Новосибирцы перед Новым годом набросились на машины с пробегом — средняя цена такой достигла 1 млн

— Согласно результатам исследования, в октябре–ноябре 2022 года спрос на авто с пробегом в городе на «Авито.Авто» вырос на 76,4% по сравнению с январем–февралем этого года. Увеличилось и предложение: в октябре–ноябре количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом выросло на 91,3% по сравнению с началом года, — рассказали специалисты сервиса «Авито».