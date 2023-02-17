В Новосибирске показали новый корейский Kia Sportage за 4 миллиона — смотрим, чем он круче «китайцев»

Сегодня у нас на тесте один из немногих автомобилей не китайского производства, который еще официально продается в РФ и представлен на тест-драйвах. И это популярный кроссовер Kia Sportage — он кардинально изменил внешность, вырос в габаритах, получил еще более богатое оснащение. Давайте посмотрим на его основные достоинства и изучим нюансы — рассказывает Дмитрий Косенко.
Посмотрите сначала на автомобиль в нашем небольшом ролике.
Все 2010-е годы Kia Sportage (тестовый авто предоставлен официальным дилером «Сармат») являлся одним из драйверов продаж этой корейской компании, «Спортик» входил в список самых популярных среднеразмерных кроссоверов на нашем рынке. Смена поколений пришлась на кризис автоотрасли, поэтому пока новых Sportage мы видим на улицах немного, но кто его знает, что дальше будет.
Это тот самый случай, когда свежее поколение меняется кардинально, от предыдущего Sportage нет и следа, никаких прежних мотивов в дизайне, никаких родовых черт. Да еще и габариты выросли капитально — прежний «коротыш» был в длину 4485 мм, в ширину — 1855 мм, теперь же это 4660 мм и 1865 мм. То есть прибавка в длине целых 17,5 сантиметра — машина уверенно перешла в подсегмент SUV «среднеразмерные+» и встала наравне с габаритными лидерами сегмента Mitsubishi Outlander и Škoda Kodiaq.
Машина использует свежую платформу Hyundai-Kia N3, на которой базируются кроссоверы-новинки этого корейского концерна. С двигателями же «корейцы» оказались более консервативны, чем «турбокитайцы» — у нас в моторной гамме представлены атмосферники 2.0 на 150 сил и 2.5 на 190 сил. На других рынках есть еще дизели и гибриды. Коробки передач — механика и гидроавтомат на 6 или 8 ступеней. Привод — передний или полный на основе муфты.
Экстерьер кроссовера можно отнести к его плюсам — за мощь, за футуризм, за смелость, за узнаваемость в потоке. Да, кому-то не нравятся корейские эксперименты с хаотичными линиями, схожесть с «усатыми жуками», но в целом дизайн запишем в достоинства. Фишки внешнего вида — это огромные бумеранги ходовых огней, внушительная радиаторная решетка, шикарный дизайн колесных дисков, подъем подоконной линии в задней части кузова.
Интерьер под стать внешнему виду — свежо, смело, оригинально. На передней панели доминирует сдвоенный модный по нынешним временам планшет приборки и мультимедийки, который повернут немного к водителю. Дефлекторы воздуховодов перекликаются с бумерангами ходовых огней, а центральная консоль сложнозапоминаемой формы встречает вас шайбой селектора КПП.
Рулевое колесо в меру толстое, материалы отделки не выдающиеся, но вполне хорошие для этого сегмента, кожаные сиденья удобны и предоставляют вам полный набор электрорегулировок, включая поясничный подпор. Да, и вентиляция кресел имеется.
Мультимедийная система, стандартная для KIA, неплохая, тут ее плюс в том, что работает она с очень большим экраном, 12-дюймов. Новейшие камеры высокой четкости позволяют получать шикарную картинку кругового обзора — паркуйся хоть с одним закрытым глазом.
Физических кнопок климата почти не осталось — это не совсем удобно. Есть физические крутилки температуры, но они мелковаты, при этом ступени переключения градусов ощущаются слабо. С шайбой селектора КПП проблем вроде не возникло, единственное — можно было сделать ее понарядней, с каким-нибудь оформлением под хрусталь, как в BMW. И сплошной глянец центральной консоли разбавить бы металлизированными вставками.
Спереди у нас вполне просторно, обзор улучшают треугольные окошки в зоне стоек. И сзади вольготно, что в ступнях, что в коленях — да уж, конечно, еще бы не так. Для почти 4,7-метровой машины-то. Из удобств сзади — центральный подлокотник, дефлекторы обдува, подогрев сидений, крючки. И вешалки для одежды в передних подголовниках — никогда такого не видел.
Приличный багажный объем 540 литров. В подполе тут большая запаска, при этом место не съедает пухлый пластиковый органайзер, можно чего-нибудь уложить. И можно, кстати, переставить пол багажника на сантиметров 10 вниз, убрав запаску и домкрат.
Как едет новый Kia Sportage? Скажем так, со старшим 2,5-литровым мотором он едет умеренно — вот ты раскручиваешься до 3–4 тысяч оборотов и ожидаешь более четкого подрыва, но всё происходит как-то плавно, вальяжно. Возможно, дело в потере тяги где-то в настройках сопряжения гидроавтомата с мотором, возможно, в каких-то других настройках.
При этом реакции на педаль газа быстрые, отклики линейные — с управлением тягой проблем нет. Нет проблем и с рулежкой — баранка в меру тугая, в режиме «Спорт» упругая, реактивное действие полное и четкое. И несмотря на некую долю вязкости на руле, Sportage комфортно заправляется в повороты, исправно следует траектории, монолитно перестраивается, не требует мелких подруливаний.
Шумоизоляция вполне обычная, не выделяющаяся особо ничем — в целом акустический комфорт в машине обеспечен. Учитываем, что мы едем по голому асфальту на новых шипованных колесах. Размер наших шин 235/55/19, профиль вроде и невысок, но на плохом покрытии Sportage показывает себя как достаточно плавный автомобиль. Мелочь он отбрасывает отлично, хорошо берет выбоины, кочки на разбитой дороге, не любит только крупные поперечные трещины в асфальте. Но их никто не любит.
Сколько стоит новый Sportage? Комплектаций много, базовая 2-литровая с механикой оценивается в
Почитайте еще, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.