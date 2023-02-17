В Новосибирске показали новый корейский Kia Sportage за 4 миллиона — смотрим, чем он круче «китайцев»

Это тот самый случай, когда свежее поколение меняется кардинально, от предыдущего Sportage нет и следа, никаких прежних мотивов в дизайне, никаких родовых черт. Да еще и габариты выросли капитально — прежний «коротыш» был в длину 4485 мм, в ширину — 1855 мм, теперь же это 4660 мм и 1865 мм. То есть прибавка в длине целых 17,5 сантиметра — машина уверенно перешла в подсегмент SUV «среднеразмерные+» и встала наравне с габаритными лидерами сегмента Mitsubishi Outlander и Škoda Kodiaq.