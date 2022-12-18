Водитель назвал дурой девушку с ребенком за замечание о парковке — смотрите, как он встал

Представляем 308-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес
— Обругал, назвал дурой. Притом что я была с ребенком. Выйдя из поликлиники и уже собираясь переходить улицу, я уткнулась в его автомобиль. Просто в наглую встает перед нами, — жалуется наша читательница (фото выше).
— Очередное автохамло решило, что так лучше. Улица Новая Заря, — пишет Евгений.
Улочку возле Красного проспекта перекрыли из-за ремонта, так все тут же нашли себе тротуар для стоянки.
— Паркуются чудаки на пешеходных переходах при наличии места вокруг. Ул Шевченко, — сообщает Лев.
Еще одна стоянка у перехода.
— Ленина, 32, частенько у почты паркуется. Приходится протискиваться мимо его грязной колымаги. Номера намного грязнее, чем авто. Думаю, чтобы избегать штрафов, — рассказывает читательница Елена.
Будешь так стоять на переходе, так увезут тебя эвакуаторы. Зато ПДД освежишь в черепной коробке.
— Каждый день машины по вывозу ТКО заезжают на пешеходные дорожки в районе «Европейский берег». Район вроде комфортный, некоторые считают, даже элитный, но вот от такого быдла никуда не деться. И даже УК с ГИБДД бездействуют, — недовольны местные жители.
В другом выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак» мы рассказывали, как хозяин черного «Мерседеса» перегородил дорогу и устроил пробку на два квартала.