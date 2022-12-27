СЕЙЧАС -15°С
Пробки 5/10
usd 68.45
eur 72.62
Тема дняНовая дорога от Северного объезда
Все новости
Все новости
Кризис-2022Обзор

Время «Танков». Пять самых интересных (и слегка зловещих) автопремьер второй половины 2022 года

Среди них есть три новых для России бренда: Tank, Voyah и Omoda

1 887

Voyah Free — новый премиальный кроссовер-электромобиль

Поделиться

2022-й оказался скудным на официальные автопремьеры, и в последние месяцы только и разговоров было, что о новых русских автомобилях и параллельном импорте. Но свежие иномарки в России появляются, и среди них есть крайне любопытные. Вот топ-5 интересных моделей второго полугодия.

Сплошной танкодром

В Россию официально пришел новый бренд, и какой — Tank. Это очередной «спин-офф» компании Great Wall, которая до этого была представлена у нас еще одним суббрендом Haval, заточенным на кроссоверы (да, марки китайцы плодят быстрее, чем детей). У «Хавейла» есть внедорожник Haval H9, рамный, но скучноватый, и в 2020 году на его базе сделали весьма стильный ретро-оффроудер Wey Tank 300, напоминающий Jeep Wrangler и Cherokee. Идея оказалась удачной, и Tank решено было выделить в отдельный бренд и официально привезти в Россию, где рынок настоящих внедорожников скукожился до седеющих «Нив» и уазиков.

В отличие от дебютировавшего летом Haval Dargo этот Tank 300 является полноценным внедорожником

В отличие от дебютировавшего летом Haval Dargo этот Tank 300 является полноценным внедорожником

Поделиться

Tank 300 помимо рамы имеет неразрезной задний мост, полный привод с жестким подключением «передка» и двумя блокировками дифференциалов (межколесных). Другими словами, его трансмиссию можно «зажать» полностью, а такая схема используется нечасто: например, полная блокировка была у Mercedes-Benz G-класса. В дополнение к этому идет понижающая передача и просвет 224 мм (и до 249 мм в разгруженном состоянии), то есть арсенал приличный. Двухлитровый турбодвигатель мощностью 227 л. с. работает в паре с восьмидиапазонным автоматом.

Tank 500 займет промежуточное положение между народным и премиальным сегментами

Tank 500 займет промежуточное положение между народным и премиальным сегментами

Поделиться

Вторая модель Tank 500 крупнее и намекает скорее на конкуренцию с Toyota Land Cruiser: длина автомобиля в одном шаге от пятиметровой отметки. Хотя формально «пятисотка» близка к упомянутому Haval H9, она построена на новой платформе, разработанной специально для старших моделей Tank и Great Wall. При этом все признаки внедорожника остаются: в основе автомобиля — рама, расположение двигателя — продольное, сзади — неразрезной мост. Полный привод, правда, работает через автоматическую муфту, но есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала (за доплату и переднего). Двигатель V6 объемом 3 литра в Китае развивает до 354 л. с., но, возможно, для России его мощность урежут. Автомат аж девятиступенчатый, а отделка салона и обилие оборудования намекают на попытки конкурировать с топовыми внедорожниками.

Кожаная отделка, огромный сенсорный экран, множество внедорожных режимов...

Кожаная отделка, огромный сенсорный экран, множество внедорожных режимов...

Поделиться

Дилерская сеть уже формируется, и на первых этапах «Танки» помимо столиц будут доступны в Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Воронеже, Тольятти и Нижнем Новгороде. Продажи должны стартовать в первой половине 2023 года, а цены обещают опубликовать в феврале. Для примера, Tank 300 стоит в Китае около 200 тысяч юаней (2 миллиона рублей), но, по опыту других моделей, вряд ли его стоимость в России будет ниже 3,5–4 миллионов.

Voyah Free. Свободу киловаттам

Еще один новый для России бренд Voyah рожден китайской компанией Dongfeng для электромобилей премиум-класса и теперь представлен в России официально. Причем импортером стала липецкая компания «Моторинвест», которая собирает в России китайские электромобили под собственной маркой Evolute. Только Voyah решили запустить без бейдж-инжиниринга и российской сборки, что выглядит даже честнее.

Voyah Free уже доступен для предзаказа

Voyah Free уже доступен для предзаказа

Поделиться

Первенцем марки на российском рынке станет электрический кроссовер Free длиной 4,9 метра, то есть «одноклассник» Volvo XC90. Два мотора на передней и задней осях суммарной мощностью 488 л. с. обеспечивают разгон до 100 км/ч за 4,7 секунды и максимальную скорость 200 км/ч, чему помогает и низкий коэффициент лобового сопротивления — всего 0,28. Аккумулятор емкостью 106 кВт*ч обеспечивает пробег до 500 км, причем по более строгой методике WLTP (старая система NEDC дает искаженный результат).

Динамика разгона — как у спорткара

Динамика разгона — как у спорткара

Поделиться

При зарядке постоянным током мощностью 120 кВт (стандарт CCS) время пополнения энергии от 20 до 80% составляет полчаса, но зарядка переменным током мощностью 11 кВт (Type-2) потребует уже 9,5 часа. А для пополнения батареи от бытовой розетки нужно около 40 часов, то есть чуть ли не двое суток — проблема всех мощных электромобилей.

Претензия на премиальность есть и в оформлении интерьера, и в цене

Претензия на премиальность есть и в оформлении интерьера, и в цене

Поделиться

Электромобиль уже доступен для предзаказа у дилеров марки в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске. Цену обещают анонсировать до конца декабря, но, по информации самих продавцов, она стартует от 8 миллионов рублей.

Mazda CX-4. Пятерка с плюсом

В России Mazda CX-4 практически неизвестна, потому что японская компания разработала ее исключительно для китайского рынка. Но она хороша как внешне, так и технически: по сути, это оспортивленная версия некогда популярной в России Mazda CX-5. Она чуть длиннее и ниже «пятерки», поэтому выглядит как модная нынче помесь купе и кроссовера.

Mazda CX-4 сделана для рынка Китая и выпускается там совместно с FAW

Mazda CX-4 сделана для рынка Китая и выпускается там совместно с FAW

Поделиться

Формально ей не место в нашем списке, потому что CX-4 возят в Россию в режиме параллельного импорта. Но в отличие от многих моделей «шефство» над ней взял крупный автохолдинг, поэтому поставки практически неограниченны, а условия продажи близки к официальным. Стоимость автомобиля начинается от 3 миллионов рублей. В Россию пока везут лишь версии с 2-литровым мотором (158 л. с.), автоматом и передним приводом. Полный привод доступен старшим модификациям с двигателем 2,5 литра (192 л. с.), но к ним пока не подступиться.

Интерьер Mazda CX-4

Интерьер Mazda CX-4

Поделиться

Автомобиль дебютировал в Китае еще в 2016-м, через три года прошел рестайлинг, но на фоне нынешнего дефицита смотрится прямо-таки свежо. Впрочем, возраст модели несколько выдает скучноватый интерьер.

Omoda C5. Мода по-китайски

Еще один новый бренд, созданный специально под Россию, — это Omoda. Для чего марке Chery уже второй (после Exeed) суббренд, остается загадкой, зато оставляет простор для творчества: стилистически Omoda всё же отличается от «Черей» и «Эксидов». И она умело скрывает свои размеры: на фотографиях выглядит крупной, но ее длина — 4,4 метра, то есть это типичный городской кроссовер. Просвет 190 мм неплох, но вот привод только передний. Полуторалитровый турбомотор развивает 147 л. с. и работает в паре с вариатором.

Omoda C5 технически близка к <a href="https://74.ru/text/auto/2022/10/12/71722259/" class="_ io-leave-page" target="_blank">Chery Tiggo 4 Pro</a>, но лучше оснащена

Omoda C5 технически близка к Chery Tiggo 4 Pro, но лучше оснащена

Поделиться

Стоимость начинается от 2,43 миллиона рублей, а топовые версии доходят до 2,7 миллиона. В базовой комплектации есть ESP, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, обогрев сидений и руля, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, навигатор.

JAC JS6. С оглядкой на «Москвич»

Китайская марка JAC (не путать с GAC) представлена в России давно, но до этого года была в тени более известных китайских брендов. Сейчас же она прославилась, став поставщиком машино-комплектов и для «Москвича» и для елабужского завода Sollers. Поэтому, например, модель JAC JS4 казахстанской сборки в России больше не представлена, кроме как в виде «Москвича 3».

JAC JS6 крупнее «Москвича 3» (в оригинале JAC JS4)

JAC JS6 крупнее «Москвича 3» (в оригинале JAC JS4)

Поделиться

Казалось, бренд в принципе уйдет с российского рынка, но не тут-то было: «спонсируя» местные проекты, JAC развивает и свой бренд. Модель JS6 — это среднеразмерный кроссовер с передним приводом и 1,5-литровым турбомотором (180 л. с.), работающим в паре с преселективным шестиступенчатым роботом. Правда, на статус проходимца он не претендует из-за монопривода и просвета в 160 мм.

Интерьер JAC JS6. Базовая комплектация сразу неплохая

Интерьер JAC JS6. Базовая комплектация сразу неплохая

Поделиться

Продажи стартовали в декабре, а цена начинается от 2,6 миллиона рублей. В базовой версии есть система стабилизации, четыре подушки безопасности, кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида, кожаный салон. Доплатив 200 тысяч, можно получить климат-контроль, шторки безопасности, светодиодные фары, электропривод сидений, панорамную крышу.

Ранее мы рассказывали, какие еще «настоящие иномарки» остались на дилерских складах. На волне популярности параллельного импорта мы спросили у специалистов по доставке машин из Германии, сколько стоит привезти BMW X3. А вот пятерка российских моделей, сборку которых спешно организовали в кризис.

По теме

CheryMazdaАвторынокЦены на автоЭлектромобилиJACOmodaVoyahTank
  • ЛАЙК1
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter