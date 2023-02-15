«"Тойоты" угоняют, но не все». Кто из новосибирцев рискует остаться без машины, а кто может спать спокойно — рассказали в полиции

Страшный сон любого автовладельца — выходишь, а машины нет. В 2022 году многие новосибирцы столкнулись с такой бедой, однако прошлый год стал всё же более удачным для водителей, поскольку число хищений машин сократилось, а раскрываемость повысилась. Какие машины угоняют, кто в группе риска, какие банды орудуют в городе — авторедактору НГС Дмитрию Косенко рассказал начальник отдела уголовного розыска УМВД по Новосибирску Алексей Демидов.
Сначала приведем статистику и экспресс-ответы на вопросы, далее дадим подробные данные по моделям автомобилей и сигнализациям.
В 2022 году в Новосибирске зафиксировано 260 краж автомобилей (с целью извлечения прибыли,
Число угонов (без умысла на извлечение прибыли, просто покататься,
— Действительно число посягательств на машины уменьшилось? Как этого удалось добиться?
— Мы вышли в положительную динамику раскрываемости, это касается как краж автотранспорта, так и угонов. Большого снижения мы достигли благодаря профессиональной работе специализированного подразделения, которое базируется в УМВД России по Новосибирску. Также в раскрытии таких преступлений помогает система «Безопасный город», к которой подключены камеры по всему городу Новосибирску.
— Как работает такая система камер?
— Например, заявлен угон автотранспорта, устанавливаем по камерам территориальное местонахождение автомобиля и передаем информацию сотрудникам ГИБДД для дальнейшего задержания.
— Много банд угонщиков орудует в Новосибирске? Кто эти люди, как попали в эту сферу?
— В 2022 году сотрудниками отделения по раскрытию краж автотранспорта задержано 12 квалифицированных преступных групп, которые совершали кражи автотранспорта на территории Новосибирска. Возраст у преступников разный, в основном это лица, ранее судимые за аналогичные преступления, которые после освобождения продолжают преступную деятельность.
— Какие машины похищают? Предпочтения по моделям изменились? Какие-то авто перестали пользоваться спросом у бандитов?
— Зачастую похищают автомобили, не оборудованные дополнительными охранными комплексами. Согласно оперативному слежению, в 2022 году чаще остальных похищались автомобили марок Lexus и Toyota популярных моделей. Заметно меньше стало краж автомобилей корейского производства KIA и Hyundai.
— Что же посоветуете автовладельцам, чтобы сохранить свою ласточку?
— Автовладельцам можно посоветовать несколько направлений, которые уменьшат риск хищения транспортного средства: в первую очередь использование комплекса охранных устройств, таких как автосигнализации с диалоговым кодом, дополнительных замков капота, блокировок руля и коробок переключения передач, GSM-модулей и маяков различных производителей и ценовых категорий. Во вторую очередь советуем пользоваться охраняемыми парковками. И самый главный совет собственникам машин — быть повнимательней, не забывать закрывать свои автомобили и не оставлять в них ключи зажигания.
Так что же похищали бандиты в 2022 году? В списке самых угоняемых моделей за 2022 год значатся:
- Lexus LX;
- Lexus RX;
- Toyota Land Cruiser Prado;
- Toyota Land Cruiser 200;
- Toyota RAV4;
- Toyota Premio;
- различные модели ВАЗ.
Как мы видим, в сегменте иномарок это сплошь продукция японского производителя Toyota. А вот владельцам других японских марок можно быть поспокойнее — Mazda, Subaru, Mitsubishi — профессиональные бандиты особо не трогают. К примеру, за 2022-й из Mitsubishi был угнан только один автомобиль Pajero Sport, и тот найден.
По данным паблика АСТ-54 в VK, где пользователи оперативно выкладывают свои угнанные машины, в конце 2022-го и начале 2023 года были похищены:
- ВАЗ-2106;
- ВАЗ-2105;
- Hyundai Solaris;
- Nissan Laurel;
- ВАЗ-2107;
- Toyota Carina;
- Toyota Master Ace Surf;
- Honda Capa;
- Lexus RX.
Мы видим в этом списке Hyundai Solaris, вероятно, единственный угнанный в 2022 году. Всплеск хищений этой модели был 3–4 года назад, но потом интерес к Solaris как-то угас. Также угас интерес и к популярному седану Toyota Camry, что подтверждается опять же оперативной информацией от потерпевших в пабликах. Может потому, что в целом рынок стал ориентироваться на кроссоверы, а не на седаны?
По-прежнему много машин и дорогих машин, где имеются только «штатки» — штатные системы охраны, без дополнительной сигнализации. Такие авто находятся в первой группе риска. По-прежнему во многих автомобилях используются простейшие сигнализации прошлых лет — «Шерхан», «Томогавк». Это недиалоговые системы, они легко сканируются и открываются. Сейчас в качестве новых комплектов эти системы уже почти не ставят, используют всё-таки диалоговые сигнализации «Старлайн» и «Пандора».
Иногда в сообщениях СМИ проскакивают факты угона какого-нибудь дорого Lexus LX с подземной парковки. Оказывается, подземный гараж вашего дорогого жилого комплекса не панацея. Если живой охраны там нет, то бандиты также могут сканировать автоматические ворота, открыть их и укатить автомобиль. Поэтому старый добрый сторож на парковке, как уже отмечалось, как-никак повышает безопасность вашей машины.
Подробнее о том, какие машины угоняют у новосибирцев, мы разбирали тут.