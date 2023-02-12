«Очередной корытовоз травит людей». Как жильцы страдают от выхлопов и за что хозяина блатного BMW обозвали «чудачилой»

— Наши лихие водители для парковки выбирали место именно на тротуаре. Им, видите ли, удобно там стоять, а вы, пеший люд, обходите как хотите. Шли мы по Станционной, 59/2 с мужем, с тяжелыми сумками и тут он, холеный такой сидит в машине, улыбается. Когда я попросила его отъехать, ответ был, как всегда, прост: мне так удобно и больше негде встать. Началась словесная перепалка. Конечно же, с нецензурными выражениями. Но водитель так и не отъехал, показав в сторону еще одного такого же «паркуна», — рассказывает Светлана.