Идут не глядя. Девушка на «Марче» сбила парня, который шел на свой зеленый, но не смотрел — как это было

Сегодня вновь поговорим о пешеходах, о тех, кого сбивают на переходах и на светофорах. Очередной факт на улице Мира, там девушка на «Ниссане» наехала на мужчину, который переходил дорогу на свой зеленый, но не глядя. Многие считают, что пешеход не обязан смотреть по сторонам, если идет на разрешающий сигнал светофора, но есть и иные позиции. Глядеть или не глядеть — вот в чем вопрос. Обсудим его далее.
Улица Мира, светофор возле Оловокомбината, машинам загорается красный свет. Пешеходы на свой зеленый начинают переходить дорогу. Судя по видео, никто из 4 человек особо не контролирует обстановку, то есть не смотрит на приближающиеся к ним машины, просто идут прямо. И вот в левой полосе появляется «Ниссан Марч», на который и наскакивает молодой человек. Он падает, но судя по всему сильных травм не получает — смотрите видео.
Конечно, при таких обстоятельствах вина будет за водителем, ведь это регулируемый переход, машинам горит красный цвет. Но значит ли это, что на машины эти не надо смотреть? Кроме того, молодой человек начал переходить до условной линии светофора, откуда начинается зона перехода.
— Водитель обязан пропустить пешехода, там и знак есть «пешеходный переход », и светофор. Виноват водитель. Но в нашей жизни, хоть 10 светофоров, знаков и зебр установи, пешеходы должны смотреть по сторонам, чтобы обезопасить себя от таких вот водителей, — говорит руководитель службы аварийных комиссаров «Альянс» Оксана Косицкая.
Закон напрямую не обязывает пешеходов убеждаться в безопасности на регулируемых переходах. Речь идет только о подчинении сигналам светофора и о безопасности на тех переходах, где нет светофоров.
Пункт 4.4 ПДД. В местах, где движение регулируется, пешеходы должны руководствоваться сигналами регулировщика или пешеходного светофора, а при его отсутствии — транспортного светофора.
Пункт 4.5. На нерегулируемых пешеходных переходах пешеходы могут выходить на проезжую часть (трамвайные пути) после того, как оценят расстояние до приближающихся транспортных средств, их скорость и убедятся, что переход будет для них безопасен.
Таким образом, вопрос контроля за приближающимися автомобилями — это вопрос чувства самосохранения конкретного человека. Подавляющее большинство трагических смертельных случаев на переходах происходит именно в сочетании двух факторов — нарушение правил водителями и отсутствие перестраховки со стороны пешеходов. Поэтому посмотрите лишний раз направо-налево, это же нетрудно.
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