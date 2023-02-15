Самый лучший «китаец». В Новосибирск привезли новую модель Chery Tiggo 7 — почему его раскупают и что там есть за 3 миллиона

По итогам 2022 года именно китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro стал на рынке РФ не только самым популярным «китайцем», но и вообще самым популярным иностранным кроссовером. И вот компания Chery, дабы закрепить успех, выпускает на рынок улучшенную версию этого автомобиля Chery Tiggo 7 Pro MAX — авторедактор НГС взял такую машину, прокатился и сейчас вам расскажет, в чём секрет успеха «семерки».
Chery Tiggo 7 Pro MAX (автомобиль предоставлен официальным дилером «Луна авто»), напомним, — это компактный кроссовер класса KIA Sportage предыдущего поколения. Длина «китайца» — 4500 мм, ширина — 1842 мм, колесная база — 2670 мм, клиренс — 19 сантиметров. Машина переднеприводная, оснащена единственным двигателем — это 1,5-литровый турбированный 147-сильный мотор, выдающий 210 Нм крутящего момента. Коробка передач — вариатор.
Забегая вперед (не буду употреблять тут омерзительное слово «спойлер»), сразу скажу, в чём секрет успеха этого автомобиля. Это золотая середина, тут всё сбалансировано, как говорится, «хорошего помаленьку», но в достаточном количестве. Вроде ничего выдающегося, но и нет никаких провалов. Ни в технической части, ни в дизайнерской, ни в эргономической. В итоге машину и берут за соотношение «цена — качество».
Двигатель у Tiggo 7 Pro MAX далеко не самый мощный, но едет автомобиль приемлемо — в спортивном режиме вполне быстрые, линейные отклики на педаль газа, бодрый подхват. Переднего привода с хорошим клиренсом хватает для города за глаза, опять же, отсутствие системы 4WD удешевляет конечную стоимость модели. Рулевое управление отдает некоей вязкостью и размазанностью (что, опять же, немного исправляется в режиме «Спорт»), но кого это волнует? Только автомобильных журналистов? Есть руль, да и ладно.
Неплох автомобиль и на плохой дороге, комфортно проходит рельсы, не досаждает считыванием каждой мелкой трещины на асфальте. Есть проблемы с шумоизоляцией на шоссе, особенно в задней части — звуковой фон явно идет со стороны багажника. Впрочем, может быть причина повышенного фона в новых шипованных колесах Yokohama Ice Guard. На невысоких же городских скоростях проблема шума уходит на второй план.
Какие изменения приобрел Chery Tiggo 7 Pro MAX? Во внешнем виде это стандартное обновление бамперов, оптики, радиаторной решетки. Блок оптики в переднем бампере вытянулся по вертикали в стиле Haval Jolion, радиаторная решетка получила более волевые острые углы. Сзади появилась крупная надпись CHERY над перемычкой задних фонарей.
В салоне сохранилась принципиальная архитектура передней панели, но детализация теперь у нее, как на старшем кроссовере Tiggo 8 Pro MAX. Это и единый планшет приборной панели и мультимедийки, и сплошная линия дефлекторов воздуховодов во всю ширину панели, и перекомпоновка центральной консоли.
На рулевом колесе изменения коснулись блоков кнопок, претензий к ним нет. А вот с толщиной обода, по-моему, уже переборщили в погоне за модными толстыми баранками.
Есть проблемы с посадкой в салон, если кресло поднято высоко (как я люблю): задеваешь проем головой. Зато электропривод кресел есть и у водителя, и у пассажира спереди.
С посадкой на задние сиденья проблем нет, да и места достаточно, но почему бы не сделать подогрев задних мест, который уже ставится повсеместно.
Также не хватает электрообогрева лобового стекла, который невероятно полезен в наших сибирских условиях. Здесь же только обдув.
Традиционно хороша картинка системы кругового обзора — большая, четкая. С развитием электроники такое качественное изображение уже стандарт и для «китайцев», и вообще для всех марок.
Сколько же стоит лучший на данный момент китайский кроссовер? Предлагаются только две весьма оснащенные версии: за
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