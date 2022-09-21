Какие «Камри», «Прадо», RAV4 и «Хёндэ» угоняют чаще всего — показываем поколения и годы выпуска

Сегодня, когда автомобили стоят целое состояние, потерять свою машину в результате угона будет еще большей печалью. Поэтому необходимо тщательней усиливать противоугонное оснащение автомобиля либо выбирать такую модель, которая редко подвергается преступным посягательствам. А чтобы ее выбрать — надо знать, что угоняют, а что нет. В соцсетях давно формируются списки похищенных машин с фотографиями, по которым можно составить реальную статистику: какие марки, модели, каких поколений были похищены. Давайте посмотрим, что угоняли в Новосибирске за последние 4 года.
Когда мы смотрим статистику МВД, мы видим лишь сухие цифры с разбивкой по маркам, в лучшем случае — по моделям. Но полиция обычно не сообщает ни годов выпуска, ни поколений — а ведь это очень важно, поскольку внутри одного названия могут быть уже совершенно разные авто в разных кузовах. Давайте посмотрим, какие реальные угоны были в Новосибирске у реальных людей на примере паблика «АСТ-54» в «ВК».
Ровно за 4 года в фотоальбоме «Угнанные автомобили» были собраны 344 фотографии, то есть 344 факта хищения. Понятно, что это не все пропавшие авто, но на основе этой выборки уже можно сделать выводы, что пользуется спросом у жуликов, а что нет.
Все мы давно знаем, что самой похищаемой маркой у нас считается японская Toyota, и анализ выборки подтверждает это. А какая же самая угоняемая модель: «Крузер», «Камри», «Королла»? А вот и нет, это кроссовер Toyota RAV4 — в общей сложности 19 фактов. Причем большая часть приходится на машины 3-го поколения — 16 авто, на 4-е поколение только 3 факта. Учитывайте это при выборе модели.
На втором месте у нас внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, 16 фактов. Это машины 3-го и 4-го поколений, расхищаются в равной пропорции 8 на 8. Хорошо «уходит» Toyota Land Cruiser 200 — 11 фактов. Toyota Corolla всех поколений — 12 фактов, из них более половины приходится на старенькие праворульные варианты. А вот Toyota Camry на последнем месте — 10 фактов. Из них 5 машин — это кузов XV50, 4 машины — новейший кузов XV70, и только 1 машина — кузов XV40.
Переходим к другим моделям. Мы также давно знаем, что наряду с «Тойотами» спросом у угонщиков стали пользоваться «корейцы». И вот факт: бюджетный седан Hyundai Solaris — похищено 12 авто. И это без учета его технического собрата KIA Rio, который угоняют раза в 2 реже.
Неожиданный факт: весьма популярен у жуликов кроссовер Hyundai ix35 — тоже 12 фактов угона. Сейчас этот кроссовер постепенно уходит с арены, но распределение угонов по времени равномерно — угоняли и 4 года назад, и сейчас.
А вот седан Mazda 3 (8 фактов) чаще похищали 4 года назад, в последнее время сообщений об угоне этой модели не было. Honda CR-V стабильно пользуется спросом во все годы — 10 фактов, 1, 2 и 3-го поколения.
На основные модели Lexus приходится 21 факт хищений. Больше всего уходит кроссоверов RX — 11 штук, распределение по 4, 3 и 2-му поколениям примерно одинаковое. Флагманский внедорожник Lexus LX — 6 фактов, в основном это свежее 3-е поколение. Кроссовер Lexus NX — 4 угона.
Вот такие цифры. Что же можно посоветовать тем, кто еще только хочет купить авто, но ищет менее угоняемую модель? Возьмем тот же сегмент среднеразмерных кроссоверов, где находятся Toyota RAV4 и Honda CR-V. Можно посмотреть на одноклассников, которые тоже массово распространены, но как-то угоняются реже: например, Nissan X-Trail или Mitsubishi Outlander.
Если хотите купить Hyundai Solaris, посмотрите на KIA Rio — это одна и та же машина. В сегменте «Камри» можно купить KIA K5, которая пока не попадала в этот фотобанк. Ну а «Лексусы» и «Крузеры» можно заменить «Мерседесами» и BMW, которых совсем немного в этом скорбном списке.
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