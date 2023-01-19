Водителям разрешили показывать права инспекторам ГИБДД на экране телефона (нужно ли возить с собой бумажные)

Цифровизация в РФ продолжает свое развитие — очередное электронное нововведение позволяет предъявлять водительские права сотрудникам ГИБДД в виде QR-кода на экране смартфона. Эта функция запущена сервисом «Госуслуги», ранее уже была представлена другая функция — предъявление свидетельства на машину в электронном виде. В нашем обзоре мы покажем, что и как надо загрузить, чтобы всё работало в приложении на телефоне, — рассказывает авторедактор НГС Дмитрий Косенко.
«Предъявляйте водительские права и СТС в электронном виде», — так сервис «Госуслуги» рекламирует новый цифровой функционал для водителей. Как же им воспользоваться? Посмотреть на ваши автомобильные документы вы для начала можете в своем аккаунте на «Госуслугах» — они должны подгрузиться автоматически из базы ГИБДД. Далее устанавливаете на смартфон приложение «Госуслуги Авто» и регистрируетесь — документы тоже загрузятся автоматически, главный экран будет выглядеть у вас как на картинке ниже — сначала права, потом свидетельство о регистрации машины (СТС).
Странно, конечно, что картинка СТС выглядит более развернуто (и снабжена кнопкой «Предъявить документы»), а на водительские права отведена только одна строчка. Ну да ладно, «тыкаем» на права — в приложение подгружается оригинальный розовенький вид вашего удостоверения, ниже перечислены основные его данные.
Затем нажимаем «Предъявить», и на экране появляется динамичный QR-код — это три подряд сменяемых кода, которые сотрудник ГИБДД может считать своим электронным планшетом (такие есть сейчас у каждого экипажа ДПС).
Вернувшись на главный экран, мы можем сразу предъявить СТС на машину — тут тоже динамичный тройной код. Либо можем посмотреть на оригинальный розовый вид вашего СТС с основными характеристиками автомобиля.
Отметим, что отдельно высвечивается предупреждение, что сотрудник ГИБДД может потребовать от вас оригинальные документы в бумажном виде. Такая норма закреплена во
2.1. Водитель механического транспортного средства обязан:
2.1.1. Иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, для проверки:
водительское удостоверение или временное разрешение на право управления транспортным средством соответствующей категории или подкатегории; регистрационные документы на данное транспортное средство.
Понятно, что всё идет к тотальной цифровизации и в будущем действительно будет достаточно показать экран смартфона, но пока система работает «в режиме опытной эксплуатации», поэтому и нужны бумажные оригиналы. Сейчас же целью является тестирование, отладка системы, выявление недостатков перед полным переходом на электронный документооборот. Кроме того, цифровые права и СТС могут вам помочь, если вы забыли или потеряли оригиналы. По крайней мере мне один раз в такой ситуации помогло — сотрудники ГИБДД проверили все мои электронные данные и порекомендовали не забывать права.
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