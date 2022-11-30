Хочу в гараж. НГС измерил температуру в теплых паркингах основных ТРЦ — где жарче всего и можно отогреть машину

Сильные морозы стоят несколько дней, и у многих автовладельцев автомобили промерзли уже достаточно сильно, в первую очередь аккумуляторы. Напомним, что именно от батареи в значительной степени зависит успех запуска в холода, а значит она должна быть всё время заряженной и не промерзшей — иначе не будет заряжаться даже на ходу. Поэтому стоит периодически отогревать машину — кто-то это делает в своем гараже, кто-то заносит аккумулятор домой, а можно просто заехать в теплый паркинг какого-нибудь ТРЦ на некоторое время (и сходить что-нибудь купить). Интересно, а у какого ТЦ парковка самая теплая — авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехался по нашим самым главным торговым комплексам и всё выяснил.