Самый лучший «китаец». В Новосибирск привезли новую модель Chery Tiggo 7 — почему его раскупают и что там есть за 3 миллиона

Забегая вперед (не буду употреблять тут омерзительное слово «спойлер»), сразу скажу, в чём секрет успеха этого автомобиля. Это золотая середина, тут всё сбалансировано, как говорится, «хорошего помаленьку», но в достаточном количестве. Вроде ничего выдающегося, но и нет никаких провалов. Ни в технической части, ни в дизайнерской, ни в эргономической. В итоге машину и берут за соотношение «цена — качество».