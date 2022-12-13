Новые штрафы за ОСАГО: депутаты поддержали, эксперты — против

О необходимости увеличения штрафов еще в начале декабря говорил президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Уфимцев. Он отметил, что штраф не менялся все 18 лет работы закона об ОСАГО, тогда как стоимость самих автомобилей и бензина существенно возросла. При этом резко увеличилась цена полиса, и если «средняя по больнице» составляет около 6–7 тысяч рублей, то для отдельных категорий подорожала практически до 100 тысяч рублей.

Увеличить в шесть раз

Нынешние штрафы по статье 12.37 КоАП предусмотрены за два типа правонарушений. Первый — это когда полис есть, но либо водитель в него не вписан, либо кончился срок действия страховки. Штраф за это — 500 рублей (предлагается 3000 рублей). Второй вариант предусмотрен на случай полного отсутствия полиса, и штраф составляет 800 рублей (предлагается 5000 рублей).