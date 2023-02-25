Битва «Тойот». Водитель «Кариба» решил не пропускать RAV4 и протаранил его — смотрите аварию на видео

Обратите внимание, что светофор имеет дополнительную секцию — стрелку налево, действующую для левой полосы, по которой и ехал Toyota Sprinter Carib, эта стрелка горела красным. Но даже если водитель Carib нарушил полосность движения, его проезд под основной зеленый прямо еще не означает автоматической вины в ДТП. Хотя есть такое правило, что нужно дать завершить маневр машине, уже выехавшей на перекресток.

Пункт 13.7 ПДД. Водитель, въехавший на перекресток при разрешающем сигнале светофора, должен выехать в намеченном направлении независимо от сигналов светофора на выходе с перекрестка.

