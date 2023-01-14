Идут не глядя. Показываем, как «Калдина-Ласточка» подмяла парня, который шел на зеленый и не смотрел по сторонам

Сегодня разбираем очередную ситуацию с пешеходами, которые переходят дорогу не глядя и попадают под колеса автомобилей. Зеленый свет, как оказывается, не гарантирует жизнь и здоровье — вот пример с улицы Станиславского, где обошлось без серьезных травм.
Улица Пархоменко, правый поворот на улицу Станиславского, машинам горит зеленый свет. Вот старушка Toyota Caldina, прозванная в народе «Калдиной-Ласточкой» заходит в поворот, при этом маневре она должна пропустить всех пешеходов. Но водитель, очевидно, не видит молодого человека с рюкзаком, тот тоже ничего не видит, поскольку не смотрит на опасное направление слева. Машина валит человека на землю. Смотрите видео.
Очевидно, что вина полностью лежит на водителе, ведь пешеходов нужно пропускать не только, когда им горит зеленый сигнал, но и вообще при любом повороте.
Пункт 13.1 ПДД. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
В ПДД есть и пункт для пешеходов, прямо обязывающий их смотреть по сторонам и оценивать безопасность перехода. Правда, он касается нерегулируемых переходов, но и на переходах со светофором логично было бы ввести такое правило — сам по себе зеленый свет ведь не гарантия от Всевышнего, что вас не раздавят.
Пункт 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
— Пешеход не смотрит по сторонам, но он находится на пешеходном переходе и он абсолютно прав. Но в наших реалиях безопаснее всего смотреть на дорогу. Как я говорю своей дочери: «Обязательно смотри, даже если у тебя зеленый сигнал светофора и ты на пешеходном переходе». Ведь если человека сбили, пешеход будет прав, но доказывать это придется с больничной койки, а кому это надо? — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
В прошлом материале на НГС о подобной проблеме было голосование: «Вы при переходе по светофору смотрите на машины?» 93% читателей выбрали ответ «Смотрю, не хочу, чтоб меня раздавил нарушитель», — и это радует, что большинство заботится о своей жизни. 2% сказали, что не знают, и 5% выбрали ответ: «Нет, я прав — и точка». Так вот, для этих 7% еще раз повторим: на дороге нужно быть бдительным в любой ситуации. Отсидит шофер свои 2 года колонии-поселении, а пешеход всю оставшуюся жизнь в гробу будет лежать под землей — не очень красиво получается.
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