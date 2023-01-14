Идут не глядя. Показываем, как «Калдина-Ласточка» подмяла парня, который шел на зеленый и не смотрел по сторонам

Очевидно, что вина полностью лежит на водителе, ведь пешеходов нужно пропускать не только, когда им горит зеленый сигнал, но и вообще при любом повороте.

Пункт 13.1 ПДД. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.



В ПДД есть и пункт для пешеходов, прямо обязывающий их смотреть по сторонам и оценивать безопасность перехода. Правда, он касается нерегулируемых переходов, но и на переходах со светофором логично было бы ввести такое правило — сам по себе зеленый свет ведь не гарантия от Всевышнего, что вас не раздавят.