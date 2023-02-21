Средняя цена машины с пробегом в Новосибирске выросла до 890 тысяч рублей — что купить за эти деньги

Средняя цена автомобиля на вторичном рынке за 2022 года выросла на 32 % , то есть на треть, сообщает агентство «Автостат». Теперь стоимость усредненной машины с пробегом составляет 890 000 рублей. При этом средняя стоимость нового автомобиля за 2022 год выросла не так сильно — на 20 % .