Топ-10 самых необычных опций в авто — от скрытой двери багажника до подогрева подлокотников

Автомобильная индустрия за свою историю каких только опций и интересных функций не придумала — от дворников боковых стекол до вакуумного отсоса окурков из пепельницы. Не все эти фишки пригодились в реальной жизни, многие были позабыты, а сегодня мы расскажем о современном функционале, который реально используется в машинах и действительно приносит пользу людям. Это самые необычные, редкие фишки, о некоторых вы даже не знали — читайте далее.
Двойная дверь багажника
Двухстворчатые двери калиточного типа используются во многих автомобилях, но вот в минивэне Honda Stepwgn багажная дверь действительно необычна. В главном положении вся большая дверь поднята вверх, мы получаем широкий погрузочный проем для вещей. А есть у этой двери еще левая створка, которая открывается вбок — так можно быстро забросить в багажник небольшие пакеты (не поднимая всю большую дверь) или удобно пробраться на места третьего ряда.
Взросло-детское кресло
В минивэнах, как правило, существует множество вариантов компоновки салона: сиденья по ходу движения или против, поворотные сиденья, столики для еды
Бесключевое отпирание без манипуляций
Многие знают про так называемую виртуальную педаль багажника — в машинах с функцией бесключевого доступа можно открыть багажник взмахом ноги под бампером. Датчик видит движение и открывает вам грузовой отсек — это удобно, когда обе руки заняты сумками. В современных авто можно вообще не махать ногой — автомобиль понимает, что его хозяин подошел к багажнику и хочет положить вещи — так сделано, например, на новейших китайских кроссоверах Omoda C5.
Подогрев подлокотников
Еще из электронно-электрического функционала — в премиальных «Мерседесах» греются не только сиденья и руль, но и подлокотники — как на дверях, так и центральный. И для передних, и для задних пассажиров. Да, эта функция редка и пока встречается лишь на «премиуме», но, учитывая ее техническую простоту, можно ожидать таких подогревов и на массовых авто.
Форсунки стеклоомывателя внутри дворников
А эта электромеханическая штуковина имеется на том же «Мерседесе» S-класса. Подача омывающей жидкости здесь идет через сами дворники, они равномерно смачиваются жидкостью. Стекло чистится более качественно, нет брызг от струй из форсунок, меньше расход омывайки.
Кузов без центральной стойки
В некоторых японских кей-карах (сверхкомпактный сегмент) может отсутствовать центральная стойка кузова, например в Daihatsu Tanto. Стойки нет с левой стороны, это позволяет получить удобный большой проем: комфортно и садиться в автомобиль, и грузить вещи.
Передний диван
В новых японских кей-карах сплошной передний диван — это хорошо забытое старое из огромных американских машин. Например, в этом Suzuki Hustler диван состоит из двух отдельно регулируемых половинок. Позволяет экономить место, добавлять пространства в салон, не загромождая его центральной консолью.
Зонт в двери
Штатный заводской зонт в нише двери — это мы видели на люксовых автомобилях «Роллс-Ройс», но есть такое и в массовом сегменте. Например, «Шкода» любит оснащать свои машины всякими полезностями — тут и зонт в двери, и скребок для льда, и мусорные контейнеры, и прочие вещицы.
Столик и душ
Про заводской раскладной столик в багажнике кроссовера Honda CR-V первого поколения многие еще помнят. Приехал на природу, накрыл стол — красота. У этого же поколения была еще опция — штатный душ в багажнике. В комплекте — емкость для воды, шланг, лейка, насос на
Штатный пылесос
Honda у нас как-то лидирует по интересным фишкам — в модели Odyssey был предусмотрен заводской пылесос для уборки салона. Стоял он в левой нише багажника и был укомплектован длинным шлангом и съемным контейнером для пыли.
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