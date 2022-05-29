Как хозяин черного джипа Mercedes-Benz ML заставил новосибирцев стоять в пробке на 2 квартала
Новые нарушения правил парковки в городе
Представляем новый, 279-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями на адрес news@ngs.ru.
— Ул. Максима Горького около бывшего кинотеатра «Пионер». Встал не вторым рядом, а третьим. Посередине дороги, оставив одну полосу для проезда. Сам водитель находился в салоне за рулем. Пробка на два квартала, — рассказывает читательница Алена (фото выше).
— Очередной «патриот» портит газон, — пишет Евгений.
— Такое безобразие в будни по Комсомольскому проспекту творится постоянно. Где ГАИ с эвакуаторами, когда они так нужны? — вопрошает Екатерина.
Тротуар широкий, можно и обойти.
— Стоит у театрального института, — уточняет Ольга.
— Военная, 9/1, при наличии свободных мест на парковке перекрыл проход на тротуар пешеходам, либо по проезжей части, или по газону, — пишет читатель Лев.
— Только-только травка на газоне взошла, как туда в и так размытую ливнем землю взгромоздился этот [нехороший человек]! Зла не хватает, — недоволен очевидец.
— Паркуется на пешеходном переходе! Пересечение Блюхера и Ватутина, — сообщает местный житель.
Заехал через высокий бордюр.
— Эвакуаторы эвакуируют. Стоит неделю без движения, Сибирская, 4, — рассказывают наши читатели.