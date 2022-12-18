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Тема дняПять роскошных квартир на Красном проспекте
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Я паркуюсь как чудакОбзор

Водитель назвал дурой девушку с ребенком за замечание о парковке — смотрите, как он встал

Разбираем новые нарушения на улицах города

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Помешал проходу

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Представляем 308-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Обругал, назвал дурой. Притом что я была с ребенком. Выйдя из поликлиники и уже собираясь переходить улицу, я уткнулась в его автомобиль. Просто в наглую встает перед нами, — жалуется наша читательница (фото выше).

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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— Очередное автохамло решило, что так лучше. Улица Новая Заря, — пишет Евгений.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Улочку возле Красного проспекта перекрыли из-за ремонта, так все тут же нашли себе тротуар для стоянки.

Стоянка у перехода

Стоянка у перехода

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— Паркуются чудаки на пешеходных переходах при наличии места вокруг. Ул Шевченко, — сообщает Лев.

Стоянка у перехода

Стоянка у перехода

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Еще одна стоянка у перехода.

Попробуй пройди

Попробуй пройди

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— Ленина, 32, частенько у почты паркуется. Приходится протискиваться мимо его грязной колымаги. Номера намного грязнее, чем авто. Думаю, чтобы избегать штрафов, — рассказывает читательница Елена.

Увезут эвакуаторы

Увезут эвакуаторы

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Будешь так стоять на переходе, так увезут тебя эвакуаторы. Зато ПДД освежишь в черепной коробке.

КАМАЗ на тротуаре

КАМАЗ на тротуаре

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— Каждый день машины по вывозу ТКО заезжают на пешеходные дорожки в районе «Европейский берег». Район вроде комфортный, некоторые считают, даже элитный, но вот от такого быдла никуда не деться. И даже УК с ГИБДД бездействуют, — недовольны местные жители.

В другом выпуске рубрики «Я паркуюсь как чудак» мы рассказывали, как хозяин черного «Мерседеса» перегородил дорогу и устроил пробку на два квартала.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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