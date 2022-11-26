Проклятые рельсы. Можно ли ездить по трамвайным путям — разбираем ДТП на Богдана Хмельницкого

Сегодня в рубрике об авариях поговорим о движении по дорогам, где имеются трамвайные пути. И если на этих дорогах пути не обозначены сплошными линиями, то крайняя левая полоса находится именно в зоне рельсов, но далеко не все водители знают об этом. В итоге при совершении левого поворота происходят аварии. Разберем наш пример.
Улица Богдана Хмельницкого. Мы видим встречный поток, автомобиль «Мазда» резко начинает поворот налево. В это время в полосе по путям движется «Тойота», водитель которой пытается избежать столкновения, берет влево, но подбивает «Солярис» на встречной полосе. «Мазда» же остается в целости и сохранности — смотрите видео.
На этом участке Богдана Хмельницкого отсутствуют сплошные линии разметки, которые запрещали бы выезд на пути попутного направления. Таким образом, движение по этим путям разрешено — это фактически крайняя левая полоса. А значит, водитель «Мазды» совершал поворот не из крайнего левого положения.
— «Мазда» спровоцировала это ДТП: повернуть решила налево из среднего ряда. В ПДД четко сказано, что транспортное средство при осуществлении поворота налево должно занимать крайнее левое положение на проезжей части. Но, как видно из видео, контакта с «Маздой» не было. И водитель «Тойоты», уходя от столкновения, выехал на полосу встречного движения. К моему сожалению, в ДТП виноват будет он. А вот если бы он стукнул эту «Мазду», то вина была бы у «Мазды», — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Сколько раз уже говорили, что предпочтительнее в большинстве случаев просто тормозить на прямом курсе, а не уворачиваться с выездом на встречную полосу. Ну да ладно, это другой вопрос. Вернемся к нашим рельсам — езда по ним регламентирована специальным пунктом правил.
Пункт 9.6 ПДД. Разрешается движение по трамвайным путям попутного направления, расположенным слева на одном уровне с проезжей частью, когда заняты все полосы данного направления, а также при объезде, повороте налево или развороте.
Таким образом, в нашей схеме ДТП получается, что водитель «Тойоты» ехал вполне законно (другие ряды были заняты), а водитель «Мазды» изменил траекторию. Теоретически водитель «Тойоты» может отстоять свою правоту.
— Если он написал в объяснительной, что при уходе от столкновения с «Маздой» произошло столкновение на встречной полосе и есть видео, то можно попытаться судиться с водителем «Мазды». Но это будет непросто, поскольку контакта не было, — заключает эксперт.
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