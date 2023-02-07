Внедорожник из Эмиратов: на реальном примере выясняем, как формируется цена и есть ли в нем «печка»

До кризиса 2022 года челябинец Андрей планировал купить Skoda Octavia, которая уже тогда попадала в разряд дефицита, а потом и вовсе ушла из России: сборка в Нижнем Новгороде остановлена прошлой весной. Оставшиеся машины продают сейчас за 4–5 миллионов рублей, и Андрей прикинул, что выгоднее привезти из Эмиратов более матерый автомобиль — новый внедорожник. С помощью специалистов-посредников он импортировал семиместный Mitsubishi Pajero Sport (в Эмиратах он называется Montero Sport), и помог нам разобраться, как формируется цена, есть ли у него подогревы и какие существуют подводные камни (а их оказалось немало).
Поскольку импорт машин из Эмиратов востребован, вокруг этого бизнеса наросло много схем. Андрей, например, столкнулся с тем, что под видом топовой комплектации продают одну из базовых, а недостающее оборудование подменяют продукцией дешевых китайских фирм (скажем, сенсорные экраны) или даже ставят заглушки. При этом в Россию выгоднее везти именно дорогие версии, так что важно изучить, как они выглядят, чтобы не подсунули более дешевую.
Тонкости оформления
Автомобили из Эмиратов едут в основном через Казахстан и оформляются на физических лиц. Поэтому, говорит Андрей, если импортировать машину самостоятельно, лучше привлекать в Казахстане или родственников, или других надежных людей. И дело не только в рисках прямого мошенничества, но и в нюансах оформления. Например, казахстанские перекупщики нередко предлагают автомобили без СБКТС (сертификата безопасности колесного транспортного средства) или с документом, сделанным по сомнительным схемам. Уже после ввоза такой машины в Россию новый владелец сталкивается с проблемами при получении СБКТС и/или техпаспорта (ЭПТС).
Подлинность казахского СБКТС можно проверить по базе данных, российского — на портале Росстандарта. Например, конкретно этот автомобиль был сертифицирован в испытательном Центре Мангистауского филиала АО «НаЦЭкС», и этот сертификат был принят при постановке на учет. При наличии у машины ЭПТС проверить его можно на портале системы «Электронный паспорт» (выписка платная).
Стоимость оформления СБКТС составила в районе 30 тысяч рублей, ЭПТС — столько же. Кстати, в ряде регионов автомобилисты сталкиваются с проблемами при оформлении СБКТС, например, недавно лицензию на подобную деятельность отозвали у единственной лаборатории в Новосибирске, из-за чего жителям города приходится ездить в Казань или Владивосток.
При регистрации машины в ГИБДД Андрею сказали ставить систему ЭРА-ГЛОНАСС, хотя формально такую необходимость временно отменили (до 1 февраля 2023 года). Андрей говорит, что сам терминал ЭРА-ГЛОНАСС стоит 20–50 тысяч рублей, еще 5 тысяч рублей — установка, но работы выполнены тяп-ляп, поэтому он планирует демонтировать устройство.
Сколько стоит растаможка
Для Таможенного союза ЕАЭС действует единая система ставок, но есть важный нюанс: для автомобилей, которые используются только на территории Казахстана, действуют сниженные ставки, однако при ввозе таких машин в Россию необходимо доплатить разницу между казахстанской и единой для союза пошлиной (ЕТТ — единый таможенный тариф). Велика ли разница? Да, она может быть очень большой, и в данном случае составила 821 тысячу рублей. Вот как получилась эта сумма.
В Казахстане Mitsubishi имел таможенную стоимость $21 тысяча. Кстати, одно время процветала схема занижения декларируемой цены, но, по словам источников в отрасли, сейчас казахстанская таможня по умолчанию ставит стоимость как минимум в $20 тысяч, что в любом случае ниже покупной цены, но всё же не в десятки раз.
Итак, $21 тысяча — это 9,92 миллиона тенге по курсу на день операции, в которым по казахстанским тарифам приплюсовали 15% пошлины, а потом к общей сумме добавили 12% НДС и еще 20 тысяч тенге за оформление. Итого таможенные сборы составили 2,88 миллиона тенге, или 440 тысяч рублей. Но это — казахстанская пошлина «для внутреннего пользования». Ввозить такие машины без доплаты запрещено, о чем прямо говорится в разъяснении таможенной службы Казахстана.
Единая пошлина Таможенного союза гораздо выше: для автомобилей до 3 лет она составляет 48% от таможенной стоимости, но менее 5,5 евро за кубический сантиметр объема двигателя. При объеме 2998 куб. см выходит
НДС в России при ввозе частным лицом не взимается, но есть плата за таможенное оформление — 8,5 тысячи рублей и утилизационный сбор — 3,4 тысячи.
В сумме Mitsubishi Montero (Pajero) Sport в топовой комплектации обошелся в $68,9 тысячи, что по нынешнему курсу равно 4,86 миллиона рублей. Для Андрея он получился дешевле, потому что часть расходов оплачивалась по более выгодным курсам. Оставшиеся в России Pajero Sport калужской сборки в богатых версиях стоят порядка 6–7 миллионов рублей, так что сэкономить на ввозе из Эмиратов удается 1–1,5 миллиона рублей. Точные цифры назвать сложно, потому что стихийность сделок делает цену очень волатильной: меняются курсы валют, используются разные схемы растаможки.
Приспособлены ли Mitsubishi из ОАЭ для России?
Mitsubishi Montero (Pajero) Sport сделан на базе пикапа L200, а один из главных производителей пикапов в мире является Таиланд, где и был произведен этот экземпляр до ввоза в ОАЭ. Обе страны отличаются жарким климатом, поэтому, например, Андрей сразу заменил охлаждающую жидкость с полной промывкой систем. В остальном никакой адаптации для России не потребовалось.
У автомобиля есть полноценно работающая «печка», правда, она лишена воздуховодов ко второму ряду сидений, и Андрей докупил их отдельно. Подогрев сидений есть на переднем ряду, что касается заднего, то зачастую в Montero Sport из арабских стран есть и проводка, и обогревающие маты, но нет кнопок их активации, так что при желании поставить обогрев второго ряда можно без особых затрат. Подогрев есть у заднего стекла, но его лишены зеркала, лобовое стекло и руль. Аккумулятор у бензиновой версии один, у дизельных внедорожников — два.
Калужские Pajero Sport шли исключительно с пятиместным салоном, данный же экземпляр — семиместный, и для Андрея это был один из важных критериев при выборе.
Комплектация у автомобиля максимальная, например, есть мультимедийная система, круговой обзор, многочисленные электронные помощники: система автоторможения, активный круиз-контроль, АБС, система стабилизации.
Российские дилеры Mitsubishi не поддерживают гарантию на автомобили, ввезенные параллельным импортом, и Андрей говорит, что с удовольствием заплатил бы, условно, 100 тысяч рублей, чтобы получить трехлетнюю поддержку производителя. Зато ему удалось застраховать автомобиль по каско всего за 55 тысяч рублей: оказалось, что Montero Sport, в отличие от Pajero Sport, оцениваются как менее рискованные.
Что такое Mitsubishi Montero (Pajero) Sport
В отличие от классического Pajero, версия с добавкой Sport имеет совершенно другую концепцию и построена на агрегатах пикапа L200. Но есть и отличия, например, задняя подвеска у Pajero пружинная, у пикапа — рессорная. Как и старший брат Pajero, автомобиль получил трансмиссию Super Select: ездить можно на заднем приводе или на полном с блокируемым межосевым дифференциалом. Есть также понижающая передача, а задний межколесный дифференциал можно заблокировать. У всех конкурентов Pajero Sport (например, Toyota Fortuner) используется более простая система полного привода Part Time, когда передние колеса включаются жестко, без дифференциала. Ездить с полным приводом по твердым покрытиям такая схема не позволяет, в отличие от Super Select.
Трехлитровый шестицилиндровый двигатель развивает 209 л. с., но также есть версия с 2,4-литровым дизелем (181 л. с.), хотя в Эмиратах их найти сложнее: там в принципе дизели не очень популярны. «Автомат» — восьмиступенчатый. Генетика пикапа заметна в багажном отсеке, куда по линию окон при пятиместном салоне можно уложить 673 литра. Со сложенными сиденьями автомобиль превращается почти в фургон.
До 2017 года Mitsubishi Pajero Sport везли в Россию из Таиланда, после чего производство внедорожника наладили в Калуге на одном заводе с Peugeot и Citroen. В 2021 году была освоена рестайлинговая версия, как на фото. С весны 2022 году завод в Калуге поставлен на паузу, а по информации дилеров, машина быстро попала в разряд дефицита.
Андрей говорит, что присматривался и к китайским автомобилям, например, в бюджет укладывался Haval Dargo или H9, но он предпочел более известную модель, пусть и без заводской гарантии.
Если не брать складские остатки и продукцию АВТОВАЗа, новые автомобили в России продают только китайские бренды: вот их полный каталог. Будьте аккуратны при выборе гибридного автомобиля: для них действует спорное налогообложение.
Ранее мы рассказывали, во что обойдется BMW X3 из Германии, но схема получается многозвенной. Зато сравнительно легко купить другого «немца»: крупные холдинги везут Volkswagen для китайского рынка.