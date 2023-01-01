«Наглецы прут прям». Что творится возле автомагазина на Горской и как надо парковаться на «Прадо» с номерами ААА

Представляем 310-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
— Парковка на тротуаре на ул. Ленина, — уточняет читательница Елена (фото выше).
Еще один «Прадо». Если куска тротуара не видно под снегом, то значит его и не было.
Все в магазин! Все на тротуар ровным строем!
— Еще одна на тротуаре, — уточняет Виолетта.
На перекрестках вообще-то стоять нельзя. Но кого это заботит.
— Чему мы удивляемся, что люди так паркуются в городе? Их так учат в автошколе! — пишет Станислав, очевидно, имея в виду расстояние между авто.
Забрался на тротуар, вероятно, поближе ко входу.
— Тротуар за остановкой «Горская». Наглецы прут прям через остановку, — недоволен Антон.
— Если у себя во дворе люди паркуются одним колесом на газоне, а вторым — на тротуаре, то хаосу в центре города удивляться не приходится, — рассуждает Ксения.