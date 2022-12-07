В Новосибирске стали лучше брать новые машины — показываем какие

В Новосибирской области по итогам ноября улучшилась ситуация на рынке новых автомобилей, отмечен рост продаж. Как сообщили НГС в агентстве «Автостат», за нынешний ноябрь в регионе продано 507 новых авто, что на 63,8% меньше, чем в ноябре 2021 года (данные АО «Электронный паспорт»).