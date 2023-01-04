«Камерное» ОСАГО, дорогой техосмотр и обновленные ПДД: какие изменения ждут водителей в 2023 году

В 2023 году должна наконец заработать система автоматического выявления безосажных водителей: камеры видеофиксации будут сличать госномер проезжающего автомобиля с базой данных страховщиков. Если к машине не привязан полис, владелец получит штраф, который сейчас составляет 800 рублей. Но важный нюанс: камеры могут оформлять одно нарушение в сутки, то есть за месяц может набежать сумма, близкая к 25 000 рублей.

С конца прошлого года продвигается идея увеличения штрафа за отсутствие полиса с 800 до 5000 рублей , а за использование полиса с некорректными данными — с 500 до 3000 рублей. За счет этого власти хотят сократить число водителей без полисов. Проблема обострилась из-за отказов страховых оформлять ОСАГО и очередного пересмотра тарифов ОСАГО.