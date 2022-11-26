Проклятые рельсы. Можно ли ездить по трамвайным путям — разбираем ДТП на Богдана Хмельницкого

Сегодня в рубрике об авариях поговорим о движении по дорогам, где имеются трамвайные пути. И если на этих дорогах пути не обозначены сплошными линиями, то крайняя левая полоса находится именно в зоне рельсов, но далеко не все водители знают об этом. В итоге при совершении левого поворота происходят аварии. Разберем наш пример.

Улица Богдана Хмельницкого. Мы видим встречный поток, автомобиль «Мазда» резко начинает поворот налево. В это время в полосе по путям движется «Тойота», водитель которой пытается избежать столкновения, берет влево, но подбивает «Солярис» на встречной полосе. «Мазда» же остается в целости и сохранности — смотрите видео.