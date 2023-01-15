«Вот такие хамы травят жителей первых этажей». Смотрите, как машина газует выхлопной трубой в квартиру

Представляем новый, 312-й, выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
— Нет края возмущению! Вот такие автохамы травят жителей первых этажей. Народная, 28/1, — пишет читатель Евгений (фото выше).
— Каждый вечер большое скопление фур на улице Даргомыжского до перекрестка с проходной завода «Экран». Так понимаю, фуры приезжают на погрузку на завод и стоят, ночуют вдоль улицы. Это сопровождается испражнениями возле этих машин как летом, так и зимой. В зимнее время пробка из-за того, что одна полоса занята этими машинами. Постоянный шум от двигателей, которые надоедают жителям домов, и запах соляры и выхлопных газов, — недовольны местные жители.
Запретный знак есть, но если вы на аварийке, то можно встать и «съесть» одну полосу.
— И чем ему нравится угол дома с магазином по продаже спиртного? На то, что он мешает прохожим и жителям дома на Ленина, 17, пройти во двор, ему плевать, — ведет постоянное наблюдение Юрий.
Машины стоят там, где летом бордюр и рулонный красивый газон, сделанный «Русью». Но если под снегом не видно, значит, газона и нет.
Попробуй проедь мимо такого кривого парковщика!
— Пересечение Гоголя и Каменской. Подарок под елочкой. Он постоянно здесь паркуется, — сообщают очевидцы.
— Человечек просто встал вторым рядом, еще и против шерсти. В итоге дорога сузилась до одной полосы, встречные не могут разъехаться, — сообщает возмущенный читатель.