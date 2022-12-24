Девушка на Lexus RX хотела обогнать «тошнилу» в левом ряду, но на скорости за 100 км/ч врезалась в бетон — видео обгона

Сегодня изучаем аварийную ситуацию с обгоном на высокой скорости, заносом и потерей управления — очередной такой случай произошел на Бердском шоссе. За рулем была женщина, она врезалась в бетонный разделитель, но другие машины не пострадали — далее подробнее об этом ДТП.
Бердское шоссе, прямой участок, в левом ряду едет автомобиль, у которого установлены регистраторы впереди и сзади. Вот его настигает кроссовер Lexus RX, он резко перестраивается в правую полосу и идет на обгон. На записи регистратора тем временем мы видим показания скорости 99–103 км/ч, поэтому слово «тошнила» специально взято в кавычки, обычно так называют тех, кто едет в левой полосе неоправданно медленно (лимит на Бердском шоссе до 80 км/ч плюс нештрафуемый порог 20 км/ч). Далее появляется картинка с передней камеры, Lexus пытается вернуться в левую полосу, но уходит в занос и врезается в разделитель — смотрите видео.
Судя по видео, кстати, автомобиль с регистратором не остановился и продолжил движение, а Lexus улетел на обочину. Что же стало причиной заноса? Почему не сработала система стабилизации ESP, которая есть на всех кроссоверах RX этого поколения?
— Причины заноса всегда стандартные, пункты 9.10 и 10.1 ПДД. Резкое торможение и руление не в ту сторону — как правило, такие причины заноса. Система стабилизации просто не успела сработать, у нее же тоже «мозги», и они должны успеть включиться, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.
Пункт 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.
Если мы посмотрим ролик внимательно, то увидим, что с самого начала Lexus энергично уходит вправо, потом еще доворот рулем вправо — машина резко кренится на левую сторону. Скорее всего, аварийная ситуация начала развиваться, еще когда машины шли вровень, а на картинку с передней камеры Lexus попадает уже в состоянии заноса.
Вот так вот, вроде и дорога прямая, чистая, и автомобиль серьезный с системами безопасности, а всё равно можно улететь с трассы за милую душу. Поэтому не стоит совершать резких маневров, особенно на скоростях за 100 км/ч.
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