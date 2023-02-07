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Внедорожник из Эмиратов: на реальном примере выясняем, как формируется цена и есть ли в нем «печка»

Автомобиль привезли из ОАЭ через Казахстан в начале 2023 года

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Этот Mitsubishi Montero Sport ввезен из Объединенных Арабских Эмиратов через Казахстан

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До кризиса 2022 года челябинец Андрей планировал купить Skoda Octavia, которая уже тогда попадала в разряд дефицита, а потом и вовсе ушла из России: сборка в Нижнем Новгороде остановлена прошлой весной. Оставшиеся машины продают сейчас за 4–5 миллионов рублей, и Андрей прикинул, что выгоднее привезти из Эмиратов более матерый автомобиль — новый внедорожник. С помощью специалистов-посредников он импортировал семиместный Mitsubishi Pajero Sport (в Эмиратах он называется Montero Sport), и помог нам разобраться, как формируется цена, есть ли у него подогревы и какие существуют подводные камни (а их оказалось немало).

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Поскольку импорт машин из Эмиратов востребован, вокруг этого бизнеса наросло много схем. Андрей, например, столкнулся с тем, что под видом топовой комплектации продают одну из базовых, а недостающее оборудование подменяют продукцией дешевых китайских фирм (скажем, сенсорные экраны) или даже ставят заглушки. При этом в Россию выгоднее везти именно дорогие версии, так что важно изучить, как они выглядят, чтобы не подсунули более дешевую.

Mitsubishi Montero (Pajero) Sport — рамный внедорожник длиной более 4,8 метра с фирменной системой полного привода Super Select

Mitsubishi Montero (Pajero) Sport — рамный внедорожник длиной более 4,8 метра с фирменной системой полного привода Super Select

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Тонкости оформления

Автомобили из Эмиратов едут в основном через Казахстан и оформляются на физических лиц. Поэтому, говорит Андрей, если импортировать машину самостоятельно, лучше привлекать в Казахстане или родственников, или других надежных людей. И дело не только в рисках прямого мошенничества, но и в нюансах оформления. Например, казахстанские перекупщики нередко предлагают автомобили без СБКТС (сертификата безопасности колесного транспортного средства) или с документом, сделанным по сомнительным схемам. Уже после ввоза такой машины в Россию новый владелец сталкивается с проблемами при получении СБКТС и/или техпаспорта (ЭПТС).

Подлинность казахского СБКТС можно проверить по базе данных, российского — на портале Росстандарта. Например, конкретно этот автомобиль был сертифицирован в испытательном Центре Мангистауского филиала АО «НаЦЭкС», и этот сертификат был принят при постановке на учет. При наличии у машины ЭПТС проверить его можно на портале системы «Электронный паспорт» (выписка платная).

Стоимость оформления СБКТС составила в районе 30 тысяч рублей, ЭПТС — столько же. Кстати, в ряде регионов автомобилисты сталкиваются с проблемами при оформлении СБКТС, например, недавно лицензию на подобную деятельность отозвали у единственной лаборатории в Новосибирске, из-за чего жителям города приходится ездить в Казань или Владивосток.

При регистрации машины в ГИБДД Андрею сказали ставить систему ЭРА-ГЛОНАСС, хотя формально такую необходимость временно отменили (до 1 февраля 2023 года). Андрей говорит, что сам терминал ЭРА-ГЛОНАСС стоит 20–50 тысяч рублей, еще 5 тысяч рублей — установка, но работы выполнены тяп-ляп, поэтому он планирует демонтировать устройство.

Сильная сторона автомобиля — проходимость. У этого Mitsubishi 3-литровый бензиновый мотор (209 л. с.), восьмиступенчатый «автомат» и полный привод Super Select

Сильная сторона автомобиля — проходимость. У этого Mitsubishi 3-литровый бензиновый мотор (209 л. с.), восьмиступенчатый «автомат» и полный привод Super Select

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Сколько стоит растаможка

Для Таможенного союза ЕАЭС действует единая система ставок, но есть важный нюанс: для автомобилей, которые используются только на территории Казахстана, действуют сниженные ставки, однако при ввозе таких машин в Россию необходимо доплатить разницу между казахстанской и единой для союза пошлиной (ЕТТ — единый таможенный тариф). Велика ли разница? Да, она может быть очень большой, и в данном случае составила 821 тысячу рублей. Вот как получилась эта сумма.

В Казахстане Mitsubishi имел таможенную стоимость $21 тысяча. Кстати, одно время процветала схема занижения декларируемой цены, но, по словам источников в отрасли, сейчас казахстанская таможня по умолчанию ставит стоимость как минимум в $20 тысяч, что в любом случае ниже покупной цены, но всё же не в десятки раз.

Итак, $21 тысяча — это 9,92 миллиона тенге по курсу на день операции, в которым по казахстанским тарифам приплюсовали 15% пошлины, а потом к общей сумме добавили 12% НДС и еще 20 тысяч тенге за оформление. Итого таможенные сборы составили 2,88 миллиона тенге, или 440 тысяч рублей. Но это — казахстанская пошлина «для внутреннего пользования». Ввозить такие машины без доплаты запрещено, о чем прямо говорится в разъяснении таможенной службы Казахстана.

Единая пошлина Таможенного союза гораздо выше: для автомобилей до 3 лет она составляет 48% от таможенной стоимости, но менее 5,5 евро за кубический сантиметр объема двигателя. При объеме 2998 куб. см выходит 16 489 евро, или 1,253 миллиона рублей. Соответственно, разницу в 800 с лишним тысяч необходимо доплачивать до вывоза машины из Казахстана. Но, по нашей информации, в России поступают машины, растаможенные по сниженным казахстанским тарифам, и почему так происходит, никто точно не знает: возможно, таможня пока закрывает глаза.

НДС в России при ввозе частным лицом не взимается, но есть плата за таможенное оформление — 8,5 тысячи рублей и утилизационный сбор — 3,4 тысячи.

Это Montero Sport в максимальной комплектации

Это Montero Sport в максимальной комплектации

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В сумме Mitsubishi Montero (Pajero) Sport в топовой комплектации обошелся в $68,9 тысячи, что по нынешнему курсу равно 4,86 миллиона рублей. Для Андрея он получился дешевле, потому что часть расходов оплачивалась по более выгодным курсам. Оставшиеся в России Pajero Sport калужской сборки в богатых версиях стоят порядка 6–7 миллионов рублей, так что сэкономить на ввозе из Эмиратов удается 1–1,5 миллиона рублей. Точные цифры назвать сложно, потому что стихийность сделок делает цену очень волатильной: меняются курсы валют, используются разные схемы растаможки.

Версии для арабских стран лишены части опций, например, подогрева зеркал. Но критичной недостачи нет

Версии для арабских стран лишены части опций, например, подогрева зеркал. Но критичной недостачи нет

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Приспособлены ли Mitsubishi из ОАЭ для России?

Mitsubishi Montero (Pajero) Sport сделан на базе пикапа L200, а один из главных производителей пикапов в мире является Таиланд, где и был произведен этот экземпляр до ввоза в ОАЭ. Обе страны отличаются жарким климатом, поэтому, например, Андрей сразу заменил охлаждающую жидкость с полной промывкой систем. В остальном никакой адаптации для России не потребовалось.

У автомобиля есть полноценно работающая «печка», правда, она лишена воздуховодов ко второму ряду сидений, и Андрей докупил их отдельно. Подогрев сидений есть на переднем ряду, что касается заднего, то зачастую в Montero Sport из арабских стран есть и проводка, и обогревающие маты, но нет кнопок их активации, так что при желании поставить обогрев второго ряда можно без особых затрат. Подогрев есть у заднего стекла, но его лишены зеркала, лобовое стекло и руль. Аккумулятор у бензиновой версии один, у дизельных внедорожников — два.

Калужские Pajero Sport шли исключительно с пятиместным салоном, данный же экземпляр — семиместный, и для Андрея это был один из важных критериев при выборе.

Есть третий ряд сидений. В Россию такие версии не поставлялись

Есть третий ряд сидений. В Россию такие версии не поставлялись

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Комплектация у автомобиля максимальная, например, есть мультимедийная система, круговой обзор, многочисленные электронные помощники: система автоторможения, активный круиз-контроль, АБС, система стабилизации.

Российские дилеры Mitsubishi не поддерживают гарантию на автомобили, ввезенные параллельным импортом, и Андрей говорит, что с удовольствием заплатил бы, условно, 100 тысяч рублей, чтобы получить трехлетнюю поддержку производителя. Зато ему удалось застраховать автомобиль по каско всего за 55 тысяч рублей: оказалось, что Montero Sport, в отличие от Pajero Sport, оцениваются как менее рискованные.

Автомобиль не только довольно длинный (4785 мм), но и очень высокий, а с боксом на крыше вообще великан. Длина колесной базы 2,8 метра, просвет — 218 мм

Автомобиль не только довольно длинный (4785 мм), но и очень высокий, а с боксом на крыше вообще великан. Длина колесной базы 2,8 метра, просвет — 218 мм

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Что такое Mitsubishi Montero (Pajero) Sport

В отличие от классического Pajero, версия с добавкой Sport имеет совершенно другую концепцию и построена на агрегатах пикапа L200. Но есть и отличия, например, задняя подвеска у Pajero пружинная, у пикапа — рессорная. Как и старший брат Pajero, автомобиль получил трансмиссию Super Select: ездить можно на заднем приводе или на полном с блокируемым межосевым дифференциалом. Есть также понижающая передача, а задний межколесный дифференциал можно заблокировать. У всех конкурентов Pajero Sport (например, Toyota Fortuner) используется более простая система полного привода Part Time, когда передние колеса включаются жестко, без дифференциала. Ездить с полным приводом по твердым покрытиям такая схема не позволяет, в отличие от Super Select.

Это дорестайлинговая версия. В Калуге автомобиль собирают с 2017 года

Это дорестайлинговая версия. В Калуге автомобиль собирают с 2017 года

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Трехлитровый шестицилиндровый двигатель развивает 209 л. с., но также есть версия с 2,4-литровым дизелем (181 л. с.), хотя в Эмиратах их найти сложнее: там в принципе дизели не очень популярны. «Автомат» — восьмиступенчатый. Генетика пикапа заметна в багажном отсеке, куда по линию окон при пятиместном салоне можно уложить 673 литра. Со сложенными сиденьями автомобиль превращается почти в фургон.

Сиденья двух задних рядов можно сложить

Сиденья двух задних рядов можно сложить

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До 2017 года Mitsubishi Pajero Sport везли в Россию из Таиланда, после чего производство внедорожника наладили в Калуге на одном заводе с Peugeot и Citroen. В 2021 году была освоена рестайлинговая версия, как на фото. С весны 2022 году завод в Калуге поставлен на паузу, а по информации дилеров, машина быстро попала в разряд дефицита.

Андрей говорит, что присматривался и к китайским автомобилям, например, в бюджет укладывался Haval Dargo или H9, но он предпочел более известную модель, пусть и без заводской гарантии.

Это один из самых проходимых автомобилей на рынке

Это один из самых проходимых автомобилей на рынке

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Если не брать складские остатки и продукцию АВТОВАЗа, новые автомобили в России продают только китайские бренды: вот их полный каталог. Будьте аккуратны при выборе гибридного автомобиля: для них действует спорное налогообложение.

Ранее мы рассказывали, во что обойдется BMW X3 из Германии, но схема получается многозвенной. Зато сравнительно легко купить другого «немца»: крупные холдинги везут Volkswagen для китайского рынка.

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