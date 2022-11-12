Идут не глядя. Девушка на «Марче» сбила парня, который шел на свой зеленый, но не смотрел — как это было

Сегодня вновь поговорим о пешеходах, о тех, кого сбивают на переходах и на светофорах. Очередной факт на улице Мира, там девушка на «Ниссане» наехала на мужчину, который переходил дорогу на свой зеленый, но не глядя. Многие считают, что пешеход не обязан смотреть по сторонам, если идет на разрешающий сигнал светофора, но есть и иные позиции. Глядеть или не глядеть — вот в чем вопрос. Обсудим его далее.