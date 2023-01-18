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Кризис-2023

В России появились электрические кроссоверы Skywell. Какие ушедшие модели они способны заменить

Первый автомобиль уже передан клиентке

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Первая модель бренда Skywell в России — кроссовер ET5

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В России продан первый кроссовер молодого бренда Skywell, который пришел к нам в конце 2022 года. Китайская компания занимается исключительно электромобилями, и первой моделью стал паркетник ET5. Рассказываем, сколько он стоит и какие из ушедших моделей способен заменить.

Первым покупателем стала жительница Петербурга Ольга, которая искала семейный кроссовер для вылазок на природу

Первым покупателем стала жительница Петербурга Ольга, которая искала семейный кроссовер для вылазок на природу

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Автомобильное направление Skywell появилось в 2010 году и было создано под патронажем компании Skyworth, которая уже треть века занимается производством бытовой электроники. Поначалу Skywell Auto занималась коммерческой техникой, и первый легковой электромобиль увидел свет лишь в 2020 году: им как раз стал кроссовер ET5. Стилистику создавала международная команда во главе с экс-дизайнером Mercedes-Benz и Porsche Джейсоном Кларком Хиллом.

Кроссовер ET5 дебютировал три года назад

Кроссовер ET5 дебютировал три года назад

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При длине кузова в 4,7 метра это автомобиль формата Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и KIA Sportage нового поколения (того, что так и не успело раскрутиться в России). Skywell предлагается пока исключительно с передним приводом и только в форме электромобиля. Мотор мощностью 204 л. с. обеспечивает очень приличную динамику разгона — 7,9 секунды в разгоне до 100 км/час. Для сравнения 190-сильный Kia Sportage выполнял этот манёвр за 9,4 секунды.

Аккумулятор емкостью 72 кВт·ч обеспечивает пробег 520 километров по методике NEDC и 400 километров по более строгой системе WLTP, что плюс-минус сопоставимо с уровнем других современных электромобилей. Зарядка от бытовой розетки занимает порядка 12 часов, но доступны специальные зарядные устройства переменного тока (22 кВт) и постоянного тока (150 кВт). В последнем случае пополнить запас энергии можно за полчаса. Гарантия на сам автомобиль составляет 5 лет, на электротрансмиссию и батарею — 8 лет.

Дилеры сразу предлагают несколько типов зарядных устройств, в том числе быстрые зарядные станции постоянного тока (слева)

Дилеры сразу предлагают несколько типов зарядных устройств, в том числе быстрые зарядные станции постоянного тока (слева)

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Кроссовер идет в достаточно богатой комплектации, например, есть климат-контроль, мультимедиа с 13-дюймовым экраном, адаптивный круиз-контроль, система распознавания дорожных знаков, ассистент парковки и так далее. Стоимость начинается от 4,5 миллиона рублей, но предлагаются скидки в 300 тысяч (трейд-ин) и 190 тысяч при покупке в кредит. Топовая комплектация обойдется в 5 миллионов рублей.

А вот Kia Sportage нового поколения: остатки машин дилеры продают в среднем за 3,5 миллиона рублей (нижняя строка — цена без скидок)

А вот Kia Sportage нового поколения: остатки машин дилеры продают в среднем за 3,5 миллиона рублей (нижняя строка — цена без скидок)

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Электромобили в последнее время всё больше на слуху: перспективы их продаж активно исследуют автодилеры. В Липецке стартовало производство электромобилей Evolute, а недавно выпуском таких машин занялся «Москвич».

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