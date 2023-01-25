Что дешевле содержать — «китайца» или «японца». Сравниваем цены на запчасти, колодки, свечи и кузовщину

Сравнивать мы будем с весьма популярным «японцем» Mitsubishi Outlander, одним из самых распространенных кроссоверов в России и в Сибири в частности. Простой и надежный аппарат, производство которого было локализовано в Калуге, запчасти на него есть «в каждом продуктовом».

«Китайцев» тоже будем смотреть самых популярных — кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro — лидеры продаж не только в китайском сегменте, но и в целом по всем моделям.

Начнем с простого — расходные материалы. Вот, например, тормозные колодки — смотрим цены одного из самых известных интернет-магазинов Exist.ru. Итак, на наш Mitsubishi Outlander 3-го поколения комплект передних колодок будет стоить 6538 рублей за оригинал Mitsubishi и 1165 рублей за дубликат от LYNXauto. Всего же предлагается более сотни вариантов от разных производителей по разным ценам.