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Водители застряли в очередях на автомойках в Новосибирске — сколько ждать и сколько сейчас это стоит

Установление морозной погоды означает, что в ближайшее время серьезной грязи не ожидается

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Пора мыть авто

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В Новосибирске водители выстроились в очереди на автомойки после установления морозной сухой погоды. Напомним, что до 16 ноября в городе была слякоть, после которой автомобили покрылись толстым слоем грязи. Установление морозной погоды означает, что в ближайшее время серьезной грязи не ожидается, а значит, машину можно помыть к зимнему сезону.

Очереди на Жуковке

Очереди на Жуковке

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Мы видим, что автомобили стоят в очереди и на обычные мойки, и на автоматические. Много желающих замечено на ул. Жуковского, где в частном секторе расположены небольшие мойки, предлагающие относительно низкие цены. К примеру, помыть седан «Хендай-Солярис» с протиркой там стоит 300 рублей. Большие автомоечные комплексы предлагают цены выше.

— [Очередь] да, есть, только на 10 вечера ближайшее могу вам предложить. [На «Солярис« химия и протирка] без ковриков — 650 рублей, — ответили на звонок в 16 часов в автомоечном комплексе «Fresh АВТО» в центре города.

Прогноз на 10 дней

Прогноз на 10 дней

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Отметим, что погодные сервисы в ближайшее время обещают нам устойчивый минус, температуры днем опустятся до -19 градусов, а ночью до -23.

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