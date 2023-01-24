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В Новосибирск привезли нового «китайца» доселе неведомой марки — что за машина за 3 миллиона

Сегодня у нас автомобиль компании Dongfeng, которая известна своей грузовой техникой

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Пикап Dongfeng DF6 на базе Nissan Navara

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Мы периодически рассказываем вам о новых китайских автомобилях — преимущественно это машины от «большой тройки» производителей: Haval, Chery и Geely. Но постепенно появляются и новые марки из Китая, доселе нам неведомые: сегодня у нас компания Dongfeng, известная в узких кругах своей грузовой техникой. Пикап Dongfeng DF6 — тоже своего рода «грузовик», но всё же это сегмент легковых автомобилей. Давайте посмотрим на авто в нашем экспресс-обзоре.

Длина — 5310 мм, ширина — 1850 мм

Длина — 5310 мм, ширина — 1850 мм

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Модель Dongfeng DF6 (предоставлена официальным дилером «Сармат») — это классика «внедорожно-грузовой» жизни: рама, задний мост, рессоры, раздаточная коробка, понижающая передача. Автомобиль построен на базе японского пикапа Nissan Navara, у него такие же агрегаты: японский двигатель, немецкий гидроавтомат ZF (возможна еще механика), американская раздатка BorgWarner, немецкая электроника Bosch.

Высота — 1810 мм, колесная база — 3150 мм

Высота — 1810 мм, колесная база — 3150 мм

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Наш тестовый пикап оснащен дизелем на 2,3 литра, выдающим 163 силы и 380 Н·м крутящего момента. Двигатель этот, конечно, скромный, но для неторопливой езды на пикапе достаточный — не гонять же с загруженным кузовом. Зато хороша связь по педали газа — быстрые отклики, линейное ускорение. В общем, управление тягой можно назвать удобным.

Клиренс — 22 см

Клиренс — 22 см

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Ездовой комфорт — приемлемый. Тут, конечно, мы видим все особенности рамно-рессорной конструкции крупного автомобиля: тряска, дрожание, вибрации неподрессоренных масс. Но в своей стихии, на плохих дорогах, когда пикап утюжит большие ямы и «распрямляет» рельеф, все указанные особенности уходят на второй план.

Полная масса — 2459 кг

Полная масса — 2459 кг

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Схема полного привода здесь Part Time — ведущий задний мост, жестко подключаемая передняя ось. Понятно, что это старая простенькая схема и для езды по городу на скорости придется использовать только задний привод. Зато есть система курсовой устойчивости свежего поколения ESP 9.3 от компании Bosch — достаточно чувствительная и в то же время деликатная.

На борт берем полтонны

На борт берем полтонны

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Грузы тут можно возить в кузове длиной 1,51 метра и шириной 1,56 метра (есть удлиненный вариант: 1,76 метра), общая грузоподъемность — полтонны. Кузов отделан пластиковыми панелями, можно еще установить тент.

Задние места на троих

Задние места на троих

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А еще можно возить пять человек в достаточно просторном салоне. Сзади, конечно, спинки сидений не откинешь, да и расположен диван низковато, но в целом пойдет. Зато красивая коричневая экокожа.

Впереди просторно

Впереди просторно

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Впереди просторно, как и в любом большом внедорожнике, посадка неплохая, есть электропривод кресла и регулировка поясничного подпора.

Материалы жестковаты

Материалы жестковаты

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К дизайну передней панели претензий нет, но вот пластиковые материалы преимущественно жесткие, в том числе на дверных картах. Если уж используется кожа и интересные решения по оформлению, то почему бы не сделать мягким пластик? Да и рулевое колесо нужно тоже обтягивать кожей.

Экран мультимедиа

Экран мультимедиа

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Центральное место в интерьере занимает большой экран мультимедиа — расположен он удобно, тянуться к нему не надо, обзор хороший. Но вот насыщенности цветов не хватает и графику бы поинтересней, а так — стандартный набор функций, которые работают без особых зависаний.

Картинка кругового обзора

Картинка кругового обзора

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Неплох круговой обзор — весьма полезная вещь для любой машины, а тем более для такой крупной, с длиной 5,3 метра. Разрешение картинки бывает и выше, но и эта пойдет.

Цена — от <nobr class="_">2 890 000</nobr> рублей

Цена — от 2 890 000 рублей

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Сколько же стоит наша рабочая лошадка? Наша максимальная комплектация с автоматом обойдется в 3 190 000 рублей, версия попроще с механикой будет стоить 2 990 000 рублей. А начальный вариант с механикой и более слабым дизелем стоит 2 890 000 рублей.

Почитайте еще, как в Новосибирске показали китайский кроссовер — аналог Lexus RX. Смотрим, что предлагают за 4,6 миллиона рублей.

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