Новосибирск замело: НГС посмотрел, как машины продираются через снежную кашу и чем занимается уборочная техника

В субботу, 28 января, в Новосибирске пошел активный снег, началась метель, движение по дорогам замедлилось — пробки достигли уровня буднего дня,
Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехал по городу и посмотрел, как засыпало дороги, — небольшая фотозарисовка.
Большинство дорог сегодня представляют снежную кашу, высота этого слоя от 10 до
Наибольшие проблемы испытывают тяжелые грузовики — если такой забуксовал, то это надолго. Вот фуру объезжают другие машины.
На разных участках главной улицы города, Красного проспекта, ситуация разная. Вот работает грейдер в районе улицы Крылова, дорога проезжая.
А тут правая выделенная полоса завалена снегом, автобусы по ней не проедут. Обочины тоже не чищены, идет сужение проезжей части.
На площади Ленина расчищено относительно хорошо, местами виден асфальт. Снег пока сдвигают к краям проезжей части и на ее центр.
Замечена даже техника, которая работает на тротуарах, — вот трактор сгребает снег. Однако в целом активной работы снегоуборочной техники не наблюдается, по традиции она выходит к ночи, к окончанию снегопада.
Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники.