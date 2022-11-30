Хочу в гараж. НГС измерил температуру в теплых паркингах основных ТРЦ — где жарче всего и можно отогреть машину

Сильные морозы стоят несколько дней, и у многих автовладельцев автомобили промерзли уже достаточно сильно, в первую очередь аккумуляторы. Напомним, что именно от батареи в значительной степени зависит успех запуска в холода, а значит она должна быть всё время заряженной и не промерзшей — иначе не будет заряжаться даже на ходу. Поэтому стоит периодически отогревать машину —
Итак, давайте проедемся по теплым паркингам наших основных и всем известных ТЦ и выясним, где жарче всего. А заодно посмотрим, насколько удобно устроена парковка и сколько она стоит.
ТЦ «Мегас» возле автовокзала, въезд на стоянку организован со стороны, которая ближе к Красному проспекту. Паркинг работает с 9 до 22, первые 2 часа бесплатно, затем 100 рублей в час. Въезд достаточно простой и короткий — после шлагбаума сразу попадаешь собственно на парковочные места.
Мы встали поближе к лифту, ведущему наверх в ТЦ, — может, здесь теплее. Несколько минут наша метеостанция адаптировалась к окружающей температуре и наконец зафиксировала стабильные +7,9 градуса.
Не жарко, но всё же плюсовая температура. Грязи и луж мы не обнаружили, но в некоторых местах нашлись разводы на полу. В целом пойдет.
ТРЦ «Галерея Новосибирск» у нас стоит особняком — паркинг тут крытый, но не совсем отапливаемый. И находится он, в отличие от других ТЦ, не в подземном цоколе, а на высоте 4–6 этажей. Соответственно удерживать тепло тут сложнее, но всё же температура выше, чем на улице в -25. Мы намерили -9,8 градуса — совсем не жара, но по сравнению с
В целом относительно чисто, но
На стенах даже имеются приободряющие надписи — «Осталось еще
В ТРЦ «Аура» огромный подземный гараж в двух уровнях, мы отправились сразу на минус
Здесь чисто, светло и, если можно так сказать, уютно. Мои предположения подтвердились, этажом выше оказалось холоднее, ведь именно этот этаж связывает паркинг с улицей.
+12 градусов, но тоже комфортно. За пару часов, проведенных за покупками, машинка оживет. Стоимость тут составляет 100 рублей в час, первые 3 часа бесплатно. Работает с 8 утра до часу ночи.
Въезды и выезды многочисленные, удобные и короткие, организованы сразу с двух фасадов здания ТЦ. Однако
Я лично думал, что гараж в «Ауре» самый теплый, но оказалось, это не так. ТРК «Ройял Парк», длинный заезд в паркинг со стороны Красного проспекта, короткий выезд с тыльной стороны. Первые 1,5 часа бесплатно, следующий час 100 рублей, затем 50 рублей в час.
Метеостанция показала +16,4 градуса — на 2,2 градуса больше, чем в «Ауре». Можно сходить по магазинам в бесплатные 1,5 часа, машинка за это время и взбодрится. По чистоте особых проблем нет, луж и грязи не обнаружено.
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