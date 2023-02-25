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Проблема

Битва «Тойот». Водитель «Кариба» решил не пропускать RAV4 и протаранил его — смотрите аварию на видео

Один пытается проскочить в последний момент, другой стартует резко

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Последствия столкновения

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Сегодня у нас в разборе очередная авария из серии проезда перекрестков — один пытается проскочить в последний момент, другой стартует резко на свой зеленый. На этот раз столкнулись две «Тойоты» — давайте узнаем с экспертом, какой водитель может быть виноват в этом ДТП.

Улица Немировича-Данченко, направление движения в сторону моста, перекресток со светофором. Вот для основного потока желтый сменяется зеленым и в то же мгновение мы видим черный Toyota RAV4, который выезжает из-за грузовика в правом ряду в надежде закончить проезд перекрестка. В этот момент по левой полосе подкатывает Toyota Sprinter Carib, которому уже горит зеленый, — водитель поддает газу, происходит удар — смотрите видео.

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Видео: АСТ-54

Обратите внимание, что светофор имеет дополнительную секцию — стрелку налево, действующую для левой полосы, по которой и ехал Toyota Sprinter Carib, эта стрелка горела красным. Но даже если водитель Carib нарушил полосность движения, его проезд под основной зеленый прямо еще не означает автоматической вины в ДТП. Хотя есть такое правило, что нужно дать завершить маневр машине, уже выехавшей на перекресток.

Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.

— На мой взгляд, RAV4 не завершал маневр на перекрестке, а он его только начинал. ГАИ всегда замеряет, кто сколько успел проехать, так вот RAV4 только по сути начал движение. Он явно выезжал на красный. Почему стояли те, кто справа от «Кариба» — они его видели и решили его пропустить. «Кариб» ехал на свой зеленый, он не должен был давать завершать маневр, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.

Сложно сказать, на какой сигнал RAV4 выехал на перекресток, может, на красный, может, на желтый. Такие ситуации — основная масса городских ДТП, но люди продолжают торопиться и попадать в подобные аварии. Надо с одной стороны не пытаться заехать на перекресток в последний момент и подождать всего лишь минуту.

А с другой стороны — не стоить торопиться стартовать на свой зеленый, особенно если в соседних рядах автомобили стоят. Значит, кого-то пропускают, значит, есть опасность.

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