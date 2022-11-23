В Новосибирск привезли недорогой китайский кроссовер Omoda с внешностью межпланетного космолета

В Новосибирске в продаже появились первые кроссоверы нового китайского бренда Omoda, который принадлежит автогиганту Chery. Совсем недавно кроссовер Omoda C5 был представлен в РФ, и вот товарные машины добрались до дилеров.
У нас продажей этих «китайцев» занялась группа компаний «Альт-Парк», в салоне которой на ул. Петухова ранее продавались чешские автомобили Skoda.
— На продаже Omoda теперь. Дилерство Skoda также имеется, обслуживаем автомобили, — уточнили в дилерском центре.
Omoda C5 — это кроссовер уровня Nissan Qashqai, его длина — 4400 мм, ширина — 1830 мм. Автомобиль комплектуется 1,5-литровым наддувным мотором мощностью
Товарные машины представлены по цене от 2,43 млн рублей до 2,73 млн рублей. В «дешевой версии» имеются литые диски, сенсорная мультимедиа, камера заднего вида, парктроник, бесключевой доступ, запуск двигателя кнопкой, обогрев лобового стекла, но салон при этом тканевый. В топовой версии есть светодиодные фары, кожаные сиденья, круговой обзор, активные системы безопасности, электропривод сидений.
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