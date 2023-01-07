«Кадиллак» резко остановился перед переходом и получил удар в зад от «Ниссана» — нужно ли тормозить, если пешеход еще далеко

Мочищенское шоссе, мы видим в правом ряду кроссовер Nissan X-Trail , который показывает поворот налево и начинает перестроение. Обратите внимание (это плохо видно), что одновременно с ним перестроение влево начинает и впереди идущий черный кроссовер Cadillac SRX. Оба автомобиля оказываются в левом ряду в момент приближения к пешеходному переходу — на обочине появляется человек, и Cadillac SRX тормозит. Водитель Nissan X-Trail не успевает среагировать — смотрите видео.