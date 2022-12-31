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Тема дняВырос спрос на машины с пробегом
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Новосибирцы перед Новым годом набросились на машины с пробегом — средняя цена такой достигла 1 млн

Наибольшее число предложений пришлось на марку Toyota, что неудивительно для Сибири

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Средняя цена машины с пробегом составила 970 000 рублей

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В Новосибирске аналитики отмечают оживление продаж на рынке автомобилей с пробегом. Оно началось в октябре и увеличилось к декабрю. Сообщается об увеличении количества предложений о продаже таких авто.

— Согласно результатам исследования, в октябре–ноябре 2022 года спрос на авто с пробегом в городе на «Авито.Авто» вырос на 76,4% по сравнению с январем–февралем этого года. Увеличилось и предложение: в октябре–ноябре количество объявлений о продаже автомобилей с пробегом выросло на 91,3% по сравнению с началом года, — рассказали специалисты сервиса «Авито».

Спрос начал увеличиваться в октябре

Спрос начал увеличиваться в октябре

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При этом средняя цена машины с пробегом составила 970 000 рублей, а наибольшее число предложений пришлось на марку Toyota (19,5%), что неудивительно для Сибири. Самыми популярными моделями стали стала Toyota Camry, Toyota RAV4, Toyota Corolla, Lexus RX, Toyota Land Cruiser Prado.

— У нас октябрь–ноябрь были на одном уровне, декабрь — на 40% приросли продажи. Мы цены не снижали, но при этом многие снижали и повышали. В декабре продавалось всё, и традиционно в конце года много лизинговых сделок, — комментирует ситуацию на вторичном рынке Павел Костенко, директор дилерского центра «СТС Автомобили».

Почитайте еще, как в Новосибирск привозят новые «Лексусы», «Лэнд Крузеры» и «Камри» по параллельному импорту.

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