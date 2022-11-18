Путин дал мобилизованным скидки на новые машины — смотрим, какие модели они могут купить и за сколько

На днях президент Путин высказался о мерах поддержки отечественного автопрома и о поддержке россиян, которые бы хотели купить новый автомобиль. В частности, было решено включить мобилизованных граждан в круг лиц, которые имеют право на льготное кредитования по госпрограмме при приобретении нового авто. Что это за программа, кто еще имеет на нее право, какие машины можно купить и за сколько — подробнее в нашем материале.
Итак, что же это за льготная госпрограмма. Если коротко, то покупатель получает скидку на автомобиль в 20% (на Дальнем Востоке 25%) и берет кредит по сниженной ставке от банка, который является партнером этой программы. А теперь об ограничениях, которых очень много. Ранее на льготы имели право семьи с одним и более ребенком, работники государственных медицинских и образовательных учреждений, граждане, у которых никогда еще не было машины в собственности, граждане, сдающие свою машину по trade-in (возрастом свыше 6 лет и не менее 1 года владения). Теперь к программе подключаются мобилизованные со своими семьями и в целом военнослужащие.
Стоимость автомобиля ограничена планкой в 2 миллиона рублей. Выбрать модель можно из небольшого списка: отечественные УАЗ, ГАЗ, Lada, китайский кроссовер HAVAL Jolion, а также электрокары Evolute, которые собирают в Липецке (это перелицованные китайские «электрички»). Минимальная ставка декларируется на уровне 2,4%, но банки предлагают ставки выше.
Вот, к примеру, у банка ВТБ текущая ставка — от 12% и максимум на 5 лет. Давайте посмотрим, что и как можно купить. Допустим, мобилизованный получил первую выплату в
Если брать эту сумму на 5 лет под 12%, то ежемесячный платеж составит
А если присмотреть автомобиль поинтересней? Китайский кроссовер HAVAL Jolion подходит под госпрограмму не во всех комплектациях, только в начальных, ценой до 2 миллионов. То есть это либо две версии Comfort с передним приводом, механикой или роботом, либо одна версия Elite с передним приводом и механикой. Возьмем вот этого красного за
Остались у нас еще электрокары Evolute, они стоят особняком, потому что их цена превышает 2 миллиона. Но и скидка на них может доходить до 35% (но не более 925 000 рублей). Возьмем эту модель Evolute i-PRO со 150-сильным электромотором и запасом хода 433 км. Стоимость —
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