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Тема дняКак почистили Дачное шоссе
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Обзор

Показываем, как почистили Дачное шоссе для элиты, дороги возле мэрии и правительства — сравните с обычными улицами

Давайте оценим, как подготовили городские дороги к рабочей неделе

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Проезд возле мэрии

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«Такого снегопада давно не помнят здешние» — действительно, в выходные в Новосибирске выпало значительное количество осадков. В субботу проезд был затруднен, в воскресенье стало легче — давайте оценим, как подготовили дороги города к рабочей неделе. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко выборочно проехался по некоторым магистралям и улочкам — смотрите.

На Дачном шоссе много чистого асфальта

На Дачном шоссе много чистого асфальта

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Начнем с Дачного шоссе, где ездят городская элита и высокие чиновники. Дорога почти чистая, виден асфальт, немного снега есть в центре проезжей части. Местами видна разметка, «зебры» пешеходных переходов.

Сужение до 2 полос

Сужение до 2 полос

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Мочищенское шоссе, ведущее к Дачному, тоже вроде обработано, но тут наблюдается сужение с 3 до 2 полос из-за вала у правого края дороги.

Дорога возле областного правительства

Дорога возле областного правительства

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Раз мы едем с чиновничьего направления, то проследуем сразу к местам работы больших людей. Здание регионального правительства, подъезд, где высаживается губернатор Травников. Чуть припорошено, но все кучи убраны, в том числе с тротуаров.

Возле мэрии мы застали уборку снега

Возле мэрии мы застали уборку снега

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Подъезд мэра Локтя, что-то как-то до асфальта не очищено. Хорошо хоть, работяги подметают крылечко. И кстати, слишком тут тесно, толкотня из служебных машин, еле проедешь.

Главная площадь чиста

Главная площадь чиста

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Рядом площадь Ленина, чистенько, сухо, слякоти вроде нет. Но есть еще не вывезенные валы — видны возле здания музея.

На улице Фрунзе

На улице Фрунзе

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А это главное управление по очистке улиц на Фрунзе, здание с часами. Правая часть сухая, а левая — серая, с какой-то кашицей, «Бионорд», что ли, рассыпали?

Въезд на площадь Калинина

Въезд на площадь Калинина

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На площади Калинина чисто, даже выгребли снег с краев дороги, от металлического ограждения. Полноценные три полосы.

На Ипподромской сужение

На Ипподромской сужение

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Подъем с магистрали

Подъем с магистрали

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А вот на Ипподромской магистрали все-таки идет сужение с 3 до 2 полос, да и остатков серой каши многовато. Некогда широкий двухполосный подъем наверх сейчас выглядит тропинкой среди белых куч.

Проехать можно

Проехать можно

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Районная улица Селезнева, проехать можно, да и ладно. Хотя бы есть асфальтовая колея.

В колее ехать опасно

В колее ехать опасно

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А на дорогах, где чистят редко, машины накатывают колею по насту, ехать тут сложней. Главное — не вылететь из колеи этой.

Сужение дороги

Сужение дороги

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Чистили и бросили

Чистили и бросили

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На улице Дуси Ковальчук тоже идет сужение проезжей части. Вот трамвайную платформу, видимо, начали очищать, а под конец бросили и ушли.

Обгонять посередине опасно

Обгонять посередине опасно

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Реконструированная улица Кедровая в некоторых местах с 4 полос (в обе стороны) сужается до 3. Но в целом проехать можно, только при обгоне надо быть аккуратней.

Серебренниковская чиста

Серебренниковская чиста

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Работает дорожная техника

Работает дорожная техника

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Чистенькая улица Серебренниковская, и трамвайные пути обработаны. Далее по улице работает трактор, убирает обочину.

Машины не разъедутся

Машины не разъедутся

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А вот на улице Максима Горького узко так, что машины не всегда могут разъехаться. Правыми колесами буквально «подстригаешь» сугроб.

Весной растает

Весной растает

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Это мы вам показали, как выглядят те дороги, где уборка хоть как-то велась. В каком состоянии другие места города, спальные районы, вы можете видеть в других наших материалах. Как пример — машины на фото выше, тут уже можно ждать до весны.

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