Вредные советы. Власти Новосибирска подсказали, как парковаться на газоне и не платить штраф — раскрываем способ

В начале ноября мы сообщали, что по жалобе читателя NGS.RU администрация Дзержинского района Новосибирска отказалась штрафовать водителя, который поставил машину на газон. В отказе была представлена интересная формулировка: «Указанное правонарушение не создает непосредственную угрозу жизни и тяжкого вреда здоровью граждан». Мы спросили мэрию Новосибирска, что это значит, а чиновники нам ответили. Далее — подробнее о том, как парковаться на газоне и не платить.
Есть такой писатель Григорий Остер, и у него есть книга «Вредные советы» — там детям доходчиво разъясняется, как «надо делать» — то есть на самом деле как не надо. Мы составили материал в таком же стиле: как парковаться на газоне, чтобы тебе за это ничего не было.
Для начала ознакомьтесь с нашим предыдущим материалом — читатель NGS.RU сфотографировал машину нарушителя на газоне и отправил жалобы властям. Но в администрации Дзержинского района Новосибирска, которая по закону должна заниматься административным преследованием таких нарушителей, ответили, что наказать автовладельца «не представляется возможным, поскольку указанное правонарушение не создает непосредственную угрозу жизни и тяжкого вреда здоровью граждан».
Из ответа администрации напрашивается вывод: оказывается, можно много где незаконно и при этом безнаказанно парковаться, главное чтобы это не создавало угрозу жизни — на тех же газонах, под запрещающими знаками, поперек разметки.
Мы запросили вышестоящую организацию — мэрию Новосибирска — и там подтвердили, что да, действительно, по указанному случаю нет оснований «для проведения контрольного мероприятия», а значит, и наказать невозможно. Всё дело, как оказалось, в обычной бюрократии, как объяснил NGS.RU независимые эксперты. Вот фрагменты ответов юристов мэрии города с некоторыми сокращениями:
— «Согласно
— 25.07.2022 вступила в силу новая редакция
В переводе на язык обычного человека это означает, что для наказания по закону нужно было бы найти предполагаемого нарушителя и провести с ним некие процессуальные процедуры. Но с недавних пор по таким мелким делам нет оснований проводить контрольные мероприятия:
«Постановлением Правительства РФ от 10.03.2022
— Теперь же понятно, к чему клонят юристы мэрии — чтобы наказать нарушителя, нужно провести внеплановое контрольное мероприятие, но оснований его проводить нет. Действительно, какую угрозу жизни или обороноспособности страны может представлять машина на травке, чисто по формальным основаниям. Если захотеть, то можно отказать в возбуждении дела об административном правонарушении. Вопрос желания, скажем так. Можно и сейчас, если человек хочет просигнализировать, привлекать [к ответственности], ничего не изменилось. Сейчас современные метаданные, которые при каждом снимке присутствуют, позволяют и место правонарушения идентифицировать, и время, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
— Такой ответ дали чисто по формальным основаниям. Если захотеть, то можно отказать в возбуждении дела об административном правонарушении. Это вопрос желания, скажем так. Можно и сейчас, если человек хочет просигнализировать, привлекать [к ответственности], ничего не изменилось. Сейчас современные метаданные, которые при каждом снимке присутствуют, позволяют и место правонарушения идентифицировать, и время, — говорит адвокат коллегии «Инюркон» Денис Садовский.
— Я думаю, какую-то ахинею просто написали, лишь бы что-нибудь написать. На самом деле, конечно, не только при угрозе жизни они проверку должны проводить, а в принципе по факту нарушения законодательства. Я бы на месте гражданина написал жалобу в прокуратуру, — отмечает руководитель новосибирского регионального представительства Федерации автовладельцев России Вячеслав Ашурков.
Между тем по логике властей Новосибирска горожане сейчас могут свободно парковаться на газонах: тихо, спокойно, не создавая угрозы жизням людей. Эвакуация за это не предусмотрена (ГИБДД, согласно КоАП, не занимается газонами в принципе), положен лишь штраф 1–2 тысячи рублей. Вероятность его получить, как оказалось, ничтожно мала.
Учитывая сокращающееся парковочное пространство в Новосибирске, перекрытия улиц, перевод бесплатных мест в платные, газон — это отличный вариант пристроить машину. Только действуйте аккуратно: автомобиль всеми 4 колесами должен быть на газоне — если хоть одно колесо будет на тротуаре, наступит зона ответственности ГИБДД с возможной эвакуацией.
Но не забывайте — стоянка на газоне была и остается нарушением законодательства РФ. Кроме того, такая стоянка — фактически наиболее вредная из всех способов неправильной парковки, ведь разрушаются зеленые насаждения, поднимается пыль, визуально город превращается в месиво из грязи.
— Это в любом случае правонарушение, однозначно. Инструмент имеется — это закон, процессуальные процедуры тоже предусмотрены. Как мы знаем, в некоторых городах используют специальное приложение, также гражданские активисты могут об этом сигнализировать, — объясняет Денис Садовский.
— На самом деле нет ничего сложного в том, чтобы привлечь нарушителя к ответственности. Чтобы штрафовать, нужно иметь «ратишников» (сотрудники районных административно-технических инспекций), которые бы это фиксировали и потом просто направляли бы материалы для составления штрафов. Конечно, за такие нарушения необходимо наказывать, — заключает Вячеслав Ашурков.