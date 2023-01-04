«Камерное» ОСАГО, дорогой техосмотр и обновленные ПДД: какие изменения ждут водителей в 2023 году

1
ОСАГО: штрафы увеличенные, автоматические
В 2023 году должна наконец заработать система автоматического выявления безосажных водителей: камеры видеофиксации будут сличать госномер проезжающего автомобиля с базой данных страховщиков. Если к машине не привязан полис, владелец получит штраф, который сейчас составляет 800 рублей. Но важный нюанс: камеры могут оформлять одно нарушение в сутки, то есть за месяц может набежать сумма, близкая к
С конца прошлого года продвигается идея увеличения штрафа за отсутствие полиса с 800 до
Кстати, если раньше менять тарифную сетку по ОСАГО страховщики могли не чаще раза в год, то в
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2
Техосмотр резко подорожал
С 1 января 2023 года действуют новые тарифы на техосмотр, которые пересмотрели впервые за долгое время. Минимальная цена для легковых автомобилей установлена ФАС на уровне 913 рублей, и большинство регионов не мудрствуя установили именно такой тариф: он действует в Челябинской области (было 545 рублей), в Свердловской (было 498 рублей), Новосибирской (было 520 рублей), Тюменской (было 596 рублей), Москве (было 720 рублей). Тарифы, которые превосходят нижний предел ФАС, выбрали считанные регионы, например, Московская область (
Большинству автомобилистов больше не нужно проходить регулярный техосмотр, но есть исключения. Например, частным автомобилям он требуется при смене регистрационных данных, если возраст машины превышает четыре года.
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3
Обновленные ПДД — с 1 марта 2023 года
Большая часть изменений в ПДД относится к электросамокатам, неопределенный статус которых породил множество споров и конфликтов. Прежние ПДД не давали однозначного ответа, являются ли самокаты механическими транспортными средствами или их пользователи приравниваются к велосипедистам и даже пешеходам. В новой версии правил вводится понятие «средство индивидуальной мобильности», под которым понимается колесный аппарат с максимальной скоростью до
Из мелких новшеств ПДД: запрет движения, остановки и стоянки на направляющих островках и островках безопасности.
В ПДД появится несколько новых знаков, например, обозначающих место зарядки электромобилей.
Еще важнее, что в ПДД наконец внесут новую конфигурацию знака «Парковка», совмещенную со знаком «Инвалид» или «Зона платной парковки». Такие знаки активно используются с 2021 года, но до сих пор не были внесены в ПДД. В целом они неудачны и плохо считываются взглядом. Их внедрение законодатели объясняют борьбой за визуальную чистоту городов. При этом штраф за стоянку на месте для инвалидов составляет 5000 рублей, также предусмотрена эвакуация, поэтому плохая заметность таких знаков является проблемой.
Для обозначения зон платной парковки будет использовать синяя разметка. Скоро такие появятся и в Челябинске.
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4
Лекарства за рулем окончательно запретят
В 2023 году должен решиться вопрос, законно ли лишение прав водителей, которые сели за руль после употребления лекарств с психотропными вещества. В конце прошлого года Конституционный суд России запретил наказывать водителей, если они использовали вещества, не входящие в перечень психотропов (к таковым, например, относится снотворное феназепам). Казалось, что власти встали на сторону автомобилистов, но нет: Конституционный суд потребовал от законодателей изменить статью 12.8 КоАП таким образом, чтобы под ее действие попадали и водители, употребившие психотропные лекарства. То есть послабление вводится лишь на переходный период, в будущем же список лекарств, запрещающих вождение, может быть расширен, а сами препараты будут обозначаться более явно.
Одной из иллюстраций «лекарственной проблемы» является банальный «Корвалол»: успокоительное, которое продается без рецепта, но содержит психотропный фенобарбитал. Он распознается при медицинском освидетельствовании и может подвести водителя под серьезное наказание: лишение прав на 1,5–2 года и штраф
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5
Медосмотр уходит на дистант
С 1 сентября 2023 года появляется возможность усиленного контроля за медицинским состоянием водителей, правда, речь исключительно о наемных сотрудниках (водителях автобусов, развозных фургонов, такси и так далее).
Новые правила разрешают работодателю осуществлять проверки не только перед или после рейса, но даже во время работы. Речь идет о выявлении признаков отравления, заболеваний и опьянения. Контроль может идти даже в дистанционном режиме: документ подготовил почву для использования автоматических алкотестеров, а также детекторов усталости.
Автоматический контроль не разрешен за водителями военных машин и междугородних автобусов (если маршрут более 300 км), перевозчиками опасных грузов и групп детей. Предполагается, что эти категории проходят тщательный предрейсовый контроль.
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6
Таксистов придушат законом
С 1 сентября 2023 года начинается действовать закон, причесывающий работу таксистов. Так, водить такси запретят гражданам с судимостью за насильственные преступления и с более чем тремя неоплаченным штрафами за нарушения ПДД. Автомобили нужно будет обозначать шашечками и фонарем оранжевого цвета.
А главное изменение — это легализация отношений агрегаторов и таксистов-частников. Закон облекает службы вызова такси ответственностью как за отбор водителей, так и за совершенные ими ДТП, то есть прикинуться «информационным партнером» уже не удастся. Правда, ответственность в общем случае будет субсидиарной: это означает, что пострадавший клиент в первую очередь должен взыскивать компенсацию с водителя (по страховке или через суд), а уже потом обращаться к агрегатору.
От агрегаторов потребуют наличия филиала в регионе присутствия, если количество легковых такси, суточно выходящих на линию, превышает 4000. Ряд идей не прошли в окончательную версию закона, например, для работы в такси по-прежнему разрешены иностранные автомобили (звучало предложение ограничиться лишь российским автопромом).
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7
ГИБДД получит доступ к медкартам водителей
В первом чтении принят законопроект об обмене данными между Минздравом и МВД о состоянии здоровья водителей. Он позволит дорожной полиции оперативно получать сведения о заболеваниях автомобилистов, которые препятствуют вождению.
Сейчас водительский медосмотр проводится при первичном получении прав и далее каждые десять лет при их обновлении (исключение — профессиональные водители). Но, например, если у водителя выявлено противопоказание к вождению в ходе обследования или лечения, он может ездить до окончания срока прав. В случае принятия закона у ГИБДД появится возможность приостанавливать срок действия удостоверения, пока водитель не предоставит справки о нормализации состояния.
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8
Общение инспекторов и водителей (снова) регламентируют
МВД готовит новый «Порядок осуществления надзора за безопасностью дорожного движения» — документ, который определяет полномочия инспекторов ГИБДД при общении с водителями. Ожидается, что он заработает в 2023 году. Изменений много, но в целом они не очень глобальные. Например, инспекторам разрешает использовать для фотовидеофиксации личные смартфоны, при этом отвечать на звонки по телефонам водителей они не смогут (это на случай, если водитель предлагает инспектору поговорить с генералом).
Более четко пропишут условия, при которых инспектор может попросить или потребовать у водителя выйти из машины. Основанием для остановки автомобиля может служить проверка документов, а в случае проведения специальной операции соответствующие документы инспектор сможет продемонстрировать в отделении полиции (нередко водитель требует предъявить их прямо на месте). Последние пункты нужны для разрешения давнего спора, могут ли инспекторы тормозить водителей вне стационарных постов ДПС. Полицейские уже могут это делать, но новый порядок пропишет их полномочия более явно.
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