Внедорожник из Эмиратов: на реальном примере выясняем, как формируется цена и есть ли в нем «печка»

Стоимость оформления СБКТС составила в районе 30 тысяч рублей, ЭПТС — столько же. Кстати, в ряде регионов автомобилисты сталкиваются с проблемами при оформлении СБКТС, например, недавно лицензию на подобную деятельность отозвали у единственной лаборатории в Новосибирске, из-за чего жителям города приходится ездить в Казань или Владивосток.



При регистрации машины в ГИБДД Андрею сказали ставить систему ЭРА-ГЛОНАСС, хотя формально такую необходимость временно отменили (до 1 февраля 2023 года). Андрей говорит, что сам терминал ЭРА-ГЛОНАСС стоит 20–50 тысяч рублей, еще 5 тысяч рублей — установка, но работы выполнены тяп-ляп, поэтому он планирует демонтировать устройство.