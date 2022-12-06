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Кризис-2022Обзор

Кончили начинаться: смотрим настоящие иномарки, которые остались у автодилеров перед Новым годом

Некоторые модели есть в единственном экземпляре, других же — тысячи

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Теперь «официальные» модели нередко заменяют «параллельными». Mazda Atenza, например, — это аналог нашей Mazda6

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Еще весной дилеры говорили, что накопленных запасов иномарок хватит до конца года: прекращение поставок совпало с резким уменьшением спроса, что позволило дозировать продажи, играя ценой. Что же мы имеем накануне сезона «рождественских распродаж»? Оказалось, запасы настоящих иномарок всё еще есть на складах, но ситуация крайне неравномерная: некоторые популярные модели по редкости уже приближаются к Rolls-Royce.

И, пожалуй, самый контрастный пример — Skoda Octavia IV. Справедливости ради, в России машина дебютировала в ковидном 2020 году и сразу попала в разряд сильного дефицита из-за микропроцессорного кризиса: очереди у дилеров растягивались на 4–6 месяцев. Производство автомобиля в Нижнем Новгороде остановилось весной, а вскоре чешская марка ушла оттуда полностью. Поэтому, например, у официальных дилеров в Уфе, Архангельске, Волгограде, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону и ряде других городов новых «Октавий» не осталось. Но кое-где машины еще стоят: в Челябинске продается 190-сильная версия Style Plus по цене 4,3 миллиона рублей, две машины остались в Казани (по 2,8 миллиона), одна в Нижнем Новгороде (3,1 миллиона), одна в Самаре (3,2 миллиона), несколько машин средней ценой порядка 3 миллиона рублей есть в Москве и Санкт-Петербурге.

Эта Skoda Octavia 1,6 в средней комплектации Ambition Plus стоит в Ярославле. Цена без скидок — 3,2 миллиона рублей

Эта Skoda Octavia 1,6 в средней комплектации Ambition Plus стоит в Ярославле. Цена без скидок — 3,2 миллиона рублей

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Чуть попроще с «Рапидами»: у многих дилеров осталось по несколько автомобилей, хотя в отдельных регионах машина представлена в единственном экземпляре. Зато в Нижнем Новгороде, например, стоит аж 18 Rapid по цене от 1,65 до 3 миллионов рублей.

За этот Rapid в Челябинске просят 1,7 миллиона рублей (без скидок)

За этот Rapid в Челябинске просят 1,7 миллиона рублей (без скидок)

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Более-менее неплохо обстоят дела со Skoda Karoq, которая есть у дилеров в разных регионах, но ценник составляет 3–4 миллиона рублей. Выделяется, например, Казань, где осталось около 30 машин, а минимальная составляет цена 2,67 миллиона рублей за версию Active со 150-сильным турбомотором.

Питерский Karoq за 2,9 миллиона рублей

Питерский Karoq за 2,9 миллиона рублей

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Citroen того и гляди превратится в эксклюзив: по всей стране легковых машин (без учета коммерческого транспорта) осталось 84, включая 6 Berlingo Multispace. Кроссовер с задатками минивэна Citroen C3 Aircross есть в четырех экземплярах, основная же модель калужской сборки C4 Sedan — в 69. Цены на седаны чуть ниже рынка для машин С-класса: например, можно найти версии за 1,9 миллиона рублей — сегодня такая цена считается чуть ли не бюджетной.

Один из самых дешевых европейских автомобилей полноценного класса С+ нам удалось найти в Рязани: за Citroen C4 Sedan в хорошей комплектации просят около 1,9 миллиона рублей

Один из самых дешевых европейских автомобилей полноценного класса С+ нам удалось найти в Рязани: за Citroen C4 Sedan в хорошей комплектации просят около 1,9 миллиона рублей

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Интересный нежданчик — KIA Sportage нового поколения. Он дебютировал в России в начале 2022 года, и представители марки уже обзванивали журналистов с предложением организовать тест-драйв весной, когда производство на калининградском «Автоторе» встало. Потом, после некоторых мытарств, заводу удалось привезти в Россию партию комплектующих, из которых было собрано несколько тысяч «Спортажей» в дополнение к уже ввезенным в Россию. Дефицита не наблюдается (в отличии, кстати, от предыдущего поколения «Спортажа»). Но и причины такого изобилия очевидны: кроссоверы стоят в диапазоне 3,5–4,5 миллиона рублей, и хотя Sportage заметно прибавил в размерах и в классе, покупателям сложно перестроиться. Ведь всего несколько лет назад за такие деньги можно было купить огромный Volkswagen Terramont.

Брянский Sportage — нам товарищ. За версию со 190-сильным мотором просят почти 2,9 миллиона рублей, но это еще удачный вариант

Брянский Sportage — нам товарищ. За версию со 190-сильным мотором просят почти 2,9 миллиона рублей, но это еще удачный вариант

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С корейскими машинами в принципе всё относительно неплохо: например, во многих городах еще остались Hyundai Solaris, а цены с начала кризиса практически зафиксировались на уровне 1,5–2,1 миллиона рублей, что по нынешним временам почти недорого. Завод Hyundai под Петербургом готовится к заморозке, так что новых «Солярисов» ждать не стоит: доедаем, что дают.

Этот Solaris продается в Екатеринбурге за 1,8 миллиона рублей — средняя цена модели

Этот Solaris продается в Екатеринбурге за 1,8 миллиона рублей — средняя цена модели

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Не вернется к жизни и петербургский завод Nissan, переданный в собственность НАМИ. Некогда суперпопулярный Nissan Qashqai еще есть у дилеров, а средняя цена близка к 3 миллионам рублей.

Один из последних Nissan Qashqai в Адыгее. Цена без скидок — 2,8 миллиона рублей. Кстати, холдинг КЛЮЧАВТО в последнее время активно <a href="https://74.ru/text/auto/2022/11/03/71785442/" class="_ io-leave-page" target="_blank">переключается на параллельный импорт</a>

Один из последних Nissan Qashqai в Адыгее. Цена без скидок — 2,8 миллиона рублей. Кстати, холдинг КЛЮЧАВТО в последнее время активно переключается на параллельный импорт

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А вот дефицит новых Renault Duster ощущается всё сильнее: компания убрала с официального сайта информацию о наличии машин, но, по нашим оценкам, «Дастеров» осталось несколько сотен на всю Россию. Кстати, при анализе предложений мы наткнулись на крайне подозрительные варианты: одна из московских компаний предлагает дизельные полноприводные Duster по цене 1,6 миллиона рублей. При этом ее название является искаженным вариантом имени известного дилерского холдинга. Напоминаем, что на рынке орудуют так называемые «серые дилеры»: они заманивают низкими ценами, а затем склоняют к покупке дорогой машины в кредит. Если же брать более-менее рыночные предложения, то Duster сегодня не купить дешевле 1,8 миллиона рублей, а цена топовых версий приближается к 3 миллионам. Во всех случаях речь о машинах нового поколения.

За этот турбо-«Дастер» просят 2,7 миллиона рублей, предлагают лишь скидку в 50 тысяч за трейд-ин

За этот турбо-«Дастер» просят 2,7 миллиона рублей, предлагают лишь скидку в 50 тысяч за трейд-ин

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Еще одна серьезная потеря для российского рынка — Toyota петербургской сборки. В России остались последние сотни Camry, и цены в основном стартуют от 3 миллионов рублей. Есть предложения и дешевле, но внимательно смотрите на условия: например, за 2,5 миллиона рублей продают слегка подержанные машины прошлых годов выпуска (тестовые и так далее). Цена топовых версий с 249-сильным мотором превышает 6 миллионов рублей.

Краснодарская Camry 2,5 стоит более 4,5 миллиона рублей

Краснодарская Camry 2,5 стоит более 4,5 миллиона рублей

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Toyota Land Cruiser 300 импортировался в России, а после прекращения поставок превратился в своеобразный способ вложения денег — спекулятивная цена весной достигала двукратного уровня рекомендованной. Случилось даже несколько скандалов, когда дилеры отказывались передать клиентам уже купленные Land Cruiser. Сейчас ситуация более-менее стабилизировалась, и несколько десятков оставшихся LC300 продают по цене от 9–10 миллионов рублей.

В Тольятти стоит вот такой роскошный LC300 за 9 миллионов рублей

В Тольятти стоит вот такой роскошный LC300 за 9 миллионов рублей

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У Volkswagen ситуация плюс-минус схожа со Skoda: например, кроссовер Tiguan остался в количестве 228, по 3 машины на дилерский центр в среднем. Еще меньше Taos (127 единиц), «Терамонтов» всего 14, а «Туарегов» — 54. Положение спасают разве что Polo, которых, по данным марки, более 500 штук. Стоимость наиболее доступных «Поликов» начинается от 1,7 миллиона рублей (но это без кондиционера, противотуманок, литых дисков и даже без подогрева сидений). Средние версии стоят ближе к 2 миллионам рублей, а топовые в районе 2,4 миллиона.

Калужский Polo у калужского дилера за 1,8 миллиона рублей. Столько сегодня и стоят некогда «бюджетные» иномарки

Калужский Polo у калужского дилера за 1,8 миллиона рублей. Столько сегодня и стоят некогда «бюджетные» иномарки

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А что с отечественными машинами? АВТОВАЗ, очухавшийся от летаргии к лету 2022 года, в течение следующих месяцев уверенно нарастил рыночную долю до 40% (вдвое выше, чем раньше) и останавливаться, похоже, не намерен: перспективный план — 50% рынка (повеяло началом 90-х). Выпускает завод лишь две модели, Granta и Niva, причем в упрощенных комплектациях, но они хотя бы есть в достаточном количестве. Ноябрь стал для Lada лучшим месяцем года: продав более 21 тысячи машин, завод даже перекрыл показатель ноября 2021 года. Впрочем, Lada Granta c АБС придется поискать: по нашим оценкам, на каждые шесть упрощенок приходится одна докризисная машина с нормальным оснащением (то есть подушками, АБС, кондиционером, мультимедиа...).

Новосибирск: за хорошо оснащенную Lada Granta c АБС и подушками безопасности просят 1,25 миллиона рублей. Когда-то цена свыше миллиона казалась дикой даже для Vesta

Новосибирск: за хорошо оснащенную Lada Granta c АБС и подушками безопасности просят 1,25 миллиона рублей. Когда-то цена свыше миллиона казалась дикой даже для Vesta

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Выпуск прочих моделей АВТОВАЗа пока остановлен: Lada Vesta NG обещают не ранее весны, а Lada XRAY ушла из России окончательно.

На всю Россию осталось несколько сотен XRAY. Владимирский дилер продает этот экземпляр за 1,7 миллиона рублей. В моменты выхода на рынок в 2016 году автомобиль стоил в диапазоне 600–800 тысяч (казалось дороговато...)

На всю Россию осталось несколько сотен XRAY. Владимирский дилер продает этот экземпляр за 1,7 миллиона рублей. В моменты выхода на рынок в 2016 году автомобиль стоил в диапазоне 600–800 тысяч (казалось дороговато...)

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Выбирая автомобиль, помимо официальных дилеров обратите внимание на компании, которые занимаются параллельным импортом. Вот, например, полный расчет стоимости доставки машины из Германии. Один их наших журналистов съездил в Белоруссию и пригнал оттуда Mitsubishi Outlander. А это обзор недорогих иномарок, которые ввозят параллельным импортом.

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