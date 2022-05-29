Как хозяин черного джипа Mercedes-Benz ML заставил новосибирцев стоять в пробке на 2 квартала

Представляем новый, 279-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.

— Ул. Максима Горького около бывшего кинотеатра «Пионер». Встал не вторым рядом, а третьим. Посередине дороги, оставив одну полосу для проезда. Сам водитель находился в салоне за рулем. Пробка на два квартала, — рассказывает читательница Алена (фото выше).