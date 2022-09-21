Какие «Камри», «Прадо», RAV4 и «Хёндэ» угоняют чаще всего — показываем поколения и годы выпуска

Когда мы смотрим статистику МВД, мы видим лишь сухие цифры с разбивкой по маркам, в лучшем случае — по моделям. Но полиция обычно не сообщает ни годов выпуска, ни поколений — а ведь это очень важно, поскольку внутри одного названия могут быть уже совершенно разные авто в разных кузовах. Давайте посмотрим, какие реальные угоны были в Новосибирске у реальных людей на примере паблика «АСТ-54» в «ВК».