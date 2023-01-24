В Новосибирск привезли нового «китайца» доселе неведомой марки — что за машина за 3 миллиона

Мы периодически рассказываем вам о новых китайских автомобилях — преимущественно это машины от «большой тройки» производителей: Haval, Chery и Geely. Но постепенно появляются и новые марки из Китая, доселе нам неведомые: сегодня у нас компания Dongfeng, известная в узких кругах своей грузовой техникой. Пикап Dongfeng DF6 — тоже своего рода «грузовик», но всё же это сегмент легковых автомобилей. Давайте посмотрим на авто в нашем экспресс-обзоре.
Модель Dongfeng DF6 (предоставлена официальным дилером «Сармат») — это классика «внедорожно-грузовой» жизни: рама, задний мост, рессоры, раздаточная коробка, понижающая передача. Автомобиль построен на базе японского пикапа Nissan Navara, у него такие же агрегаты: японский двигатель, немецкий гидроавтомат ZF (возможна еще механика), американская раздатка BorgWarner, немецкая электроника Bosch.
Наш тестовый пикап оснащен дизелем на 2,3 литра, выдающим 163 силы и
Ездовой комфорт — приемлемый. Тут, конечно, мы видим все особенности рамно-рессорной конструкции крупного автомобиля: тряска, дрожание, вибрации неподрессоренных масс. Но в своей стихии, на плохих дорогах, когда пикап утюжит большие ямы и «распрямляет» рельеф, все указанные особенности уходят на второй план.
Схема полного привода здесь Part Time — ведущий задний мост, жестко подключаемая передняя ось. Понятно, что это старая простенькая схема и для езды по городу на скорости придется использовать только задний привод. Зато есть система курсовой устойчивости свежего поколения ESP 9.3 от компании Bosch — достаточно чувствительная и в то же время деликатная.
Грузы тут можно возить в кузове длиной 1,51 метра и шириной 1,56 метра (есть удлиненный вариант: 1,76 метра), общая грузоподъемность — полтонны. Кузов отделан пластиковыми панелями, можно еще установить тент.
А еще можно возить пять человек в достаточно просторном салоне. Сзади, конечно, спинки сидений не откинешь, да и расположен диван низковато, но в целом пойдет. Зато красивая коричневая экокожа.
Впереди просторно, как и в любом большом внедорожнике, посадка неплохая, есть электропривод кресла и регулировка поясничного подпора.
К дизайну передней панели претензий нет, но вот пластиковые материалы преимущественно жесткие, в том числе на дверных картах. Если уж используется кожа и интересные решения по оформлению, то почему бы не сделать мягким пластик? Да и рулевое колесо нужно тоже обтягивать кожей.
Центральное место в интерьере занимает большой экран мультимедиа — расположен он удобно, тянуться к нему не надо, обзор хороший. Но вот насыщенности цветов не хватает и графику бы поинтересней, а так — стандартный набор функций, которые работают без особых зависаний.
Неплох круговой обзор — весьма полезная вещь для любой машины, а тем более для такой крупной, с длиной 5,3 метра. Разрешение картинки бывает и выше, но и эта пойдет.
Сколько же стоит наша рабочая лошадка? Наша максимальная комплектация с автоматом обойдется в
Почитайте еще, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за