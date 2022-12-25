На Вокзальной опять начали парковаться, а на Советской — Ленина умный «водила» поставил всю улицу колом

Представляем
На Вокзальной магистрали опять массово начали парковаться, на выделенной полосе стоит около десятка машин. Возможно, это связано с парковочным коллапсом из-за перекрытой
На пересечении Ленина и Советской творится вакханалия — кто стоит под светофором, кто на тротуаре.
Вот умник бросил свой фургон на аварийке и ушел, поставив колом и свою полосу, и встречную.
— Парковки вокруг дома Дуси Ковальчук, 238. Тут часто встают прямо на тротуаре, на проходной зоне, приходится обходить машины, нет столбиков. Летом пришлось обходить по траве. Если подвеска позволяет, запаркуют свои танки хоть на голове, — рассказывает читательница Ольга.
Думаешь, не увезут тебя с перехода? Ну думай, думай.
Для чего создан перекресток? Правильно, для стоянки джипов и «лексусов».
Все стоят елочкой, а я встану прямо и займу сразу 3 местечка.
Умник раскорячился, потому что ему надо. И съел одну из двух узких полос движения.