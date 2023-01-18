В России появились электрические кроссоверы Skywell. Какие ушедшие модели они способны заменить

В России продан первый кроссовер молодого бренда Skywell, который пришел к нам в конце 2022 года. Китайская компания занимается исключительно электромобилями, и первой моделью стал паркетник ET5. Рассказываем, сколько он стоит и какие из ушедших моделей способен заменить.
Автомобильное направление Skywell появилось в 2010 году и было создано под патронажем компании Skyworth, которая уже треть века занимается производством бытовой электроники. Поначалу Skywell Auto занималась коммерческой техникой, и первый легковой электромобиль увидел свет лишь в 2020 году: им как раз стал кроссовер ET5. Стилистику создавала международная команда во главе с экс-дизайнером Mercedes-Benz и Porsche Джейсоном Кларком Хиллом.
При длине кузова в 4,7 метра это автомобиль формата Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и KIA Sportage нового поколения (того, что так и не успело раскрутиться в России). Skywell предлагается пока исключительно с передним приводом и только в форме электромобиля. Мотор мощностью 204 л. с. обеспечивает очень приличную динамику разгона — 7,9 секунды в разгоне до 100 км/час. Для сравнения 190-сильный Kia Sportage выполнял этот манёвр за 9,4 секунды.
Аккумулятор емкостью 72 кВт·ч обеспечивает пробег 520 километров по методике NEDC и 400 километров по более строгой системе WLTP, что плюс-минус сопоставимо с уровнем других современных электромобилей. Зарядка от бытовой розетки занимает порядка 12 часов, но доступны специальные зарядные устройства переменного тока (22 кВт) и постоянного тока (150 кВт). В последнем случае пополнить запас энергии можно за полчаса. Гарантия на сам автомобиль составляет 5 лет, на электротрансмиссию и батарею — 8 лет.
Кроссовер идет в достаточно богатой комплектации, например, есть климат-контроль, мультимедиа с 13-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, ассистент парковки и так далее. Стоимость начинается от 4,5 миллиона рублей, но предлагаются скидки в 300 тысяч (трейд-ин) и 190 тысяч при покупке в кредит. Топовая комплектация обойдется в 5 миллионов рублей.
Электромобили в последнее время всё больше на слуху: перспективы их продаж активно исследуют автодилеры. В Липецке стартовало производство электромобилей Evolute, а недавно выпуском таких машин занялся «Москвич».