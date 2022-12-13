Путин потребовал не повышать цены на машины. Смотрим, сколько сейчас дилеры накручивают к заводским прайсам

Напомним, значительный рост цен на автомобили произошел в период 2020–2021 годов по вышеуказанным причинам, февральские события и колебания валютных курсов добавили еще к заводским прайсам. В свою очередь дилеры продолжили накручивать ценники за счет дополнительного оборудования и услуг — прибавка достигала 500 тысяч рублей на массовые авто и миллионов — на премиальные авто.

Сейчас, когда рынок рухнул и люди не особо бегут покупать тот же «Солярис» за 2 миллиона, отдавая предпочтение «Ладам» и «китайцам», по логике вещей цены должны были вернуться хотя бы к рекомендованным заводским. Давайте посмотрим по основным моделям, так ли это, сколько накручивают дилеры под конец 2022 года.