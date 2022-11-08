Вредные советы. Власти Новосибирска подсказали, как парковаться на газоне и не платить штраф — раскрываем способ

Из ответа администрации напрашивается вывод: оказывается, можно много где незаконно и при этом безнаказанно парковаться, главное чтобы это не создавало угрозу жизни — на тех же газонах, под запрещающими знаками, поперек разметки.

Мы запросили вышестоящую организацию — мэрию Новосибирска — и там подтвердили, что да, действительно, по указанному случаю нет оснований «для проведения контрольного мероприятия», а значит, и наказать невозможно. Всё дело, как оказалось, в обычной бюрократии, как объяснил NGS.RU независимые эксперты. Вот фрагменты ответов юристов мэрии города с некоторыми сокращениями: