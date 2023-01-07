«Кадиллак» резко остановился перед переходом и получил удар в зад от «Ниссана» — нужно ли тормозить, если пешеход еще далеко

Сегодня исследуем ДТП из серии аварий на нерегулируемых пешеходных переходах. Часто автомобили не успевают затормозить перед впереди идущими машинами, которые останавливаются, чтобы пропустить пешеходов. Порой водители проявляют излишнюю вежливость (когда пешеход еще далеко на тротуаре) и резко тормозят. Давайте посмотрим свежую аварию.
Мочищенское шоссе, мы видим в правом ряду кроссовер Nissan
Мы видим, что в момент удара пешеход еще не начинал движение и вроде как показывал рукой водителю: мол, проезжай. В этой связи возникает вопрос, а насколько оправданным и целесообразным было резкое торможение в левом ряду, когда пешеход еще на обочине?
— Nissan X-Trail сделал первым маневр перестроения, а Cadillac, чтобы не влететь в автомобиль в правом ряду, стал перестраиваться резко перед X-Trail. И X-Trail уже ничего не оставалось, как ему ударить, — говорит руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Пункт 10.1 ПДД. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности, видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства.
Чтобы не попасть в такую ситуацию на переходе, нужно придерживаться простых правил: во-первых, держать дистанцию (которую вообще всегда нужно держать). Иной раз смотришь на очередного торопыгу, который чуть ли не «целует в зад» впереди идущую машину, и думаешь — куда ж ты, болезный, так прижимаешься.
А во-вторых, при приближении к нерегулируемому переходу нужно переключаться в режим повышенной бдительности и медленно сбрасывать скорость. Но никак не совершать различных опасных маневров, особенно на высокой скорости.
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