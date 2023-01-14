Новосибирцы купили за год 8 тысяч новых машин — смотрим, какие модели пользуются спросом

Итоги 2022 года в автоиндустрии сюрпризов не принесли — весной стало ясно, что рынок просядет капитально. Вопрос был только в процентах: по России продажи снизились на 58,7%, а по Новосибирской области — на 59,6%. Что же купили наши жители и как изменились предпочтения — в обзоре.
Итак, в 2022 году в целом по РФ был продан 626 281 автомобиль (легковой), это на 58,7% меньше, чем в 2021 году — такие данные приводит «Автостат». А в лучшие времена в стране продавалось
Неудивительно, что первое место по продажам занимает отечественный АВТОВАЗ, который минимизировал простой производства и меньше всего зависел от импортных деталей. Кроме того, у АВТОВАЗа доступные машины и как итог первое место среди всех моделей занимает бюджетная Lada Granta, которая стоит меньше миллиона. Далее идет Lada Vesta, которая стоит дороже, но всё еще относительно доступна.
Третье место у корейского седана KIA Rio, потом русский внедорожник Lada Niva Travel, а на пятом месте — китайский кроссовер Chery Tiggo 7 Pro. Если смотреть топ-10 марок, то вместе с «Ладой», «корейцами» и «китайцами» в него вошли «европейцы» и «японцы», которые, казалось бы, ушли с рынка. Но тут всё дело в остатках машин на складах.
— В большей мере итоги связаны с доступностью/наличием автомобилей. Почти всё количество обеспечено остатками на момент февраля — апреля, остальное в течение года было символическим в плане производства и поставок. Было бы той же «Лады» больше в наличии или корейцев — взяли бы больше. Это абсолютно всех касается и европейских машин, и российских, и корейских, и даже китайских, — комментирует ситуацию Павел Костенко, директор дилерского центра «СТС Автомобили».
В Новосибирской области в целом ситуация аналогичная, хотя есть нюансы. Всего продано 7996 новых авто против
В модельном зачете на первом месте Lada Granta, затем идет корейский кроссовер Hyundai Creta. Этот кроссовер когда-то был абсолютным лидером продаж в Новосибирске, и вот ему удалось удержать хотя бы второе место. Далее мы видим доступные легковушки Volkswagen Polo, KIA Rio, Lada Vesta и Hyundai Solaris.
В новосибирскую десятку также вошли русские внедорожники Lada Niva Travel, Lada Niva Legend и «неубиваемый» «УАЗ-Патриот». Из китайцев в модельном рейтинге пока представлен только кроссовер Chery Tiggo 7 Pro, но это, по словам экспертов, вопрос времени.
— За 2022 год к «китайцам» отношение у потребителей поменялось революционно, как в свое время отношение к корейским автопроизводителям. В силу того что другого не было, многие ради любопытства и общего информационного фона вокруг китайских брендов присмотрелись, покатались, почитали. И были приятно удивлены качеством и совокупностью потребительских свойств. У «китайцев» при наличии авто в России, продажи были бы в 2–3 раза больше, — говорит Павел Костенко.
Собственно Китай и есть главный фаворит 2023 года, склады других марок иссякают, а китайцы наращивают и производство, и экспорт автомобилей в РФ. Однако восстановить прежние объемы только Китаем не получится, поэтому прогнозы на этот год даются скромные.
— Три варианта дальнейшего развития событий. В базовом прогнозе на 2023 год объем рынка новых легковых автомобилей в России составит 650 тысяч единиц, что будет чуть выше (+4%) уровня 2022 года. В оптимистичном прогнозе он достигнет 780 тысяч штук (+25%), а в пессимистичном — 550 тысяч (-12%), — отмечают аналитики агентства «Автостат».
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