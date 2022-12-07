В Новосибирске стали лучше брать новые машины — показываем какие

В Новосибирской области по итогам ноября улучшилась ситуация на рынке новых автомобилей, отмечен рост продаж. Как сообщили НГС в агентстве «Автостат», за нынешний ноябрь в регионе продано 507 новых авто, что на 63,8% меньше, чем в ноябре 2021 года (данные АО «Электронный паспорт»).
Напомним, что по итогам октября падение продаж составляло 70,9%, то есть рынок отыграл почти 7%.
В лидерах по-прежнему LADA с 165 проданными машинами, затем сразу 4 строчки рейтинга занимают китайцы — CHERY, HAVAL, GEELY, EXEED. На долю этих марок совокупно пришлось 174 автомобиля. Также в
Самая популярная модель у новосибирцев это LADA GRANTA (84 авто), на второе место вырвался внедорожник LADA NIVA TRAVEL (50 авто). Среди «китайцев» лидирует кроссовер CHERY TIGGO 7 PRO (47 штук), а всего в
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