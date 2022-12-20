Угонщики в Новосибирске воруют в среднем по 27 машин в месяц: это много или мало?

В Новосибирске сократилось число угонов и краж автомобилей, об этом свидетельствует статистика, полученная НГС от ГУ МВД РФ по Новосибирской области. Данные представлены отдельно по статье 158 УК РФ «Кража» и по статье 166 УК РФ «Угон» («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»).
— Согласно данным информационного центра ГУ МВД области, на территории города Новосибирска за 10 месяцев 2022 года зарегистрировано 160 фактов хищений автомобилей граждан, в аналогичном периоде 2021 года зарегистрировано 294 факта. Неправомерных завладений транспортными средствами за указанный период зарегистрировано 117 фактов, в прошлом году 128 фактов, — рассказали в пресс-службе МВД.
Таким образом, за 10 месяцев в городе Новосибирске в общей сложности зарегистрировано 277 случаев посягательств на машины (по 27,7 авто в месяц). В аналогичном периоде 2021 года таких случаев было 422, то есть отмечается снижение количества хищений авто на 34,4%.
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