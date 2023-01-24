В Новосибирск привезли нового «китайца» доселе неведомой марки — что за машина за 3 миллиона

Сколько же стоит наша рабочая лошадка? Наша максимальная комплектация с автоматом обойдется в 3 190 000 рублей, версия попроще с механикой будет стоить 2 990 000 рублей. А начальный вариант с механикой и более слабым дизелем стоит 2 890 000 рублей.

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