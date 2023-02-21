Средняя цена машины с пробегом в Новосибирске выросла до 890 тысяч рублей — что купить за эти деньги

Средняя цена автомобиля на вторичном рынке за 2022 года выросла на
— Средневзвешенная цена легкового автомобиля с пробегом растет третий год подряд, причем с каждым годом ее рост только усиливается. Так, в 2020 году она увеличилась на
Что же может купить среднестатистический житель Новосибирска из автомобилей с пробегом за
Популярные корейские седаны Hyundai Solaris и KIA Rio за указанную сумму можно приобрести 2015–2017 годов выпуска, в том числе с автоматической коробкой передач. В сегменте же иностранных кроссоверов это будут машины преимущественно позапрошлого десятилетия: Nissan Qashqai 2007 года, Suzuki Grand Vitara 2008 года или Toyota RAV4 2007 года.
Ранее мы писали о том, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.