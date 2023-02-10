А так было можно? Водителей стали штрафовать за проезд на желтый свет — юристы объяснили, почему

По Правилам дорожного движения (пункт 6.14), водитель может проехать на желтый сигнал в том случае, если он не может остановиться, не применяя экстренное торможение. В случае в Уфе на записях с видеокамер было видно, что за машиной не было ни одного автомобиля — водитель мог остановиться даже с экстренным торможением, не создавая ни помех, ни аварийной ситуации. Но водитель решил проехать на желтый и попал в ДТП.

Юрист Андрей Конышев отмечает, что раньше водители могли оспорить подобные ситуации, пользуясь пунктом в ПДД о разрешении проехать на желтый сигнал светофора в случаях, когда нельзя остановиться без применения экстренного торможения.