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Обзор

Путин дал мобилизованным скидки на новые машины — смотрим, какие модели они могут купить и за сколько

Решено включить мобилизованных граждан в круг лиц, которые имеют право на льготное кредитование по госпрограмме

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Скидка составляет 20%

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На днях президент Путин высказался о мерах поддержки отечественного автопрома и о поддержке россиян, которые бы хотели купить новый автомобиль. В частности, было решено включить мобилизованных граждан в круг лиц, которые имеют право на льготное кредитования по госпрограмме при приобретении нового авто. Что это за программа, кто еще имеет на нее право, какие машины можно купить и за сколько — подробнее в нашем материале.

Итак, что же это за льготная госпрограмма. Если коротко, то покупатель получает скидку на автомобиль в 20% (на Дальнем Востоке 25%) и берет кредит по сниженной ставке от банка, который является партнером этой программы. А теперь об ограничениях, которых очень много. Ранее на льготы имели право семьи с одним и более ребенком, работники государственных медицинских и образовательных учреждений, граждане, у которых никогда еще не было машины в собственности, граждане, сдающие свою машину по trade-in (возрастом свыше 6 лет и не менее 1 года владения). Теперь к программе подключаются мобилизованные со своими семьями и в целом военнослужащие.

Стоимость автомобиля ограничена планкой в 2 миллиона рублей. Выбрать модель можно из небольшого списка: отечественные УАЗ, ГАЗ, Lada, китайский кроссовер HAVAL Jolion, а также электрокары Evolute, которые собирают в Липецке (это перелицованные китайские «электрички»). Минимальная ставка декларируется на уровне 2,4%, но банки предлагают ставки выше.

Lada Granta — оптимальный вариант

Lada Granta — оптимальный вариант

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Салон комплектации Luxe

Салон комплектации Luxe

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Вот, к примеру, у банка ВТБ текущая ставка — от 12% и максимум на 5 лет. Давайте посмотрим, что и как можно купить. Допустим, мобилизованный получил первую выплату в 195 000 рублей, эти деньги сразу можно направить на первый взнос. Автомобиль для начала мы берем бюджетный, Lada Granta, но в нормальной комплектации Luxe — 2 подушки безопасности, аудиосистема, электрообогрев лобового стекла, климат-контроль, круиз-контроль, электрозеркала, литые диски. Стоит он 916 000 рублей, со скидкой в 20% выходит 732 800 рублей. Мы вносим первый взнос, и тело кредита у нас получается 537 800 рублей.

Если брать эту сумму на 5 лет под 12%, то ежемесячный платеж составит 12 111 рублей, из них на проценты в первый год будет уходить 5,3–4,5 тысячи рублей, потом меньше. Если же не затягивать и взять на 2 года, то платеж составит 26 291 рубль, проценты при этом будут ниже.

Единственный иностранный кроссовер

Единственный иностранный кроссовер

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Этот автомобиль стоит <nobr class="_">1 899 000</nobr> рублей

Этот автомобиль стоит 1 899 000 рублей

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А если присмотреть автомобиль поинтересней? Китайский кроссовер HAVAL Jolion подходит под госпрограмму не во всех комплектациях, только в начальных, ценой до 2 миллионов. То есть это либо две версии Comfort с передним приводом, механикой или роботом, либо одна версия Elite с передним приводом и механикой. Возьмем вот этого красного за 1 899 000 рублей с механикой — после применения скидки и первого взноса у нас остается 1 324 200 рублей. Сумма внушительная, даже если брать кредит на 5 лет, ежемесячный платеж составит 29 821 рубль, из них на проценты в первый год будет уходить 13–11 тысяч рублей, потом меньше.

На электрокар скидка больше

На электрокар скидка больше

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Салон электрокара

Салон электрокара

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Остались у нас еще электрокары Evolute, они стоят особняком, потому что их цена превышает 2 миллиона. Но и скидка на них может доходить до 35% (но не более 925 000 рублей). Возьмем эту модель Evolute i-PRO со 150-сильным электромотором и запасом хода 433 км. Стоимость — 2 990 000 рублей, с максимальной скидкой 2 065 000 рублей, после первого взноса остается 1 870 000 рублей. Большая, конечно, сумма, тут нужен первый взнос покрупнее. С таким телом кредита на 5 лет платеж составит 42 113 рублей.

Почитайте еще, как в Новосибирск ввезли первые машины по параллельному импорту: смотрим на Lexus, BMW и Hyundai — насколько они дешевле.

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