Водителям разрешили показывать права инспекторам ГИБДД на экране телефона (нужно ли возить с собой бумажные)

«Предъявляйте водительские права и СТС в электронном виде», — так сервис «Госуслуги» рекламирует новый цифровой функционал для водителей. Как же им воспользоваться? Посмотреть на ваши автомобильные документы вы для начала можете в своем аккаунте на «Госуслугах» — они должны подгрузиться автоматически из базы ГИБДД. Далее устанавливаете на смартфон приложение «Госуслуги Авто» и регистрируетесь — документы тоже загрузятся автоматически, главный экран будет выглядеть у вас как на картинке ниже — сначала права, потом свидетельство о регистрации машины (СТС).

