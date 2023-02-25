Долги АВТОВАЗа превысили 100 миллиардов. Эксперт объяснил, станет ли автозавод снова «сосать бюджеты»

Максим Соколов признал, что при финансовой модели завода финансовая нагрузка велика. При этом порядка 10 миллиардов рублей в прошлом году пришлось направить на погашение процентов по банковским кредитам, которые выросли из-за кратковременного скачка ставки рефинансирования весной 2022 года.

Кстати, с точки зрения доходности прошлый год стал довольно успешным. По итогам года операционная прибыль составила 2,4 миллиарда рублей, чистая — 1,6 миллиарда. Для сравнения, в 2021 году чистая прибыль не дотягивала до 1,5 миллиарда, а прежде была еще ниже вплоть до успешного 2011 года, когда завод заработал более 3 миллиардов. Такие показатели, видимо, объясняются монопольным положением, которое АВТОВАЗ занял в нише автомобилей ценой до 1 миллиона рублей.