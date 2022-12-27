Время «Танков». Пять самых интересных (и слегка зловещих) автопремьер второй половины 2022 года

Электромобиль уже доступен для предзаказа у дилеров марки в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Симферополе, Ростове-на-Дону, Сочи, Ижевске. Цену обещают анонсировать до конца декабря, но, по информации самих продавцов, она стартует от 8 миллионов рублей.



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