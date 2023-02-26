В Новосибирск привезли китайский заменитель «Газели» — показываем машину с дизелем, рамой и рессорами

Первая передача очень короткая, она пригодится только, наверное, при полной загрузке где-нибудь при старте в горку. Вторая и третья передачи тоже коротки и неэластичны, самая удобная — четвертая. Мы провели эксперимент на нашем порожнем грузовичке — он прекрасно трогается с места и с 4-й, и даже с 5-й передачи. Так что в некоторых условиях первые две и не нужны вовсе.