Названа лучшая машина с полным приводом для Новосибирска — штурмовать сугробы и лихо парковаться

Самым популярным полноприводным автомобилем в Новосибирске является кроссовер Lexus RX, выяснили аналитики сервиса «Авито.Авто». Эта модель (всех поколений и годов выпуска) занимает 3.3% в структуре продаж всех полноприводных авто.
— Второе место делят Toyota RAV4 и Toyota Land Cruiser Prado. На третьем месте Subaru Forester, на четвертом Toyota Land Cruiser, — уточнили в «Авито.Авто».
Усредняя цена по моделям Lexus RX составила
Toyota RAV4 обойдется в среднем в
Цена Toyota Land Cruiser Prado в среднем составила 2 650 000 рублей — это будет машина 2011–2013 года выпуска с 3-литровым дизелем и аналогичным «Лексусу» уровнем оснащения.
Отметим, что в сложных условиях Сибири автомобили именно с полным приводом являются весьма актуальными, они позволяют преодолевать участки с бездорожьем, уверенно стартовать на гололеде, парковаться в сложных местах.
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