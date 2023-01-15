«Вот такие хамы травят жителей первых этажей». Смотрите, как машина газует выхлопной трубой в квартиру

— Каждый вечер большое скопление фур на улице Даргомыжского до перекрестка с проходной завода «Экран». Так понимаю, фуры приезжают на погрузку на завод и стоят, ночуют вдоль улицы. Это сопровождается испражнениями возле этих машин как летом, так и зимой. В зимнее время пробка из-за того, что одна полоса занята этими машинами. Постоянный шум от двигателей, которые надоедают жителям домов, и запах соляры и выхлопных газов, — недовольны местные жители.

