СЕЙЧАС -10°С
Пробки 7/10
usd 62.77
eur 66.27
Тема дняВыплаты на детей
Все новости
Все новости
Обзор

Путин потребовал не повышать цены на машины. Смотрим, сколько сейчас дилеры накручивают к заводским прайсам

Стоит задача исключить необоснованное, спекулятивное увеличение цен

310

В салонах еще есть остатки по ушедшим маркам

Поделиться

На днях президент РФ Владимир Путин поручил правительству установить контроль за системой ценообразования на рынке автомобилей, поскольку стоимость новых машин стала неоправданно высокой, а сама автоиндустрия в стране находится в состоянии стагнации. Главная цель контроля за ценообразованием — исключить необоснованное, спекулятивное увеличение цен, повысить доступность нового легкового автомобиля для граждан. Во многом росту цен способствовали накрутки дилеров еще в момент возникновения дефицита автомобилей в 2020 году, когда на фоне ковидных ограничений начались перебои с поставками микрочипов. Давайте посмотрим, что сейчас накручивают дилеры — сравним их предложения с официальными прайсами автопроизводителей.

Напомним, значительный рост цен на автомобили произошел в период 2020–2021 годов по вышеуказанным причинам, февральские события и колебания валютных курсов добавили еще к заводским прайсам. В свою очередь дилеры продолжили накручивать ценники за счет дополнительного оборудования и услуг — прибавка достигала 500 тысяч рублей на массовые авто и миллионов — на премиальные авто.

Сейчас, когда рынок рухнул и люди не особо бегут покупать тот же «Солярис» за 2 миллиона, отдавая предпочтение «Ладам» и «китайцам», по логике вещей цены должны были вернуться хотя бы к рекомендованным заводским. Давайте посмотрим по основным моделям, так ли это, сколько накручивают дилеры под конец 2022 года.

Hyundai Solaris

«Солярис» в начале <nobr class="_">2010-х</nobr> стоил около <nobr class="_">380 000</nobr> рублей

«Солярис» в начале 2010-х стоил около 380 000 рублей

Поделиться

Начнем с бюджетного «Соляриса», который является некой точкой отсчета и ориентиром на автомобильном рынке. Последнее повышение цен на него произошло 1 апреля 2022 года, тогда за базовую версию с механикой и мотором 1.4 попросили 1 408 000 рублей — это цена производителя. Сейчас у Hyundai на сайте действует прайс все от той же даты, цена не изменилась. Напомним, до февральских событий «Солярис» стоил от 1 005 000 рублей.

У новосибирских дилеров таких базовых машин просто нет, самое дешевое предложение — 1 630 000 рублей за 1,6 литра, автомат и комплектацию Comfort. По заводскому прайсу такая машина стоит 1 599 000 рублей. Самое дорогое предложение — 1 990 000 рублей за комплектацию Elegance с максимальными пакетами. Заводская цена такой машины 1 850 000 рублей.

Toyota Camry

Новая Camry <nobr class="_">когда-то</nobr> вышла на рынок с ценой от 1,4 млн рублей

Новая Camry когда-то вышла на рынок с ценой от 1,4 млн рублей

Поделиться

Другая «твердая валюта» на автомобильном рынке — Toyota Camry. Компания Toyota свернула свою деятельность в РФ к минимуму, но на ее сайте все еще действует прайс, где базовая Camry с 2-литровым мотором в версии «Стандарт» стоит 2 498 000 рублей. В Новосибирске у официалов минимальная цена — 3 116 238 рублей за такой же автомобиль.

Если смотреть богатую версию «Престиж Safety», то дилеры предлагают такую за 5 744 966 рублей, по прайсу же такая стоит 3 179 000 рублей. Даже если отнять стоимость допоборудования на 240 тысяч рублей, всё равно разрыв в цене огромен.

KIA Sportage

Кому KIA Sportage за 5 млн?

Кому KIA Sportage за 5 млн?

Поделиться

Этот кроссовер недавно обновился, и корейская компания даже успела собрать на российском заводе небольшую партию машин из остатков машинокомплектов. Базовая цена кроссовера у производителя 2 849 900 рублей за 2 литра, механику и передний привод. В Новосибирске таких машин нет, а минимальное предложение — это 3 044 900 рублей за 2 литра, автомат, передний привод и версию Comfort. Завод просит за такую машину 3 029 900 рублей, как видим, разрыв совсем невелик.

А вот топовое предложение — 2,5 литра, полный привод, комплектация X-Line — это 4 954 900 рублей. Заводская же цена 3 939 900 рублей. Аналогичный вариант от другого дилера, который уже продан, выставлялся за 4 550 000 рублей.

Volkswagen Polo

Volkswagen Polo еще есть на складах

Volkswagen Polo еще есть на складах

Поделиться

В немецкой компании жизнь еще теплится, остатки бюджетных Volkswagen Polo всё еще распродаются, и модель даже попадает в топ-10. Базовая цена у производителя 1 620 900 рублей за 1,6-литровый 90-сильный мотор и механику. Новосибирские дилеры просят минимум 1 647 000 рублей за чуть более оснащенную версию Respect, которая по прайсу стоит 1 670 900 рублей.

Если комплектация хорошая, то разрыв будет даже в обратную сторону. К примеру, за 110-сильный мотор, автомат и версию Exclusive официалы назначают 1 957 192 рубля, заводской же ценник 1 977 900 рублей.

Haval Jolion


Haval Jolion бьет рекорды продаж

Haval Jolion бьет рекорды продаж

Поделиться

Один из самых популярных и доступных китайских кроссоверов, производитель просит за начальную машину с 1,5-литровым наддувным мотором и механикой 1 899 000 рублей. Дилеры китайских марок, которых в последнее время развелось с избытком, выставляют такой автомобиль собственно за эту же цену, по прайсу. Если брать топовую комплектацию Premium с заводской ценой 2 519 000 рублей, то мы видим точно такие же ценники и от дилеров.

Таким образом, мы имеем разнородную картину по разным моделям авто. Люди не готовы платить миллионы за бюджетные «коробчонки», поэтому «Солярисы» и «Поло» несколько подешевели и теперь торгуются ближе к прайсу. Дефицитные и статусные «Камри» по-прежнему в цене, и рынок высоко оценивает эти машины, как и хорошо оснащенные кроссоверы известных марок. «Китайцы» же идут строго по прайсу, что, очевидно, связано со сложившимся балансом спроса и предложения — машины в наличии есть, дефицита нет, люди проявляют интерес, торговля идет в рабочем режиме.

Почитайте еще, как НГС проник в спецгараж ГИБДД: что внутри у патрульных машин и в чём секрет красного маячка ДПС.

По теме

Новые автоЦеныДилерыКитайские авто
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter