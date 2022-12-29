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Мэрия Новосибирска заплатит свыше 200 тысяч рублей за ремонт мотоцикла BMW после аварии на разбитой дороге

Во время судебных разбирательств установили, что дорога не отвечает требованиям безопасности

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ДТП произошло на улице Большевистской

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Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с мэрии Новосибирска более 200 тысяч рублей, потраченных владельцем на восстановление мотоцикла BMW. Мужчина повредил транспортное средство из-за разбитой дороги в Октябрьском районе города.

Напомним, инцидент произошел 26 августа 2022 года. Водитель ехал на мотоцикле BMW F900R по виадуку на площади Будагова в сторону Красного проспекта. Около дома № 1 на улице Большевистской байкер налетел на большую выбоину на дороге из-за чего повредил транспортное средство. Ремонт мотоцикла обошелся владельцу в 191 830 рублей.

Во время судебных разбирательств было установлено, что городские власти не обеспечили своевременный ремонт дороги, что привело к ДТП и повреждению мотоцикла.

— Участок проезжей части в месте дорожно-транспортного происшествия содержался в состоянии, не отвечающем требованиям безопасности из-за наличия на проезжей части выбоин, превышающих по размерам предельно допустимые нормативы, — говорится в судебном акте.

По решению суда мэрию обязали выплатить полную стоимость ремонта мотоцикла, а также расходы на юридические услуги пострадавшим. По итогу сумма компенсации составила 240 тысяч рублей.

Ранее суд обязал мэрию Новосибирска выплатить компенсацию за изъятие земли для строительства дороги к ЛДС.

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