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Обзор

Что дешевле содержать — «китайца» или «японца». Сравниваем цены на запчасти, колодки, свечи и кузовщину

Для наглядности выведем условный индекс средних цен на некоторые запчасти для этих авто

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Что дешевле содержать?

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Вот уже почти год, как китайские автомобили начали серьезное наступление в сегменте иномарок, и сейчас уже значительная часть автовладельцев воспринимает «китайцев» как «нормальные» авто. Эти машины покупают, обслуживают, ремонтируют — накопилось много отзывов о реальных потребительских качествах «китайцев», о стоимости владения. Понятно, что цена бензина и стоимость нормо-часа на СТО одинаковы для всех авто, а что у нас с запчастями и расходными материалами? Давайте проверим, сколько стоят запчасти на «китайцев», и сравним эти ценники с популярным японским авто.

Сравнивать мы будем с весьма популярным «японцем» Mitsubishi Outlander, одним из самых распространенных кроссоверов в России и в Сибири в частности. Простой и надежный аппарат, производство которого было локализовано в Калуге, запчасти на него есть «в каждом продуктовом».

«Китайцев» тоже будем смотреть самых популярных — кроссоверы Haval Jolion и Chery Tiggo 7 Pro — лидеры продаж не только в китайском сегменте, но и в целом по всем моделям.

Начнем с простого — расходные материалы. Вот, например, тормозные колодки — смотрим цены одного из самых известных интернет-магазинов Exist.ru. Итак, на наш Mitsubishi Outlander 3-го поколения комплект передних колодок будет стоить 6538 рублей за оригинал Mitsubishi и 1165 рублей за дубликат от LYNXauto. Всего же предлагается более сотни вариантов от разных производителей по разным ценам.

Колодки — дешевый расходник

Колодки — дешевый расходник

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На Haval Jolion оригинал можно купить за 3 615 рублей (производства компании Great Wall Motors, владеющей брендом Haval), а вот дубликаты стоят минимум 2473 рубля. И выбор только из 6 предложений. На Chery Tiggo 7 Pro оригинал стоит от 1965 рублей, дубликат от бренда SAT — 1047 рублей.

Далее смотрим свечи зажигания, только оригиналы (цена за штуку):

  • Chery Tiggo 7 Pro — 1138 рублей.
  • Mitsubishi Outlander — 1328 рублей;
  • Haval Jolion — 801 рубль;

Теперь тормозные диски (перед, 1 шт.):

  • Mitsubishi Outlander — 15 954 рубля (оригинал) и от 2587 рублей (дубликаты);
  • Haval Jolion — 7110 рублей (только оригинал);
  • Chery Tiggo 7 Pro — 7478 рублей (только оригинал).
Диски будут подороже

Диски будут подороже

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Теперь запчасти посерьезнее, на случай ремонта. Лезем в двигатель, вот, к примеру, датчик положения коленвала:

  • Mitsubishi Outlander — 4971 рубль (оригинал) и от 965 рублей (дубликаты);
  • Haval Jolion — 797 рублей (только оригинал);
  • Chery Tiggo 7 Pro — 1980 рублей (только оригинал).

А что с подвеской? Вот ступица переднего колеса:

  • Mitsubishi Outlander — 7636 рублей (оригинал) и от 1214 рублей (дубликаты);
  • Haval Jolion — 9358 рублей (только оригинал);
  • Chery Tiggo 7 Pro — 8166 рублей (только оригинал).
Капот Haval Jolion самый дорогой

Капот Haval Jolion самый дорогой

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Ну и посмотрим на кузовщину. Капот:

  • Mitsubishi Outlander — от 25 910 рублей (только дубликаты);
  • Haval Jolion — 58 741 рубль (только оригинал);
  • Chery Tiggo 7 Pro — 45 424 рублей (только оригинал).

Какие же выводы можно сделать? Ну, во-первых, запчасти на «китайцев» в наличии есть, в большинстве своем их оригиналы дешевле японских оригиналов. Однако выбор дубликатов невелик, а по многим позициям и просто отсутствует. Бывалые автомобилисты знают, что нет никакого смысла переплачивать за ряд простых запчастей оригинального производства, к примеру, за те же колодки.

И вот тут уже содержание популярного «японца» будет дешевле — всегда можно подобрать приличный дубликат по умеренной цене, в то время как на «китай» такой дубликат достать сложно. Особенно по кузовщине — мы видим, что тот же капот на «китайца» выйдет в 2 раза дороже.

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Ну и для наглядности давайте выведем условный индекс средних цен на некоторые запчасти для этих авто на основании представленных цифр. Для Mitsubishi Outlander этот индекс оказался равен 6826 рублям, для Haval Jolion — 11 842 рублям, а для Chery Tiggo 7 Pro — 9599 рублям.

Почитайте еще, как в Новосибирск привозят новые «Лексусы», «Ленд-Крузеры» и «Камри» по параллельному импорту.

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