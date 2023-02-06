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В Новосибирске закрылось отделение ГИБДД по регистрации машин на Сухарной — куда оно переехало

Отделение теперь работает в Октябрьском районе

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Отделение работало долгие годы

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В Новосибирске поменяло местоположение 4-е отделение ГИБДД по регистрации автомобилей, которое ранее располагалось на ул. Сухарной. Теперь оно переехало в Октябрьский район на ул. Нижегородскую, 272, к2.

Отметим, что это одно из двух мест на правом берегу в основной части города, где можно поставить машину на учет, еще два отделения есть на левом берегу.

— Отделение переехало с Сухарной на Нижегородскую. Регистрация через «Госуслуги» будет доступна в ближайшее время, ведутся технические работы. Сейчас у нас живая очередь, людей пока немного, — рассказали НГС в 4-м регистрационном отделении Межрайонного регистрационно-экзаменационного отдела ГИБДД ГУ МВД РФ по Новосибирской области.

Действительно, при записи на сайте «Госуслуги» отделение пока недоступно для выбора. Напомним, что полная пошлина за постановку автомобиля на учет с выдачей новых госномеров сейчас составляет 3300 рублей, скидка при оплате на «Госуслугах» отменена.

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