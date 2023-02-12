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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Очередной корытовоз травит людей». Как жильцы страдают от выхлопов и за что хозяина блатного BMW обозвали «чудачилой»

Новые факты нарушения правил на улицах и во дворах

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Дымит в окна

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— ОчереДНОй корытовоз травит людей, живущих на первом этаже. Народная, 28/1, — читатель Евгений специально выделил буквы «дно» (фото выше).

Заехал на дорожку

Заехал на дорожку

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— Уважаемый посетитель фитнес-клуба по адресу Есенина, 31/2. Спорт — это хорошо, просто отлично. Но еще лучше спорт + уважение к окружающим, — пишут очевидцы.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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«Порше» пробрался поближе к офисному зданию.

Поближе бы к кафе

Поближе бы к кафе

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А синий Haval протиснулся поближе к кафе. Всё по тротуару.

Людям не пройти

Людям не пройти

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Не пройти людям

Не пройти людям

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— Наши лихие водители для парковки выбирали место именно на тротуаре. Им, видите ли, удобно там стоять, а вы, пеший люд, обходите как хотите. Шли мы по Станционной, 59/2 с мужем, с тяжелыми сумками и тут он, холеный такой сидит в машине, улыбается. Когда я попросила его отъехать, ответ был, как всегда, прост: мне так удобно и больше негде встать. Началась словесная перепалка. Конечно же, с нецензурными выражениями. Но водитель так и не отъехал, показав в сторону еще одного такого же «паркуна», — рассказывает Светлана.

Стоянка в створе ворот

Стоянка в створе ворот

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— Чудачило припарковал свой BMW прямо на тротуаре у калитки школы № 82, тем самым нарушив ПДД, — парковка на тротуаре, движение по пешеходному переходу задним ходом, — жалуется Анна.

Возле кинотеатра

Возле кинотеатра

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На тротуаре возле кинотеатра «Победа».

Встретились поговорить

Встретились поговорить

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— На остановке метро «Октябрьская» друзья решили встретиться и поговорить. Однако кто-то встал против движения, — пишет Екатерина.

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