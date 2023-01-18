В России появились электрические кроссоверы Skywell. Какие ушедшие модели они способны заменить

При длине кузова в 4,7 метра это автомобиль формата Nissan X-Trail, Mitsubishi Outlander и KIA Sportage нового поколения (того, что так и не успело раскрутиться в России). Skywell предлагается пока исключительно с передним приводом и только в форме электромобиля. Мотор мощностью 204 л. с. обеспечивает очень приличную динамику разгона — 7,9 секунды в разгоне до 100 км/час. Для сравнения 190-сильный Kia Sportage выполнял этот манёвр за 9,4 секунды.