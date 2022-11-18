Путин дал мобилизованным скидки на новые машины — смотрим, какие модели они могут купить и за сколько

Итак, что же это за льготная госпрограмма. Если коротко, то покупатель получает скидку на автомобиль в 20% (на Дальнем Востоке 25%) и берет кредит по сниженной ставке от банка, который является партнером этой программы. А теперь об ограничениях, которых очень много. Ранее на льготы имели право семьи с одним и более ребенком, работники государственных медицинских и образовательных учреждений, граждане, у которых никогда еще не было машины в собственности, граждане, сдающие свою машину по trade-in (возрастом свыше 6 лет и не менее 1 года владения). Теперь к программе подключаются мобилизованные со своими семьями и в целом военнослужащие.