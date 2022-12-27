Время «Танков». Пять самых интересных (и слегка зловещих) автопремьер второй половины 2022 года

2022-й оказался скудным на официальные автопремьеры, и в последние месяцы только и разговоров было, что о новых русских автомобилях и параллельном импорте. Но свежие иномарки в России появляются, и среди них есть крайне любопытные. Вот
Сплошной танкодром
В Россию официально пришел новый бренд, и какой — Tank. Это очередной «спин-офф» компании Great Wall, которая до этого была представлена у нас еще одним суббрендом Haval, заточенным на кроссоверы (да, марки китайцы плодят быстрее, чем детей). У «Хавейла» есть внедорожник Haval H9, рамный, но скучноватый, и в 2020 году на его базе сделали весьма стильный ретро-оффроудер Wey Tank 300, напоминающий Jeep Wrangler и Cherokee. Идея оказалась удачной, и Tank решено было выделить в отдельный бренд и официально привезти в Россию, где рынок настоящих внедорожников скукожился до седеющих «Нив» и уазиков.
Tank 300 помимо рамы имеет неразрезной задний мост, полный привод с жестким подключением «передка» и двумя блокировками дифференциалов (межколесных). Другими словами, его трансмиссию можно «зажать» полностью, а такая схема используется нечасто: например, полная блокировка была у Mercedes-Benz
Вторая модель Tank 500 крупнее и намекает скорее на конкуренцию с Toyota Land Cruiser: длина автомобиля в одном шаге от пятиметровой отметки. Хотя формально «пятисотка» близка к упомянутому Haval H9, она построена на новой платформе, разработанной специально для старших моделей Tank и Great Wall. При этом все признаки внедорожника остаются: в основе автомобиля — рама, расположение двигателя — продольное, сзади — неразрезной мост. Полный привод, правда, работает через автоматическую муфту, но есть понижающая передача и блокировка заднего дифференциала (за доплату и переднего). Двигатель V6 объемом
Дилерская сеть уже формируется, и на первых этапах «Танки» помимо столиц будут доступны в Челябинске, Екатеринбурге, Казани, Кемерове, Воронеже, Тольятти и Нижнем Новгороде. Продажи должны стартовать в первой половине 2023 года, а цены обещают опубликовать в феврале. Для примера, Tank 300 стоит в Китае около 200 тысяч юаней (2 миллиона рублей), но, по опыту других моделей, вряд ли его стоимость в России будет ниже
Voyah Free. Свободу киловаттам
Еще один новый для России бренд Voyah рожден китайской компанией Dongfeng для электромобилей премиум-класса и теперь представлен в России официально. Причем импортером стала липецкая компания «Моторинвест», которая собирает в России китайские электромобили под собственной маркой Evolute. Только Voyah решили запустить без бейдж-инжиниринга и российской сборки, что выглядит даже честнее.
Первенцем марки на российском рынке станет электрический кроссовер Free длиной 4,9 метра, то есть «одноклассник» Volvo XC90. Два мотора на передней и задней осях суммарной мощностью 488
При зарядке постоянным током мощностью 120 кВт (стандарт CCS) время пополнения энергии от 20 до 80% составляет полчаса, но зарядка переменным током мощностью 11 кВт (
Электромобиль уже доступен для предзаказа у дилеров марки в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске. Цену обещают анонсировать до конца декабря, но, по информации самих продавцов, она стартует от 8 миллионов рублей.
Mazda CX-4. Пятерка с плюсом
В России Mazda CX-4 практически неизвестна, потому что японская компания разработала ее исключительно для китайского рынка. Но она хороша как внешне, так и технически: по сути, это оспортивленная версия некогда популярной в России Mazda
Формально ей не место в нашем списке, потому что
Автомобиль дебютировал в Китае еще в
Omoda C5. Мода по-китайски
Еще один новый бренд, созданный специально под Россию, — это Omoda. Для чего марке Chery уже второй (после Exeed) суббренд, остается загадкой, зато оставляет простор для творчества: стилистически Omoda всё же отличается от «Черей» и «Эксидов». И она умело скрывает свои размеры: на фотографиях выглядит крупной, но ее длина — 4,4 метра, то есть это типичный городской кроссовер. Просвет
Стоимость начинается от 2,43 миллиона рублей, а топовые версии доходят до 2,7 миллиона. В базовой комплектации есть ESP, четыре подушки безопасности, камера заднего вида, обогрев сидений и руля, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система, навигатор.
JAC JS6. С оглядкой на «Москвич»
Китайская марка JAC (не путать с GAC) представлена в России давно, но до этого года была в тени более известных китайских брендов. Сейчас же она прославилась, став поставщиком машино-комплектов и для «Москвича» и для елабужского завода Sollers. Поэтому, например, модель JAC JS4 казахстанской сборки в России больше не представлена, кроме как в виде «
Казалось, бренд в принципе уйдет с российского рынка, но не тут-то было: «спонсируя» местные проекты, JAC развивает и свой бренд. Модель JS6 — это среднеразмерный кроссовер с передним приводом и
Продажи стартовали в декабре, а цена начинается от 2,6 миллиона рублей. В базовой версии есть система стабилизации, четыре подушки безопасности, кондиционер, мультимедиа, камера заднего вида, кожаный салон. Доплатив 200 тысяч, можно получить климат-контроль, шторки безопасности, светодиодные фары, электропривод сидений, панорамную крышу.
Ранее мы рассказывали, какие еще «настоящие иномарки» остались на дилерских складах. На волне популярности параллельного импорта мы спросили у специалистов по доставке машин из Германии, сколько стоит привезти BMW X3. А вот пятерка российских моделей, сборку которых спешно организовали в кризис.