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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Пошла за ребенком и наткнулась». Как девушка с коляской продиралась по тропинке мимо брошенного Lexus LX

Очередные факты нарушений ПДД на улицах Новосибирска

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С коляской не пройдешь

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Представляем новый, 314-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Пошла за ребенком в школу с коляской и наткнулась на такого «мастера парковки» возле «Магнита» на Сухарной, — пишет читательница Ксения (фото выше).

Стоянка на переходе

Стоянка на переходе

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— Гимназия № 5. Встал на пешеходном прям переходе. Видимо, ждет ребенка. А остальные пешеходы пусть перепрыгивают, — сообщают очевидцы.

Во дворе жилого дома

Во дворе жилого дома

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Давно брошенная «Газель» на газоне дворовой территории.

Велопарковка приглашает автовладельцев

Велопарковка приглашает автовладельцев

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— Завернул на велопарковку, тротуар возле главпочтамта, — информируют наши читатели.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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На Советской традиционно используются любые пространства для стоянки.

Сужение проезда

Сужение проезда

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Криво поставленный вторым рядом «Лексус» заставляет машины с трудом протискиваться.

Стоянка в запретной зоне

Стоянка в запретной зоне

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Возле «Ройял Парка» стоять нельзя. Но людям, видимо, неохота спускаться на подземную стоянку.

Как много инвалидов

Как много инвалидов

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Это стоянка только для инвалидов, 40 метров. На черной машине виден специальный знак, а остальные все тоже инвалиды, но без знака?

Примяли хоть снег немного

Примяли хоть снег немного

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Пусть пешеходы благодарны будут, что машины им примяли снег на тротуаре.

Почитайте еще, как в Новосибирск привозят новые «Лексусы», «Ленд-Крузеры» и «Камри» по параллельному импорту.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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