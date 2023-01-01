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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Наглецы прут прям». Что творится возле автомагазина на Горской и как надо парковаться на «Прадо» с номерами ААА

Новые эпизоды нарушения правил в городе

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Стоянка на тротуаре

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Представляем 310-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Парковка на тротуаре на ул. Ленина, — уточняет читательница Елена (фото выше).

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Еще один «Прадо». Если куска тротуара не видно под снегом, то значит его и не было.

Массовая стоянка

Массовая стоянка

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Все в магазин! Все на тротуар ровным строем!

Заехал на тротуар

Заехал на тротуар

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— Еще одна на тротуаре, — уточняет Виолетта.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

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На перекрестках вообще-то стоять нельзя. Но кого это заботит.

Жалобы на парковку в кармане

Жалобы на парковку в кармане

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— Чему мы удивляемся, что люди так паркуются в городе? Их так учат в автошколе! — пишет Станислав, очевидно, имея в виду расстояние между авто.

Заехал поближе

Заехал поближе

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Забрался на тротуар, вероятно, поближе ко входу.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Тротуар за остановкой «Горская». Наглецы прут прям через остановку, — недоволен Антон.

Двойное нарушение

Двойное нарушение

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— Если у себя во дворе люди паркуются одним колесом на газоне, а вторым — на тротуаре, то хаосу в центре города удивляться не приходится, — рассуждает Ксения.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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