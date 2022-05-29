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Я паркуюсь как чудакОбзор

Как хозяин черного джипа Mercedes-Benz ML заставил новосибирцев стоять в пробке на 2 квартала

Новые нарушения правил парковки в городе

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Стоянка на Горького

Стоянка на Горького

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Представляем новый, 279-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Ул. Максима Горького около бывшего кинотеатра «Пионер». Встал не вторым рядом, а третьим. Посередине дороги, оставив одну полосу для проезда. Сам водитель находился в салоне за рулем. Пробка на два квартала, — рассказывает читательница Алена (фото выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Очередной «патриот» портит газон, — пишет Евгений.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Такое безобразие в будни по Комсомольскому проспекту творится постоянно. Где ГАИ с эвакуаторами, когда они так нужны? — вопрошает Екатерина.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Тротуар широкий, можно и обойти.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Стоит у театрального института, — уточняет Ольга.

Перекрыл проход

Перекрыл проход

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— Военная, 9/1, при наличии свободных мест на парковке перекрыл проход на тротуар пешеходам, либо по проезжей части, или по газону, — пишет читатель Лев.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Только-только травка на газоне взошла, как туда в и так размытую ливнем землю взгромоздился этот [нехороший человек]! Зла не хватает, — недоволен очевидец.

Мешает пройти

Мешает пройти

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— Паркуется на пешеходном переходе! Пересечение Блюхера и Ватутина, — сообщает местный житель.

Стоянка на тротуаре

Стоянка на тротуаре

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Заехал через высокий бордюр.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Эвакуаторы эвакуируют. Стоит неделю без движения, Сибирская, 4, — рассказывают наши читатели.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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