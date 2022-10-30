«Угрожать мордобоем, куда без этого!» За что бьются наши читатели с водителями дорогих «Лексусов»

Представляем 301-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.



— Тут, конечно, знаки «остановка запрещена» и «пешеходный переход», а место парковки — не просто газон, а недавно расчищенный проход до пешеходки к госпиталю. Но если ты «только спросить», то нищитова. Водители «Лексусов», как всегда, на высоте. А если их поймать на горячем, они тут же начнут орать про отсутствие парковки для их танков. Ну и угрожать мордобоем, куда без этого! — пишут наши читатели (фото выше).

