Что дешевле содержать — «китайца» или «японца». Сравниваем цены на запчасти, колодки, свечи и кузовщину

Вот уже почти год, как китайские автомобили начали серьезное наступление в сегменте иномарок, и сейчас уже значительная часть автовладельцев воспринимает «китайцев» как «нормальные» авто. Эти машины покупают, обслуживают, ремонтируют — накопилось много отзывов о реальных потребительских качествах «китайцев», о стоимости владения. Понятно, что цена бензина и стоимость нормо-часа на СТО одинаковы для всех авто, а что у нас с запчастями и расходными материалами? Давайте проверим, сколько стоят запчасти на «китайцев», и сравним эти ценники с популярным японским авто.
Сравнивать мы будем с весьма популярным «японцем» Mitsubishi Outlander, одним из самых распространенных кроссоверов в России и в Сибири в частности. Простой и надежный аппарат, производство которого было локализовано в Калуге, запчасти на него есть «в каждом продуктовом».
«Китайцев» тоже будем смотреть самых популярных — кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro — лидеры продаж не только в китайском сегменте, но и в целом по всем моделям.
Начнем с простого — расходные материалы. Вот, например, тормозные колодки — смотрим цены одного из самых известных интернет-магазинов Exist.ru. Итак, на наш Mitsubishi Outlander 3-го поколения комплект передних колодок будет стоить 6538 рублей за оригинал Mitsubishi и 1165 рублей за дубликат от LYNXauto. Всего же предлагается более сотни вариантов от разных производителей по разным ценам.
На Haval Jolion оригинал можно купить за 3 615 рублей (производства компании Great Wall Motors, владеющей брендом Haval), а вот дубликаты стоят минимум 2473 рубля. И выбор только из 6 предложений. На Chery Tiggo 7 Pro оригинал стоит от 1965 рублей, дубликат от бренда SAT — 1047 рублей.
Далее смотрим свечи зажигания, только оригиналы (цена за штуку):
- Chery Tiggo 7 Pro — 1138 рублей.
- Mitsubishi Outlander — 1328 рублей;
- Haval Jolion — 801 рубль;
Теперь тормозные диски (перед, 1 шт.):
- Mitsubishi Outlander —
15 954рубля (оригинал) и от 2587 рублей (дубликаты);
- Haval Jolion — 7110 рублей (только оригинал);
- Chery Tiggo 7 Pro — 7478 рублей (только оригинал).
Теперь запчасти посерьезнее, на случай ремонта. Лезем в двигатель, вот, к примеру, датчик положения коленвала:
- Mitsubishi Outlander — 4971 рубль (оригинал) и от 965 рублей (дубликаты);
- Haval Jolion — 797 рублей (только оригинал);
- Chery Tiggo 7 Pro — 1980 рублей (только оригинал).
А что с подвеской? Вот ступица переднего колеса:
- Mitsubishi Outlander — 7636 рублей (оригинал) и от 1214 рублей (дубликаты);
- Haval Jolion — 9358 рублей (только оригинал);
- Chery Tiggo 7 Pro — 8166 рублей (только оригинал).
Ну и посмотрим на кузовщину. Капот:
- Mitsubishi Outlander — от
25 910рублей (только дубликаты);
- Haval Jolion —
58 741рубль (только оригинал);
- Chery Tiggo 7 Pro —
45 424рублей (только оригинал).
Какие же выводы можно сделать? Ну, во-первых, запчасти на «китайцев» в наличии есть, в большинстве своем их оригиналы дешевле японских оригиналов. Однако выбор дубликатов невелик, а по многим позициям и просто отсутствует. Бывалые автомобилисты знают, что нет никакого смысла переплачивать за ряд простых запчастей оригинального производства, к примеру, за те же колодки.
И вот тут уже содержание популярного «японца» будет дешевле — всегда можно подобрать приличный дубликат по умеренной цене, в то время как на «китай» такой дубликат достать сложно. Особенно по кузовщине — мы видим, что тот же капот на «китайца» выйдет в 2 раза дороже.
Ну и для наглядности давайте выведем условный индекс средних цен на некоторые запчасти для этих авто на основании представленных цифр. Для Mitsubishi Outlander этот индекс оказался равен 6826 рублям, для Haval Jolion —
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