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Журналисты посмотрели на шикарную квартиру таксиста — он заработал на три таких и решил ехать на СВО

Рассказываем, откуда у специалиста по остеклению столько денег

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Видео: Антон Дигаев, Илья Калинин, Анна Богданова

Журналисты НГС посмотрели, как выглядит двухуровневая квартира новосибирского таксиста Максима Шарухина — он показал свою недвижимость, которую планирует сдавать в аренду.

В этом видео Максим Шарухин рассказывает о том, как заработал на три огромных квартиры в одном доме в центре города. Когда-то он занимался установкой пластиковых окон и работал с застройщиками, которые рассчитывались квартирами. Максим Шарухин признался, что ему стало скучно, поэтому он планирует ехать на СВО.

Здесь можно почитать подробный текст про таксиста и посмотреть фото его квартиры.

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