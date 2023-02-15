«"Тойоты" угоняют, но не все». Кто из новосибирцев рискует остаться без машины, а кто может спать спокойно — рассказали в полиции

— Например, заявлен угон автотранспорта, устанавливаем по камерам территориальное местонахождение автомобиля и передаем информацию сотрудникам ГИБДД для дальнейшего задержания.



— Много банд угонщиков орудует в Новосибирске? Кто эти люди, как попали в эту сферу?



— В 2022 году сотрудниками отделения по раскрытию краж автотранспорта задержано 12 квалифицированных преступных групп, которые совершали кражи автотранспорта на территории Новосибирска. Возраст у преступников разный, в основном это лица, ранее судимые за аналогичные преступления, которые после освобождения продолжают преступную деятельность.