Власти Новосибирска отказались штрафовать водителя за парковку на газоне — чем объяснили решение

Житель Новосибирска пожаловался в администрацию Дзержинского района на нарушение парковки одним из горожан. Он писал жалобу на автомобиль, оставленный на газоне, но власти отказались штрафовать нарушителя.

— Создал обращение на сайте ГИБДД о парковке на газоне, приложил два фото, пришел ответ: ваше обращение направлено в администрацию. Вывод — на газонах можно парковаться и никто тебе ничего за это не сделает. Почти каждый день на газоне у школы № 36 стоял автомобиль. Ответ администрации убил, — уточнил читатель.