Новосибирцы перед Новым годом набросились на машины с пробегом — средняя цена такой достигла 1 млн

В Новосибирске аналитики отмечают оживление продаж на рынке автомобилей с пробегом. Оно началось в октябре и увеличилось к декабрю. Сообщается об увеличении количества предложений о продаже таких авто.
— Согласно результатам исследования, в октябре–ноябре 2022 года спрос на авто с пробегом в городе на «Авито.Авто» вырос на 76,4% по сравнению с январем–февралем этого года. Увеличилось и предложение: в октябре–ноябре количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом выросло на 91,3% по сравнению с началом года, — рассказали специалисты сервиса «Авито».
При этом средняя цена машины с пробегом составила
— У нас октябрь–ноябрь были на одном уровне, декабрь — на 40% приросли продажи. Мы цены не снижали, но при этом многие снижали и повышали. В декабре продавалось всё, и традиционно в конце года много лизинговых сделок, — комментирует ситуацию на вторичном рынке Павел Костенко, директор дилерского центра «СТС Автомобили».
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