В Новосибирск привезли китайский заменитель «Газели» — показываем машину с дизелем, рамой и рессорами

Продолжаем на НГС рассказывать об образцах китайского автопрома — это и легковые автомобили для личного пользования, и малая коммерческая техника для мелких и средних предпринимателей. Сегодня тестируем грузовичок Dongfeng Captain-T, который можно назвать заменителем отечественных «Газели» или «УАЗа-Профи». Что это за рабочая лошадка из Поднебесной — в экспресс-обзоре Дмитрия Косенко.
Грузовичок Dongfeng Captain-T (предоставлен официальным дилером «Сармат»), строго говоря, по классификации — это легковой автомобиль, категория В. Но это всё-таки рабочая лошадь с грузоподъемностью 1,6 тонны и полной массой до 3,5 тонны. Автомобиль построен на раме, спереди и сзади у него рессоры, кузов может быть любым на выбор — бортовой, закрытый фургон и так далее.
Оснащена машина турбодизелем 2,2 литра, выдающим 128 сил и 315 Нм крутящего момента. Коробка передач — 5-ступенчатая механика, привод задний. Порожний Captain-T весит под 2 тонны и с этим дизелем довольно расторопно набирает ход или споро подхватывает при ускорении на трассе. Педаль газа чувствительна, отклики линейные, в общем, управлять тягой удобно.
Первая передача очень короткая, она пригодится только, наверное, при полной загрузке где-нибудь при старте в горку. Вторая и третья передачи тоже коротки и неэластичны, самая удобная — четвертая. Мы провели эксперимент на нашем порожнем грузовичке — он прекрасно трогается с места и с 4-й, и даже с 5-й передачи. Так что в некоторых условиях первые две и не нужны вовсе.
Усилитель руля тут гидравлический, диаметр обода увеличенный — на парковке ощущается некая тяжесть на баранке, но на ходу руль ожидаемо обмякает и становится пустым. Зато передние и задние рессоры, упомянутые выше, делают более комфортным прохождение разбитых колдобин, при этом они не досаждают сильной раскачкой. А за счет небольших легких колес почти нет тряски и вибраций неподрессоренных масс.
Интерьер кабины простенький, но аккуратный — симпатичная передняя панель с различными полочками для вещей, аналоговая хорошо читаемая приборка, однодиновый магнитофон с двумя динамиками.
Есть даже украшения интерьера — броский хром на дверных ручках. Из оснащения — кондиционер, подогревы сидений, электрорегулировка зеркал.
Кстати, зеркала тут большие, обзорные, двухсекционные — как и должно быть у габаритной машины.
Имеется центральный подлокотник, а за спинками сидений можно сложить какие-нибудь вещи.
С завода машины идут либо с боровым кузовом, либо просто с рамой. В нашем варианте установлен закрытый фургон московского производителя — весьма объемно. Отделка минимальна, а деревянные элементы предохраняют металлические стенки от возможного перемещения или падения грузов.
Вот такая она, новая китайская рабочая лошадка на все случаи жизни. Базовый аппарат с голой рамой будет стоить 1 829 000 рублей, фургон, как у нас, обойдется в 2 750 000 рублей, а бортовой кузов (с алюминиевыми бортами) выйдет 2 550 000 рублей.
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