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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Вот такие хамы травят жителей первых этажей». Смотрите, как машина газует выхлопной трубой в квартиру

Новые факты проблематичной парковки в Новосибирске

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Стоянка под домом

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Представляем новый, 312-й, выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Нет края возмущению! Вот такие автохамы травят жителей первых этажей. Народная, 28/1, — пишет читатель Евгений (фото выше).

Фуры мешают

Фуры мешают

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— Каждый вечер большое скопление фур на улице Даргомыжского до перекрестка с проходной завода «Экран». Так понимаю, фуры приезжают на погрузку на завод и стоят, ночуют вдоль улицы. Это сопровождается испражнениями возле этих машин как летом, так и зимой. В зимнее время пробка из-за того, что одна полоса занята этими машинами. Постоянный шум от двигателей, которые надоедают жителям домов, и запах соляры и выхлопных газов, — недовольны местные жители.

Стоянка под знаком

Стоянка под знаком

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Запретный знак есть, но если вы на аварийке, то можно встать и «съесть» одну полосу.

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— И чем ему нравится угол дома с магазином по продаже спиртного? На то, что он мешает прохожим и жителям дома на Ленина, 17, пройти во двор, ему плевать, — ведет постоянное наблюдение Юрий.

Летом тут газон

Летом тут газон

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Но на снегу можно стоять

Но на снегу можно стоять

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Машины стоят там, где летом бордюр и рулонный красивый газон, сделанный «Русью». Но если под снегом не видно, значит, газона и нет.

Где пришлось, там и встал

Где пришлось, там и встал

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Попробуй проедь мимо такого кривого парковщика!

Машинка под елочкой

Машинка под елочкой

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— Пересечение Гоголя и Каменской. Подарок под елочкой. Он постоянно здесь паркуется, — сообщают очевидцы.

«Съел» полосу

«Съел» полосу

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— Человечек просто встал вторым рядом, еще и против шерсти. В итоге дорога сузилась до одной полосы, встречные не могут разъехаться, — сообщает возмущенный читатель.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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