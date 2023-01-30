Показываем, как почистили Дачное шоссе для элиты, дороги возле мэрии и правительства — сравните с обычными улицами

«Такого снегопада давно не помнят здешние» — действительно, в выходные в Новосибирске выпало значительное количество осадков. В субботу проезд был затруднен, в воскресенье стало легче — давайте оценим, как подготовили дороги города к рабочей неделе. Авторедактор НГС Дмитрий Косенко выборочно проехался по некоторым магистралям и улочкам — смотрите.
Начнем с Дачного шоссе, где ездят городская элита и высокие чиновники. Дорога почти чистая, виден асфальт, немного снега есть в центре проезжей части. Местами видна разметка, «зебры» пешеходных переходов.
Мочищенское шоссе, ведущее к Дачному, тоже вроде обработано, но тут наблюдается сужение с 3 до 2 полос из-за вала у правого края дороги.
Раз мы едем с чиновничьего направления, то проследуем сразу к местам работы больших людей. Здание регионального правительства, подъезд, где высаживается губернатор Травников. Чуть припорошено, но все кучи убраны, в том числе с тротуаров.
Подъезд мэра Локтя, что-то как-то до асфальта не очищено. Хорошо хоть, работяги подметают крылечко. И кстати, слишком тут тесно, толкотня из служебных машин, еле проедешь.
Рядом площадь Ленина, чистенько, сухо, слякоти вроде нет. Но есть еще не вывезенные валы — видны возле здания музея.
А это главное управление по очистке улиц на Фрунзе, здание с часами. Правая часть сухая, а левая — серая, с какой-то кашицей, «Бионорд», что ли, рассыпали?
На площади Калинина чисто, даже выгребли снег с краев дороги, от металлического ограждения. Полноценные три полосы.
А вот на Ипподромской магистрали все-таки идет сужение с 3 до 2 полос, да и остатков серой каши многовато. Некогда широкий двухполосный подъем наверх сейчас выглядит тропинкой среди белых куч.
Районная улица Селезнева, проехать можно, да и ладно. Хотя бы есть асфальтовая колея.
А на дорогах, где чистят редко, машины накатывают колею по насту, ехать тут сложней. Главное — не вылететь из колеи этой.
На улице Дуси Ковальчук тоже идет сужение проезжей части. Вот трамвайную платформу, видимо, начали очищать, а под конец бросили и ушли.
Реконструированная улица Кедровая в некоторых местах с 4 полос (в обе стороны) сужается до 3. Но в целом проехать можно, только при обгоне надо быть аккуратней.
Чистенькая улица Серебренниковская, и трамвайные пути обработаны. Далее по улице работает трактор, убирает обочину.
А вот на улице Максима Горького узко так, что машины не всегда могут разъехаться. Правыми колесами буквально «подстригаешь» сугроб.
Это мы вам показали, как выглядят те дороги, где уборка хоть как-то велась. В каком состоянии другие места города, спальные районы, вы можете видеть в других наших материалах. Как пример — машины на фото выше, тут уже можно ждать до весны.