Битва фур. Дальнобойщик столкнул коллегу с трассы и скрылся — смотрим аварию на видео

Принято считать, что дальнобойщики конфликтуют с водителями легковых авто, а между собой профессиональные шоферы — одна каста. Но вот сегодня у нас ДТП, где одна фура, предположительно, зажимает другую, в итоге дело заканчивается сходом второго грузовика с трассы. Далее посмотрим на эту аварию и разберем с экспертом.
Трасса «Чуйский тракт», вот люди в машине с регистратором замечают на встречной полосе что-то неладное с двумя грузовиками. Они эмоционально комментируют: «*** (ничего себе), че делает! Утолкал *** (на фиг) его! Остановись, Виталь». Мы видим, что один грузовик обгоняет другой, смещается правее и уходит из кадра. И нам открывается вид на фуру, сошедшую с трассы.
Мы можем только предполагать, что это сделано умышленно, но нарушение ПДД налицо: жертва двигалась у правого края дороги прямолинейно, а первая фура перестроилась перед ней, сместилась правее, то есть изменила траекторию.
Пункт 8.4 ПДД. При перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно без изменения направления движения.
— Явно умышленно, потому что, если бы это было неумышленно, он бы заметил, что кого-то задел. Потому что сложно не обратить внимание, что ты своим автомобилем задеваешь другой автомобиль, — считает руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. — В любом случае это чувствуется: и по вибрации на кузов, и по звукам. Конечно, это было сделано явно умышленно. Что касается того, почему так сделано — да всё что угодно. Не пропускал его очень долго на обгон, ехал при этом медленно, может, маневр какой-то неправильный сделал, может, выехал перед ним и заставил сильно оттормозиться.
Дальнобойщики, то есть профессиональные водители, в массе своей стараются ездить аккуратно, ведь они везут дорогостоящие грузы, а любые ЧП с многотонным грузовиком грозят печальными последствиями. Но есть и такие водители, кто даже на огромной фуре может и «поучить», и внезапно начать обгон перед вами, и долго ехать в левом ряду, не уступая дороги.
Так что, если вы выезжаете на трассу, запаситесь терпением — вдруг вам встретятся такие «лихачи». И не надо учить дальнобойщиков: последствия могут быть как на видео.
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