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Названа лучшая машина с полным приводом для Новосибирска — штурмовать сугробы и лихо парковаться

В сложных условиях Сибири автомобили именно с полным приводом являются весьма актуальными

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Lexus RX 3-го поколения

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Самым популярным полноприводным автомобилем в Новосибирске является кроссовер Lexus RX, выяснили аналитики сервиса «Авито.Авто». Эта модель (всех поколений и годов выпуска) занимает 3.3% в структуре продаж всех полноприводных авто.

— Второе место делят Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado. На третьем месте Subaru Forester, на четвертом Toyota Land Cruiser, — уточнили в «Авито.Авто».

Салон Lexus RX

Салон Lexus RX

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Усредняя цена по моделям Lexus RX составила 1 850 000 рублей, за такие деньги можно купить этот кроссовер 3-го поколения 2009–2011 годов выпуска. Автомобиль будет с 3,5-литровым двигателем, кожаным салоном и богатым оснащением.

Toyota RAV4<nobr class="_"><br />4-е</nobr> поколение

Toyota RAV4
4-е поколение

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Toyota RAV4 обойдется в среднем в 1 880 000 рублей, это машина классом ниже, но за такие деньги будет свежее «Лексуса» — 2014–2015 годов. Мотор 2,5 литра, кожа, хорошее оснащение.

Toyota Land Cruiser Prado<br /><nobr class="_">150-й</nobr> кузов

Toyota Land Cruiser Prado
150-й кузов

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Цена Toyota Land Cruiser Prado в среднем составила 2 650 000 рублей — это будет машина 2011–2013 года выпуска с 3-литровым дизелем и аналогичным «Лексусу» уровнем оснащения.

Отметим, что в сложных условиях Сибири автомобили именно с полным приводом являются весьма актуальными, они позволяют преодолевать участки с бездорожьем, уверенно стартовать на гололеде, парковаться в сложных местах.

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