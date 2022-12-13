Путин потребовал не повышать цены на машины. Смотрим, сколько сейчас дилеры накручивают к заводским прайсам

На днях президент РФ Владимир Путин поручил правительству установить контроль за системой ценообразования на рынке автомобилей, поскольку стоимость новых машин стала неоправданно высокой, а сама автоиндустрия в стране находится в состоянии стагнации. Главная цель контроля за ценообразованием — исключить необоснованное, спекулятивное увеличение цен, повысить доступность нового легкового автомобиля для граждан. Во многом росту цен способствовали накрутки дилеров еще в момент возникновения дефицита автомобилей в 2020 году, когда на фоне ковидных ограничений начались перебои с поставками микрочипов. Давайте посмотрим, что сейчас накручивают дилеры — сравним их предложения с официальными прайсами автопроизводителей.
Напомним, значительный рост цен на автомобили произошел в период 2020–2021 годов по вышеуказанным причинам, февральские события и колебания валютных курсов добавили еще к заводским прайсам. В свою очередь дилеры продолжили накручивать ценники за счет дополнительного оборудования и услуг — прибавка достигала 500 тысяч рублей на массовые авто и миллионов — на премиальные авто.
Сейчас, когда рынок рухнул и люди не особо бегут покупать тот же «Солярис» за 2 миллиона, отдавая предпочтение «Ладам» и «китайцам», по логике вещей цены должны были вернуться хотя бы к рекомендованным заводским. Давайте посмотрим по основным моделям, так ли это, сколько накручивают дилеры под конец 2022 года.
Hyundai Solaris
Начнем с бюджетного «Соляриса», который является некой точкой отсчета и ориентиром на автомобильном рынке. Последнее повышение цен на него произошло 1 апреля 2022 года, тогда за базовую версию с механикой и мотором 1.4 попросили
У новосибирских дилеров таких базовых машин просто нет, самое дешевое предложение —
Toyota Camry
Другая «твердая валюта» на автомобильном рынке — Toyota Camry. Компания Toyota свернула свою деятельность в РФ к минимуму, но на ее сайте все еще действует прайс, где базовая Camry с
Если смотреть богатую версию «Престиж Safety», то дилеры предлагают такую за
KIA Sportage
Этот кроссовер недавно обновился, и корейская компания даже успела собрать на российском заводе небольшую партию машин из остатков машинокомплектов. Базовая цена кроссовера у производителя
А вот топовое предложение — 2,5 литра, полный привод, комплектация X-Line — это
Volkswagen Polo
В немецкой компании жизнь еще теплится, остатки бюджетных Volkswagen Polo всё еще распродаются, и модель даже попадает в
Если комплектация хорошая, то разрыв будет даже в обратную сторону. К примеру, за
Haval Jolion
Один из самых популярных и доступных китайских кроссоверов, производитель просит за начальную машину с
Таким образом, мы имеем разнородную картину по разным моделям авто. Люди не готовы платить миллионы за бюджетные «коробчонки», поэтому «Солярисы» и «Поло» несколько подешевели и теперь торгуются ближе к прайсу. Дефицитные и статусные «Камри»
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