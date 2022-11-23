В Новосибирск привезли недорогой китайский кроссовер Omoda с внешностью межпланетного космолета

В Новосибирске в продаже появились первые кроссоверы нового китайского бренда Omoda, который принадлежит автогиганту Chery. Совсем недавно кроссовер Omoda C5 был представлен в РФ, и вот товарные машины добрались до дилеров.

У нас продажей этих «китайцев» занялась группа компаний «Альт-Парк», в салоне которой на ул. Петухова ранее продавались чешские автомобили Skoda.