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Средняя цена машины с пробегом в Новосибирске выросла до 890 тысяч рублей — что купить за эти деньги

По данным исследований рынка, такова стоимость усредненной машины

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Автомобили с пробегом подорожали

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Средняя цена автомобиля на вторичном рынке за 2022 года выросла на 32 %, то есть на треть, сообщает агентство «Автостат». Теперь стоимость усредненной машины с пробегом составляет 890 000 рублей. При этом средняя стоимость нового автомобиля за 2022 год выросла не так сильно — на 20 %.

— Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом растет третий год подряд, причем с каждым годом ее рост только усиливается. Так, в 2020 году она увеличилась на 11 %, в 2021-м — на 22 %, а теперь на 32 %, — уточняют аналитики «Автостата».

Что же может купить среднестатистический житель Новосибирска из автомобилей с пробегом за 890 000 рублей? По данным сервисов «Авито.Авто» и «Дром.ру», в сегменте отечественных авто за эти деньги можно приобрести «Ладу-Весту» 2017–2018 года, преимущественно с механической КП, внедорожник «УАЗ-Патриот» за эти деньги будет выпущен в 2016 году, двигатель 2,7 литра, механика.

Популярные корейские седаны Hyundai Solaris и KIA Rio за указанную сумму можно приобрести 2015–2017 годов выпуска, в том числе с автоматической коробкой передач. В сегменте же иностранных кроссоверов это будут машины преимущественно позапрошлого десятилетия: Nissan Qashqai 2007 года, Suzuki Grand Vitara 2008 года или Toyota RAV4 2007 года.

Ранее мы писали о том, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.

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