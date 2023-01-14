Новосибирцы купили за год 8 тысяч новых машин — смотрим, какие модели пользуются спросом

Третье место у корейского седана KIA Rio, потом русский внедорожник Lada Niva Travel, а на пятом месте — китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Если смотреть топ-10 марок, то вместе с «Ладой», «корейцами» и «китайцами» в него вошли «европейцы» и «японцы», которые, казалось бы, ушли с рынка. Но тут всё дело в остатках машин на складах.

— В большей мере итоги связаны с доступностью/наличием автомобилей. Почти всё количество обеспечено остатками на момент февраля — апреля, остальное в течение года было символическим в плане производства и поставок. Было бы той же «Лады» больше в наличии или корейцев — взяли бы больше. Это абсолютно всех касается и европейских машин, и российских, и корейских, и даже китайских, — комментирует ситуацию Павел Костенко, директор дилерского центра «СТС Автомобили».