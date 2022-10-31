Власти Новосибирска отказались штрафовать водителя за парковку на газоне — чем объяснили решение
Читатель НГС написал жалобу на автомобиль, оставленный на газоне
Житель Новосибирска пожаловался в администрацию Дзержинского района на нарушение парковки одним из горожан. Он писал жалобу на автомобиль, оставленный на газоне, но власти отказались штрафовать нарушителя.
— Создал обращение на сайте ГИБДД о парковке на газоне, приложил два фото, пришел ответ: ваше обращение направлено в администрацию. Вывод — на газонах можно парковаться и никто тебе ничего за это не сделает. Почти каждый день на газоне у школы
Как следует из приложенной копии ответа администрации Дзержинского района от 24 октября 2022 года, наказать нарушителя «не представляется возможным, поскольку указанное правонарушение не создает непосредственную угрозу жизни и тяжкого вреда здоровью граждан».
Таким образом, по указанной логике под отказ штрафовать подпадают все виды нарушений правил парковки, ведь они не создают угрозу жизни. Отметим, что органы ГИБДД по действующим законам не уполномочены штрафовать именно за парковку на газонах, эта функция возложена на районные администрации.
Мы запросили мэрию города Новосибирска, какие мероприятия были проведены администрацией района по обращению гражданина и почему не удалось наказать нарушителя — ответ НГС опубликует после получения.
Почитайте последний выпуск нашей рубрики — за что бьются читатели с водителями дорогих «Лексусов».