А так было можно? Водителей стали штрафовать за проезд на желтый свет — юристы объяснили, почему

Суды стали наказывать водителей за проезд на желтый сигнал светофора. В ПДД прописаны условия, при которых это делать разрешено, но в последнее время обвинительные приговоры по таким делам стали звучать всё чаще. Юристы объяснили, с чем связана новая тенденция.
Подробный разбор случаев с новой практикой приводится на портале «Право.ру»: например, в Москве водитель выехал на желтый сигнал светофора на перекресток и попал в аварию. В этой ситуации Мосгорсуд признал его виновным в ДТП. Аналогичное решение принял
По Правилам дорожного движения (пункт 6.14), водитель может проехать на желтый сигнал в том случае, если он не может остановиться, не применяя экстренное торможение. В случае в Уфе на записях с видеокамер было видно, что за машиной не было ни одного автомобиля — водитель мог остановиться даже с экстренным торможением, не создавая ни помех, ни аварийной ситуации. Но водитель решил проехать на желтый и попал в ДТП.
Юрист Андрей Конышев отмечает, что раньше водители могли оспорить подобные ситуации, пользуясь пунктом в ПДД о разрешении проехать на желтый сигнал светофора в случаях, когда нельзя остановиться без применения экстренного торможения.
— Раньше сотрудники ГИБДД останавливали водителя на месте и доказывали, что он проносился в моменте переключения с желтого сигнала на красный — следовательно, считается, что это запрещающий сигнал светофора, — рассказал Андрей Конышев. — Водители доказывали свою правоту в суде очень просто: либо свидетельскими показаниями, либо записями с видеорегистратора. Показывали, что проезжали не в момент переключения с желтого на красный, а с зеленого на желтый или просто на желтый. Раньше можно было на это ссылаться, это было предметом доказывания, а сейчас практика изменилась в корне, и по какой-то причине этот довод в судах не срабатывает.
Автоюрист Лев Воропаев подтвердил, что в последнее время суды оставляют наказание в силе, даже если водитель предоставляет результаты экспертизы о том, что он не имел технической возможности остановиться без применения экстренного торможения:
— Почему сложилась такая практика? Пытаются снизить количество ДТП. Водители часто пытаются проскочить на желтый сигнал светофора, поскольку у них в сознании складывается, что он не запрещающий, а разрешающий, но это не так. Суды указывают, что водитель должен выбирать скорость таким образом, чтобы у него была возможность своевременно остановиться либо перед стоп-линией, либо перед пересекаемой проезжей частью, либо перед пешеходным переходом до того, как загорится желтый сигнал.
По словам Льва Воропаева, были даже такие случаи, когда в районных судах отменяли наказание водителям, ориентируясь на пункт 6.14, но вышестоящие инстанции — областной и кассационный суды — в свою очередь отменяли это решение. Таким образом, сейчас судебная практика складывается не в пользу водителей, проезжающих на желтый сигнал светофора. Тем не менее, по мнению юриста Кирилла Муратова, суды должны учитывать наличие возможности остановки автомобиля, оценив дорожную обстановку, опыт и время реакции водителя — ведь при увеличении скорости, зимой или в непогоду тормозной путь увеличивается в разы.
— У нас государство считает, что научить народ чему-то можно только через кнут, через штрафы, и в связи с этим применяет такие меры. С его стороны абсолютно логично воспользоваться такой практикой. Водителям стоит бороться до конца — раз в законе прописаны исключения, имеет смысл защищать себя по этому доводу, опускать руки ни в коем случае нельзя, — считает Андрей Конышев.
Впрочем, как рассказал Лев Воропаев, решение на эту тему есть даже в Верховном суде — оно пока не опубликовано, но известна его резолютивная часть. В нём водителя, проехавшего на желтый сигнал светофора, также привлекли к ответственности. Все нижестоящие суды при рассмотрении дела ссылались на то, что у водителя была возможность остановиться перед выездом на желтый сигнал, поскольку зеленый перед этим мигал, предупреждая о переключении.
Что касается наказания за проезд на желтый сигнал светофора, то, согласно соответствующей статье КоАП, за первое нарушение водитель может получить штраф в 1000 рублей, за повторное — штраф в 5000 рублей или лишение прав на срок от четырех до шести месяцев.
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