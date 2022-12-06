Кончили начинаться: смотрим настоящие иномарки, которые остались у автодилеров перед Новым годом

Интересный нежданчик — KIA Sportage нового поколения. Он дебютировал в России в начале 2022 года, и представители марки уже обзванивали журналистов с предложением организовать тест-драйв весной, когда производство на калининградском «Автоторе» встало. Потом, после некоторых мытарств, заводу удалось привезти в Россию партию комплектующих, из которых было собрано несколько тысяч «Спортажей» в дополнение к уже ввезенным в Россию. Дефицита не наблюдается (в отличии, кстати, от предыдущего поколения «Спортажа»). Но и причины такого изобилия очевидны: кроссоверы стоят в диапазоне 3,5–4,5 миллиона рублей, и хотя Sportage заметно прибавил в размерах и в классе, покупателям сложно перестроиться. Ведь всего несколько лет назад за такие деньги можно было купить огромный Volkswagen Terramont.