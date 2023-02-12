«Очередной корытовоз травит людей». Как жильцы страдают от выхлопов и за что хозяина блатного BMW обозвали «чудачилой»

— ОчереДНОй корытовоз травит людей, живущих на первом этаже. Народная, 28/1, — читатель Евгений специально выделил буквы «дно» (фото выше).
— Уважаемый посетитель фитнес-клуба по адресу Есенина, 31/2. Спорт — это хорошо, просто отлично. Но еще лучше спорт + уважение к окружающим, — пишут очевидцы.
«Порше» пробрался поближе к офисному зданию.
А синий Haval протиснулся поближе к кафе. Всё по тротуару.
— Наши лихие водители для парковки выбирали место именно на тротуаре. Им, видите ли, удобно там стоять, а вы, пеший люд, обходите как хотите. Шли мы по Станционной, 59/2 с мужем, с тяжелыми сумками и тут он, холеный такой сидит в машине, улыбается. Когда я попросила его отъехать, ответ был, как всегда, прост: мне так удобно и больше негде встать. Началась словесная перепалка. Конечно же, с нецензурными выражениями. Но водитель так и не отъехал, показав в сторону еще одного такого же «паркуна», — рассказывает Светлана.
— Чудачило припарковал свой BMW прямо на тротуаре у калитки школы
На тротуаре возле кинотеатра «Победа».
— На остановке метро «Октябрьская» друзья решили встретиться и поговорить. Однако кто-то встал против движения, — пишет Екатерина.