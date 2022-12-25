СЕЙЧАС -7°С
Пробки 2/10
usd 68.68
eur 73.04
Тема дняНовосибирские католики отметили Рождество
Все новости
Все новости
Я паркуюсь как чудакОбзор

На Вокзальной опять начали парковаться, а на Советской — Ленина умный «водила» поставил всю улицу колом

Очередные фото с нарушителями правил стоянки

1 675

Стоянка на выделенке

Поделиться

Представляем 309-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

На Вокзальной магистрали опять массово начали парковаться, на выделенной полосе стоит около десятка машин. Возможно, это связано с парковочным коллапсом из-за перекрытой ул. Ленина (фото выше).

Кто где нашел место

Кто где нашел место

Поделиться

На пересечении Ленина и Советской творится вакханалия — кто стоит под светофором, кто на тротуаре.

Поставил колом всех

Поставил колом всех

Поделиться

Вот умник бросил свой фургон на аварийке и ушел, поставив колом и свою полосу, и встречную.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

Поделиться

— Парковки вокруг дома Дуси Ковальчук, 238. Тут часто встают прямо на тротуаре, на проходной зоне, приходится обходить машины, нет столбиков. Летом пришлось обходить по траве. Если подвеска позволяет, запаркуют свои танки хоть на голове, — рассказывает читательница Ольга.

Стоянка у перехода

Стоянка у перехода

Поделиться

Думаешь, не увезут тебя с перехода? Ну думай, думай.

Стоянка на перекрестке

Стоянка на перекрестке

Поделиться

Для чего создан перекресток? Правильно, для стоянки джипов и «лексусов».

Стоянка не по схеме

Стоянка не по схеме

Поделиться

Все стоят елочкой, а я встану прямо и займу сразу 3 местечка.

Нашел место, и ладно

Нашел место, и ладно

Поделиться

Умник раскорячился, потому что ему надо. И съел одну из двух узких полос движения.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

По теме

ПДДПарковкаЯ паркуюсь как чудак
  • ЛАЙК3
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter