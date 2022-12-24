Девушка на Lexus RX хотела обогнать «тошнилу» в левом ряду, но на скорости за 100 км/ч врезалась в бетон — видео обгона

— Причины заноса всегда стандартные, пункты 9.10 и 10.1 ПДД. Резкое торможение и руление не в ту сторону — как правило, такие причины заноса. Система стабилизации просто не успела сработать, у нее же тоже «мозги», и они должны успеть включиться, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.

Пункт 9.10 ПДД. Водитель должен соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения, а также необходимый боковой интервал, обеспечивающий безопасность движения.



Пункт 10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения.