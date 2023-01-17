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Обзор

Топ-10 самых необычных опций в авто — от скрытой двери багажника до подогрева подлокотников

Расскажем о современном функционале, который реально используется в машинах

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Многие опции малоизвестны

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Автомобильная индустрия за свою историю каких только опций и интересных функций не придумала — от дворников боковых стекол до вакуумного отсоса окурков из пепельницы. Не все эти фишки пригодились в реальной жизни, многие были позабыты, а сегодня мы расскажем о современном функционале, который реально используется в машинах и действительно приносит пользу людям. Это самые необычные, редкие фишки, о некоторых вы даже не знали — читайте далее.

Двойная дверь багажника

Дверь поднята

Дверь поднята

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Открыта левая створка

Открыта левая створка

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Двухстворчатые двери калиточного типа используются во многих автомобилях, но вот в минивэне Honda Stepwgn багажная дверь действительно необычна. В главном положении вся большая дверь поднята вверх, мы получаем широкий погрузочный проем для вещей. А есть у этой двери еще левая створка, которая открывается вбок — так можно быстро забросить в багажник небольшие пакеты (не поднимая всю большую дверь) или удобно пробраться на места третьего ряда.

Взросло-детское кресло

Поворотное кресло

Поворотное кресло

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Может сесть ребенок

Может сесть ребенок

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В минивэнах, как правило, существует множество вариантов компоновки салона: сиденья по ходу движения или против, поворотные сиденья, столики для еды и т. д. В немецком Volkswagen Multivan всё это есть, а еще есть трансформируемые варианты кресел — когда можно часть подушки сиденья выдвинуть вверх и получить детское кресло. Без всяких дополнительных громоздких приспособлений.

Бесключевое отпирание без манипуляций

Отпирание багажника

Отпирание багажника

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Многие знают про так называемую виртуальную педаль багажника — в машинах с функцией бесключевого доступа можно открыть багажник взмахом ноги под бампером. Датчик видит движение и открывает вам грузовой отсек — это удобно, когда обе руки заняты сумками. В современных авто можно вообще не махать ногой — автомобиль понимает, что его хозяин подошел к багажнику и хочет положить вещи — так сделано, например, на новейших китайских кроссоверах Omoda C5.

Подогрев подлокотников

Подлокотники греются

Подлокотники греются

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Еще из электронно-электрического функционала — в премиальных «Мерседесах» греются не только сиденья и руль, но и подлокотники — как на дверях, так и центральный. И для передних, и для задних пассажиров. Да, эта функция редка и пока встречается лишь на «премиуме», но, учитывая ее техническую простоту, можно ожидать таких подогревов и на массовых авто.

Форсунки стеклоомывателя внутри дворников

Стекло «Мерседеса»

Стекло «Мерседеса»

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А эта электромеханическая штуковина имеется на том же «Мерседесе» S-класса. Подача омывающей жидкости здесь идет через сами дворники, они равномерно смачиваются жидкостью. Стекло чистится более качественно, нет брызг от струй из форсунок, меньше расход омывайки.

Кузов без центральной стойки

Стойки нет

Стойки нет

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В некоторых японских кей-карах (сверхкомпактный сегмент) может отсутствовать центральная стойка кузова, например в Daihatsu Tanto. Стойки нет с левой стороны, это позволяет получить удобный большой проем: комфортно и садиться в автомобиль, и грузить вещи.

Передний диван

Диван из двух частей

Диван из двух частей

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В новых японских кей-карах сплошной передний диван — это хорошо забытое старое из огромных американских машин. Например, в этом Suzuki Hustler диван состоит из двух отдельно регулируемых половинок. Позволяет экономить место, добавлять пространства в салон, не загромождая его центральной консолью.

Зонт в двери

Зонт в передней двери

Зонт в передней двери

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Штатный заводской зонт в нише двери — это мы видели на люксовых автомобилях «Роллс-Ройс», но есть такое и в массовом сегменте. Например, «Шкода» любит оснащать свои машины всякими полезностями — тут и зонт в двери, и скребок для льда, и мусорные контейнеры, и прочие вещицы.

Столик и душ

Столик в багажнике

Столик в багажнике

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Про заводской раскладной столик в багажнике кроссовера Honda CR-V первого поколения многие еще помнят. Приехал на природу, накрыл стол — красота. У этого же поколения была еще опция — штатный душ в багажнике. В комплекте — емкость для воды, шланг, лейка, насос на 12 вольт — хоть вещи мой, хоть сам мойся.

Штатный пылесос

Заводской пылесос для уборки салона в модели Odyssey

Заводской пылесос для уборки салона в модели Odyssey

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Honda у нас как-то лидирует по интересным фишкам — в модели Odyssey был предусмотрен заводской пылесос для уборки салона. Стоял он в левой нише багажника и был укомплектован длинным шлангом и съемным контейнером для пыли.

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