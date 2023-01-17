Журналисты посмотрели на шикарную квартиру таксиста — он заработал на три таких и решил ехать на СВО

Журналисты НГС посмотрели, как выглядит двухуровневая квартира новосибирского таксиста Максима Шарухина — он показал свою недвижимость, которую планирует сдавать в аренду.
В этом видео Максим Шарухин рассказывает о том, как заработал на три огромных квартиры в одном доме в центре города. Когда-то он занимался установкой пластиковых окон и работал с застройщиками, которые рассчитывались квартирами. Максим Шарухин признался, что ему стало скучно, поэтому он планирует ехать на СВО.
Здесь можно почитать подробный текст про таксиста и посмотреть фото его квартиры.