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Новосибирск замело: НГС посмотрел, как машины продираются через снежную кашу и чем занимается уборочная техника

Публикуем небольшую фотозарисовку

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Улицы в снежном плену

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В субботу, 28 января, в Новосибирске пошел активный снег, началась метель, движение по дорогам замедлилось — пробки достигли уровня буднего дня, 7 баллов по шкале «Яндекса».

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехал по городу и посмотрел, как засыпало дороги, — небольшая фотозарисовка.

Быстро не разгонишься

Быстро не разгонишься

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Большинство дорог сегодня представляют снежную кашу, высота этого слоя от 10 до 20 см. Движение по таким дорогам медленное, но пока рабочее.

Фура застряла на дороге

Фура застряла на дороге

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Наибольшие проблемы испытывают тяжелые грузовики — если такой забуксовал, то это надолго. Вот фуру объезжают другие машины.

Грейдер чистит проспект

Грейдер чистит проспект

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На разных участках главной улицы города, Красного проспекта, ситуация разная. Вот работает грейдер в районе улицы Крылова, дорога проезжая.

Выделенная полоса завалена снегом

Выделенная полоса завалена снегом

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А тут правая выделенная полоса завалена снегом, автобусы по ней не проедут. Обочины тоже не чищены, идет сужение проезжей части.

В самом центре относительно чисто

В самом центре относительно чисто

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На площади Ленина расчищено относительно хорошо, местами виден асфальт. Снег пока сдвигают к краям проезжей части и на ее центр.

Трактор на тротуаре

Трактор на тротуаре

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Замечена даже техника, которая работает на тротуарах, — вот трактор сгребает снег. Однако в целом активной работы снегоуборочной техники не наблюдается, по традиции она выходит к ночи, к окончанию снегопада.

Ранее НГС писал о том, что в Новосибирске выделили 93 миллиона рублей на покупку дорожной техники.

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