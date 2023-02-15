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Самый лучший «китаец». В Новосибирск привезли новую модель Chery Tiggo 7 — почему его раскупают и что там есть за 3 миллиона

Chery, дабы закрепить успех, выпускает на рынок улучшенную версию этого автомобиля — Chery Tiggo 7 Pro MAX

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Chery Tiggo 7 Pro MAX появился недавно

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По итогам 2022 года именно китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro стал на рынке РФ не только самым популярным «китайцем», но и вообще самым популярным иностранным кроссовером. И вот компания Chery, дабы закрепить успех, выпускает на рынок улучшенную версию этого автомобиля Chery Tiggo 7 Pro MAX — авторедактор НГС взял такую машину, прокатился и сейчас вам расскажет, в чём секрет успеха «семерки».

Клиренс 19 см

Клиренс 19 см

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Chery Tiggo 7 Pro MAX (автомобиль предоставлен официальным дилером «Луна авто»), напомним, — это компактный кроссовер класса KIA Sportage предыдущего поколения. Длина «китайца» — 4500 мм, ширина — 1842 мм, колесная база — 2670 мм, клиренс — 19 сантиметров. Машина переднеприводная, оснащена единственным двигателем — это 1,5-литровый турбированный 147-сильный мотор, выдающий 210 Нм крутящего момента. Коробка передач — вариатор.

Машина просто сбалансирована

Машина просто сбалансирована

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Забегая вперед (не буду употреблять тут омерзительное слово «спойлер»), сразу скажу, в чём секрет успеха этого автомобиля. Это золотая середина, тут всё сбалансировано, как говорится, «хорошего помаленьку», но в достаточном количестве. Вроде ничего выдающегося, но и нет никаких провалов. Ни в технической части, ни в дизайнерской, ни в эргономической. В итоге машину и берут за соотношение «цена — качество».

Двигатель и руль есть — и ладно

Двигатель и руль есть — и ладно

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Двигатель у Tiggo 7 Pro MAX далеко не самый мощный, но едет автомобиль приемлемо — в спортивном режиме вполне быстрые, линейные отклики на педаль газа, бодрый подхват. Переднего привода с хорошим клиренсом хватает для города за глаза, опять же, отсутствие системы 4WD удешевляет конечную стоимость модели. Рулевое управление отдает некоей вязкостью и размазанностью (что, опять же, немного исправляется в режиме «Спорт»), но кого это волнует? Только автомобильных журналистов? Есть руль, да и ладно.

Может, шины шумят?

Может, шины шумят?

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Неплох автомобиль и на плохой дороге, комфортно проходит рельсы, не досаждает считыванием каждой мелкой трещины на асфальте. Есть проблемы с шумоизоляцией на шоссе, особенно в задней части — звуковой фон явно идет со стороны багажника. Впрочем, может быть причина повышенного фона в новых шипованных колесах Yokohama Ice Guard. На невысоких же городских скоростях проблема шума уходит на второй план.

Новые бампер и оптика

Новые бампер и оптика

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Багажная дверь с лого

Багажная дверь с лого

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Какие изменения приобрел Chery Tiggo 7 Pro MAX? Во внешнем виде это стандартное обновление бамперов, оптики, радиаторной решетки. Блок оптики в переднем бампере вытянулся по вертикали в стиле Haval Jolion, радиаторная решетка получила более волевые острые углы. Сзади появилась крупная надпись CHERY над перемычкой задних фонарей.

Салон теперь с планшетом

Салон теперь с планшетом

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В салоне сохранилась принципиальная архитектура передней панели, но детализация теперь у нее, как на старшем кроссовере Tiggo 8 Pro MAX. Это и единый планшет приборной панели и мультимедийки, и сплошная линия дефлекторов воздуховодов во всю ширину панели, и перекомпоновка центральной консоли.

Руль толстоват

Руль толстоват

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На рулевом колесе изменения коснулись блоков кнопок, претензий к ним нет. А вот с толщиной обода, по-моему, уже переборщили в погоне за модными толстыми баранками.

Проем двери водителя

Проем двери водителя

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У пассажира тоже электропривод

У пассажира тоже электропривод

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Есть проблемы с посадкой в салон, если кресло поднято высоко (как я люблю): задеваешь проем головой. Зато электропривод кресел есть и у водителя, и у пассажира спереди.

Задние места

Задние места

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С посадкой на задние сиденья проблем нет, да и места достаточно, но почему бы не сделать подогрев задних мест, который уже ставится повсеместно.

Нужен электрообогрев лобового стекла

Нужен электрообогрев лобового стекла

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Также не хватает электрообогрева лобового стекла, который невероятно полезен в наших сибирских условиях. Здесь же только обдув.

Виртуальная картинка

Виртуальная картинка

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Традиционно хороша картинка системы кругового обзора — большая, четкая. С развитием электроники такое качественное изображение уже стандарт и для «китайцев», и вообще для всех марок.

Цена — под 3 миллиона

Цена — под 3 миллиона

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Сколько же стоит лучший на данный момент китайский кроссовер? Предлагаются только две весьма оснащенные версии: за 2 829 900 рублей и за 2 979 900 рублей — последняя отличается наличием навигации и активных систем безопасности.

Почитайте еще, как в Новосибирске каждый третий новый автомобиль оказался китайским.

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