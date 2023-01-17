Топ-10 самых необычных опций в авто — от скрытой двери багажника до подогрева подлокотников

Еще из электронно-электрического функционала — в премиальных «Мерседесах» греются не только сиденья и руль, но и подлокотники — как на дверях, так и центральный. И для передних, и для задних пассажиров. Да, эта функция редка и пока встречается лишь на «премиуме», но, учитывая ее техническую простоту, можно ожидать таких подогревов и на массовых авто.