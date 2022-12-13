Новые штрафы за ОСАГО: депутаты поддержали, эксперты — против

В России растет число водителей без ОСАГО, и бороться с явлением власти решили традиционным способом — резким увеличением штрафа. Депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга разработали законопроект, увеличивающий штраф с 500–800 рублей до 3000–5000 рублей. Особенную пикантность придает тот факт, что оформить полис удается не всем водителям, кроме того, уже который год власти обещают автоматический контроль «автогражданки» с ежедневным выписыванием штрафов. Как это сочетается с новой инициативой, непонятно.
О необходимости увеличения штрафов еще в начале декабря говорил президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Уфимцев. Он отметил, что штраф не менялся все 18 лет работы закона об ОСАГО, тогда как стоимость самих автомобилей и бензина существенно возросла. При этом резко увеличилась цена полиса, и если «средняя по больнице» составляет около 6–7 тысяч рублей, то для отдельных категорий подорожала практически до 100 тысяч рублей.
Увеличить в шесть раз
Нынешние штрафы по статье 12.37 КоАП предусмотрены за два типа правонарушений. Первый — это когда полис есть, но либо водитель в него не вписан, либо кончился срок действия страховки. Штраф за это — 500 рублей (предлагается 3000 рублей). Второй вариант предусмотрен на случай полного отсутствия полиса, и штраф составляет 800 рублей (предлагается 5000 рублей).
Один из авторов инициативы, депутат петербургского Заксобрания Анастасия Мельникова, объясняет необходимость повышения штрафов заботой о тех водителях, которые рискуют попасть в ДТП с автомобилем без ОСАГО.
— Среди тех, кто обратился по этому вопросу, был один гражданин, который попал в ДТП и не был виновником происшествия, — говорит она. — Компенсировать нанесенный ущерб машине можно было бы за счет ОСАГО, но у виновника его просто не оказалось. В итоге невиновный в ДТП должен собирать документы, проводить экспертизу, чинить свой автомобиль сам и только после этого обращаться в суд и взыскивать с виновника потраченные суммы и понесенные издержки. Понятно, что он выиграет. Но потраченные нервы и время ему не вернет никто.
Ситуация даже хуже: недавно мы рассказывали, почему компенсация ущерба через суд не является панацеей. Как минимум это означает длительные сроки тяжбы, от 4 до 12 месяцев, после чего еще нужно взыскать сам долг. По статистике некоторых страховых компаний, число «безосажных» водителей в ряде регионов превысило половину, то есть проблема переходит в разряд острых.
Сегодня штрафовать за отсутствие ОСАГО может лишь инспектор ГИБДД, причем зачастую сотрудники даже не спрашивают полис. Редкие штрафы в 800 рублей являются слабой мотивацией для покупки полиса, который для наиболее аварийных категорий водителей стоит от 15 тысяч рублей и выше.
«Закон строг, но он не работает»
Не все считают увеличение штрафа правильным. Зампредседателя Комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин убежден, что в первую очередь нужно нормализовать тарифы и привести цену полиса ОСАГО в соответствие с финансовым возможностям водителей. В последние годы Банк России пытался решить проблему декларируемой убыточности ОСАГО за счет «либерализации системы»: считалось, что многократное расширение тарифных коридоров позволяет аккуратным водителям платить столько же, наказывая только проблемных (например, с высокими КБМ). Этот подход сработал лишь отчасти: на увеличение стоимости ОСАГО жалуются и безаварийные водители, а расценки для проблемных категорий привели к тому, что именно самые рискованные сегменты отказывают от полисов — таксисты, молодые водители, владельцы коммерческого транспорта, мотоциклов и так далее. Кроме того, наблюдались проблемы с оформлением полисов ОСАГО: страховые неявно отказывают «невыгодным» клиентам.
Автоюрист Дмитрий Ларионов уверен, что увеличение штрафов само по себе не решит проблемы:
—
Близкого мнения придерживается вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр:
— Инициатива неправильная: понятно, что РСА один из мощнейших лоббистов в стране и у него порядка 20–25% автомобилистов не покупают полисы, а на Северном Кавказе или Дальнем Востоке эта цифра доходит до 50%, — говорит он. — И РСА хочет не мытьем, так катаньем заставить людей покупать полисы. Но сделать это можно, если бы страховка повернулась лицом к людям, был бы вменяемый штраф, а не так, как сейчас: стоит дорого, выплаты усеченные, оценка запчастей ниже нижнего.
Он отмечает, что само по себе ОСАГО нужно и подобные механизмы существуют во всём мире.
— Но у нас ОСАГО превратилось в оброк, а не рабочий инструмент, — продолжает Ян Хайцеэр. — ОСАГО — это некая социальная история, которую государство делегирует компаниям, они продают полисы, постоянно подвывая и постанывая, как им плохо. Но когда в публичном поле мы им предлагаем отказаться от ОСАГО, в ответ получаем молчание. Потому что это дает неплохой достаток, и сегодня доходность других форм страхования снижается, значит им нужно отжимать по максимуму ОСАГО. За 2021 год страховщики 59% сборов потратили на выплаты, а должны были 80%! Но нам они отвечают, что это расходы на судебные издержки. А мы считаем, что таковые должны идти за счет прибыли страховых, а 80% (как по закону) — на компенсации автомобилистам.
ОСАГО на автомате
В качестве хорошей альтернативы эксперты называют систему автоматической видеофиксации нарушений, которая могла бы работать даже с нынешним штрафом в 800 рублей: ранее говорилось, что в КоАП предусмотрят возможность выписывать штраф ежедневно, то есть за месяц у «безосажного» водителя будет набегать под 25 тысяч рублей (без учета скидок).
— Почему эта система до сих пор не работает — хороший вопрос, — говорит Дмитрий Ларионов. — Разговоры об этом ведутся уже почти 10 лет, объединили и модернизировали все необходимые для этого базы данных, а воз и ныне там. Последняя отговорка, которую я слышал: мол, информация о купленном полисе может появляться в базе РСА не сразу, потому что часто агенты не передают сведения о проданных полисах оперативно, и задержки могут достигать 2–3 недель. Я вообще не вижу в этом проблемы. Достаточно обеспечить задержку вынесения постановления: пусть это будет, скажем, месяц. И если спустя месяц в базе РСА появляются сведения о проданном полисе на дату фиксации нарушения, значит, нарушения не было и постановление не выносится.
В комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты России отметили еще одну из проблем с «автоматическими» штрафами: подмену полисов. Камеры не в состоянии сличить данные страховки с таковыми у водителя и автомобиля, то есть владельцы могут оформлять левый полис, который в разы дешевле. Но именно эта проблема не выглядит неразрешимой:
В этом году тарифный коридор ОСАГО расширялся дважды: сначала в январе, потом в сентябре. В апреле резко выросли коэффициенты для аварийных водителей.