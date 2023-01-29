«Пошла за ребенком и наткнулась». Как девушка с коляской продиралась по тропинке мимо брошенного Lexus LX

Представляем новый, 314-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес
— Пошла за ребенком в школу с коляской и наткнулась на такого «мастера парковки» возле «Магнита» на Сухарной, — пишет читательница Ксения (фото выше).
— Гимназия
Давно брошенная «Газель» на газоне дворовой территории.
— Завернул на велопарковку, тротуар возле главпочтамта, — информируют наши читатели.
На Советской традиционно используются любые пространства для стоянки.
Криво поставленный вторым рядом «Лексус» заставляет машины с трудом протискиваться.
Возле «Ройял Парка» стоять нельзя. Но людям, видимо, неохота спускаться на подземную стоянку.
Это стоянка только для инвалидов, 40 метров. На черной машине виден специальный знак, а остальные все тоже инвалиды, но без знака?
Пусть пешеходы благодарны будут, что машины им примяли снег на тротуаре.
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