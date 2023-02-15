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«"Тойоты" угоняют, но не все». Кто из новосибирцев рискует остаться без машины, а кто может спать спокойно — рассказали в полиции

Какие машины угоняют, а какие не трогают — итоги 2022 года

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Так вскрывают приборную панель

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Страшный сон любого автовладельца — выходишь, а машины нет. В 2022 году многие новосибирцы столкнулись с такой бедой, однако прошлый год стал всё же более удачным для водителей, поскольку число хищений машин сократилось, а раскрываемость повысилась. Какие машины угоняют, кто в группе риска, какие банды орудуют в городе — авторедактору НГС Дмитрию Косенко рассказал начальник отдела уголовного розыска УМВД по Новосибирску Алексей Демидов.

Сначала приведем статистику и экспресс-ответы на вопросы, далее дадим подробные данные по моделям автомобилей и сигнализациям.

В 2022 году в Новосибирске зафиксировано 260 краж автомобилей (с целью извлечения прибыли, ст. 158 УК «Кража») против 403 в 2021 году, снижение на 35,5 %. Доля раскрытых хищений выросла на 18,2 % и составила 39,9 % от общего числа краж.

Число угонов (без умысла на извлечение прибыли, просто покататься, ст. 166 УК «Угон) снизилось с 223 фактов до 186 — минус 16,6 %. Доля раскрытых угонов составила 74,4 %.

Действительно число посягательств на машины уменьшилось? Как этого удалось добиться?

— Мы вышли в положительную динамику раскрываемости, это касается как краж автотранспорта, так и угонов. Большого снижения мы достигли благодаря профессиональной работе специализированного подразделения, которое базируется в УМВД России по Новосибирску. Также в раскрытии таких преступлений помогает система «Безопасный город», к которой подключены камеры по всему городу Новосибирску.

Как работает такая система камер?

— Например, заявлен угон автотранспорта, устанавливаем по камерам территориальное местонахождение автомобиля и передаем информацию сотрудникам ГИБДД для дальнейшего задержания.

Много банд угонщиков орудует в Новосибирске? Кто эти люди, как попали в эту сферу?

— В 2022 году сотрудниками отделения по раскрытию краж автотранспорта задержано 12 квалифицированных преступных групп, которые совершали кражи автотранспорта на территории Новосибирска. Возраст у преступников разный, в основном это лица, ранее судимые за аналогичные преступления, которые после освобождения продолжают преступную деятельность.

Какие машины похищают? Предпочтения по моделям изменились? Какие-то авто перестали пользоваться спросом у бандитов?

— Зачастую похищают автомобили, не оборудованные дополнительными охранными комплексами. Согласно оперативному слежению, в 2022 году чаще остальных похищались автомобили марок Lexus и Toyota популярных моделей. Заметно меньше стало краж автомобилей корейского производства KIA и Hyundai.

Что же посоветуете автовладельцам, чтобы сохранить свою ласточку?

— Автовладельцам можно посоветовать несколько направлений, которые уменьшат риск хищения транспортного средства: в первую очередь использование комплекса охранных устройств, таких как автосигнализации с диалоговым кодом, дополнительных замков капота, блокировок руля и коробок переключения передач, GSM-модулей и маяков различных производителей и ценовых категорий. Во вторую очередь советуем пользоваться охраняемыми парковками. И самый главный совет собственникам машин — быть повнимательней, не забывать закрывать свои автомобили и не оставлять в них ключи зажигания.

Жулики ищут реле блокировок

Жулики ищут реле блокировок

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Так что же похищали бандиты в 2022 году? В списке самых угоняемых моделей за 2022 год значатся:

  • Lexus LX;
  • Lexus RX;
  • Toyota Land Cruiser Prado;
  • Toyota Land Cruiser 200;
  • Toyota RAV4;
  • Toyota Premio;
  • различные модели ВАЗ.

Как мы видим, в сегменте иномарок это сплошь продукция японского производителя Toyota. А вот владельцам других японских марок можно быть поспокойнее — Mazda, Subaru, Mitsubishi — профессиональные бандиты особо не трогают. К примеру, за 2022-й из Mitsubishi был угнан только один автомобиль Pajero Sport, и тот найден.

По данным паблика АСТ-54 в VK, где пользователи оперативно выкладывают свои угнанные машины, в конце 2022-го и начале 2023 года были похищены:

  • ВАЗ-2106;
  • ВАЗ-2105;
  • Hyundai Solaris;
  • Nissan Laurel;
  • ВАЗ-2107;
  • Toyota Carina;
  • Toyota Master Ace Surf;
  • Honda Capa;
  • Lexus RX.

Мы видим в этом списке Hyundai Solaris, вероятно, единственный угнанный в 2022 году. Всплеск хищений этой модели был 3–4 года назад, но потом интерес к Solaris как-то угас. Также угас интерес и к популярному седану Toyota Camry, что подтверждается опять же оперативной информацией от потерпевших в пабликах. Может потому, что в целом рынок стал ориентироваться на кроссоверы, а не на седаны?

Сигнализацию надо диалоговую

Сигнализацию надо диалоговую

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По-прежнему много машин и дорогих машин, где имеются только «штатки» — штатные системы охраны, без дополнительной сигнализации. Такие авто находятся в первой группе риска. По-прежнему во многих автомобилях используются простейшие сигнализации прошлых лет — «Шерхан», «Томогавк». Это недиалоговые системы, они легко сканируются и открываются. Сейчас в качестве новых комплектов эти системы уже почти не ставят, используют всё-таки диалоговые сигнализации «Старлайн» и «Пандора».

Иногда в сообщениях СМИ проскакивают факты угона какого-нибудь дорого Lexus LX с подземной парковки. Оказывается, подземный гараж вашего дорогого жилого комплекса не панацея. Если живой охраны там нет, то бандиты также могут сканировать автоматические ворота, открыть их и укатить автомобиль. Поэтому старый добрый сторож на парковке, как уже отмечалось, как-никак повышает безопасность вашей машины.

Подробнее о том, какие машины угоняют у новосибирцев, мы разбирали тут.

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