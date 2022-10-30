«Угрожать мордобоем, куда без этого!» За что бьются наши читатели с водителями дорогих «Лексусов»
Новые фото с нарушениями правил в городе
Представляем 301-й выпуск рубрики «Я паркуюсь как чудак». А вы не забывайте присылать свои фото с неправильно припаркованными автомобилями в Новосибирске на адрес news@ngs.ru.
— Тут, конечно, знаки «остановка запрещена» и «пешеходный переход», а место парковки — не просто газон, а недавно расчищенный проход до пешеходки к госпиталю. Но если ты «только спросить», то нищитова. Водители «Лексусов», как всегда, на высоте. А если их поймать на горячем, они тут же начнут орать про отсутствие парковки для их танков. Ну и угрожать мордобоем, куда без этого! — пишут наши читатели (фото выше).
Этот «Лексус» застукали за парковку на газоне. Хорошо деревья не подавил.
На инвалидном месте. Спецзнака сзади нет.
— Такой маленький, а так много места занимает. Владелец этого авто постоянно паркует его поперек парковки на пересечении Нарымской и Челюскинцев, — сообщает Антон.
— Почему бы не припарковать свой автомобиль в проезде? Ул. Тюленина, 20, — вопрошают местные жители.
— На улице О. Дундича, 23/3. Полностью раскатали газон вот такие чудаки, — информирует Евгений.
— Парковка чудака на грузовике на улице Ватутина, — пишут очевидцы.
— Парковка на газоне, тихий центр, у дома Максима Горького, 28, — уточняет Наталия.
Просто осенний натюрморт — опавшая листва, блестящий мокрый тротуар, свежие краски. Лепота.
И минутка благодарности от читателей:
— Спасибо вам за эту рубрику, считаю, что хотя бы методом огласки можно воздействовать на нарушителей парковки, на тех, кому плевать на удобство и комфорт других людей. По адресу Морской пр., 25 прямо напротив входа в детскую поликлинику