Битва фур. Дальнобойщик столкнул коллегу с трассы и скрылся — смотрим аварию на видео

— Явно умышленно, потому что, если бы это было неумышленно, он бы заметил, что кого-то задел. Потому что сложно не обратить внимание, что ты своим автомобилем задеваешь другой автомобиль, — считает руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков. — В любом случае это чувствуется: и по вибрации на кузов, и по звукам. Конечно, это было сделано явно умышленно. Что касается того, почему так сделано — да всё что угодно. Не пропускал его очень долго на обгон, ехал при этом медленно, может, маневр какой-то неправильный сделал, может, выехал перед ним и заставил сильно оттормозиться.