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Я паркуюсь как чудакОбзор

«Угрожать мордобоем, куда без этого!» За что бьются наши читатели с водителями дорогих «Лексусов»

Новые фото с нарушениями правил в городе

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Стоянка на проходе

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Представляем 301-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.

— Тут, конечно, знаки «остановка запрещена» и «пешеходный переход», а место парковки — не просто газон, а недавно расчищенный проход до пешеходки к госпиталю. Но если ты «только спросить», то нищитова. Водители «Лексусов», как всегда, на высоте. А если их поймать на горячем, они тут же начнут орать про отсутствие парковки для их танков. Ну и угрожать мордобоем, куда без этого! — пишут наши читатели (фото выше).

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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Этот «Лексус» застукали за парковку на газоне. Хорошо деревья не подавил.

На месте инвалида

На месте инвалида

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На инвалидном месте. Спецзнака сзади нет.

Занял весь карман

Занял весь карман

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— Такой маленький, а так много места занимает. Владелец этого авто постоянно паркует его поперек парковки на пересечении Нарымской и Челюскинцев, — сообщает Антон.

Просто в проезде

Просто в проезде

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— Почему бы не припарковать свой автомобиль в проезде? Ул. Тюленина, 20, — вопрошают местные жители.

Уничтожили газон

Уничтожили газон

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— На улице О. Дундича, 23/3. Полностью раскатали газон вот такие чудаки, — информирует Евгений.

Занял много мест

Занял много мест

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— Парковка чудака на грузовике на улице Ватутина, — пишут очевидцы.

Стоянка на газоне

Стоянка на газоне

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— Парковка на газоне, тихий центр, у дома Максима Горького, 28, — уточняет Наталия.

На Красном проспекте

На Красном проспекте

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Просто осенний натюрморт — опавшая листва, блестящий мокрый тротуар, свежие краски. Лепота.

Стоянка у больницы

Стоянка у больницы

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И минутка благодарности от читателей:

— Спасибо вам за эту рубрику, считаю, что хотя бы методом огласки можно воздействовать на нарушителей парковки, на тех, кому плевать на удобство и комфорт других людей. По адресу Морской пр., 25 прямо напротив входа в детскую поликлинику № 2 данная машина полностью перегородила тротуар для пешеходов и вход в здание поликлиники, — пишет Артем.

Внимание! Фото с неправильно припаркованными автомобилями присылайте на news@ngs.ru — давайте вместе избавим наш город от автохамов.

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ПарковкаЯ паркуюсь как чудак
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