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Эксперимент

Хочу в гараж. НГС измерил температуру в теплых паркингах основных ТРЦ — где жарче всего и можно отогреть машину

Авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехался по главным торговым комплексам и всё узнал

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О теплой стоянке многие мечтают

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Сильные морозы стоят несколько дней, и у многих автовладельцев автомобили промерзли уже достаточно сильно, в первую очередь аккумуляторы. Напомним, что именно от батареи в значительной степени зависит успех запуска в холода, а значит она должна быть всё время заряженной и не промерзшей — иначе не будет заряжаться даже на ходу. Поэтому стоит периодически отогревать машину — кто-то это делает в своем гараже, кто-то заносит аккумулятор домой, а можно просто заехать в теплый паркинг какого-нибудь ТРЦ на некоторое время (и сходить что-нибудь купить). Интересно, а у какого ТЦ парковка самая теплая — авторедактор НГС Дмитрий Косенко проехался по нашим самым главным торговым комплексам и всё выяснил.

Итак, давайте проедемся по теплым паркингам наших основных и всем известных ТЦ и выясним, где жарче всего. А заодно посмотрим, насколько удобно устроена парковка и сколько она стоит.

Въезд в ТЦ «Мегас»

Въезд в ТЦ «Мегас»

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ТЦ «Мегас» возле автовокзала, въезд на стоянку организован со стороны, которая ближе к Красному проспекту. Паркинг работает с 9 до 22, первые 2 часа бесплатно, затем 100 рублей в час. Въезд достаточно простой и короткий — после шлагбаума сразу попадаешь собственно на парковочные места.

Показания температуры

Показания температуры

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Мы встали поближе к лифту, ведущему наверх в ТЦ, — может, здесь теплее. Несколько минут наша метеостанция адаптировалась к окружающей температуре и наконец зафиксировала стабильные +7,9 градуса.

Почти чисто в гараже

Почти чисто в гараже

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Не жарко, но всё же плюсовая температура. Грязи и луж мы не обнаружили, но в некоторых местах нашлись разводы на полу. В целом пойдет.

Тут у нас минусовые значения

Тут у нас минусовые значения

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ТРЦ «Галерея Новосибирск» у нас стоит особняком — паркинг тут крытый, но не совсем отапливаемый. И находится он, в отличие от других ТЦ, не в подземном цоколе, а на высоте 4–6 этажей. Соответственно удерживать тепло тут сложнее, но всё же температура выше, чем на улице в -25. Мы намерили -9,8 градуса — совсем не жара, но по сравнению с 30-градусным морозом тоже хорошо.

Парковочные места

Парковочные места

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В целом относительно чисто, но кое-где есть места с грязными разводами. Больше неудобств доставляет схема заезда по спирали на высоту 4-этажа — дорожка узенькая, едешь-едешь, кажется, сейчас голова закружится.

Спираль наверх

Спираль наверх

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На стенах даже имеются приободряющие надписи — «Осталось еще чуть-чуть». Первый час бесплатно, за второй и третий в сумме — 50 рублей, затем по 50 рублей в час. Время работы с 10 утра до 3 ночи.

Показания в нижнем гараже

Показания в нижнем гараже

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В ТРЦ «Аура» огромный подземный гараж в двух уровнях, мы отправились сразу на минус 2-й этаж — вероятно, там потеплей, он же сильнее отдален от внешней среды. Замеры показали +14,2 градуса, можно ходить без шапки.

Сухо и светло

Сухо и светло

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Здесь чисто, светло и, если можно так сказать, уютно. Мои предположения подтвердились, этажом выше оказалось холоднее, ведь именно этот этаж связывает паркинг с улицей.

Показания в верхнем гараже

Показания в верхнем гараже

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+12 градусов, но тоже комфортно. За пару часов, проведенных за покупками, машинка оживет. Стоимость тут составляет 100 рублей в час, первые 3 часа бесплатно. Работает с 8 утра до часу ночи.

Мест много

Мест много

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Въезды и выезды многочисленные, удобные и короткие, организованы сразу с двух фасадов здания ТЦ. Однако из-за наплыва машин в воскресенье тут, к примеру, возникли пробки на минус 2-м этаже.

Гараж в ТРК «Ройял Парк»

Гараж в ТРК «Ройял Парк»

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Я лично думал, что гараж в «Ауре» самый теплый, но оказалось, это не так. ТРК «Ройял Парк», длинный заезд в паркинг со стороны Красного проспекта, короткий выезд с тыльной стороны. Первые 1,5 часа бесплатно, следующий час 100 рублей, затем 50 рублей в час.

Тут теплее всего

Тут теплее всего

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Метеостанция показала +16,4 градуса — на 2,2 градуса больше, чем в «Ауре». Можно сходить по магазинам в бесплатные 1,5 часа, машинка за это время и взбодрится. По чистоте особых проблем нет, луж и грязи не обнаружено.

Почитайте еще, как НГС проник в спецгараж ГИБДД — что внутри у патрульных машин и в чём секрет красного маячка ДПС.

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